Η ταινία «Michael» σπάει ρεκόρ στο box office παρά τις κακές κριτικές

H ταινία «Michael», η κινητογραφική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, αγνόησε τις κακές κριτικές και μια προβληματική παραγωγή και ξεκίνησε με 97 εκατομμύρια δολάρια στους κινηματογράφους των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, καταρρίπτοντας το ρεκόρ ντεμπούτου για μουσικές βιογραφικές ταινίες.

Μια απεικόνιση του «Βασιλιά της Ποπ», σε συμπαραγωγή με την οικογένεια Jackson, η ταινία «Michael» της Lionsgate ξεπέρασε κατά πολύ προηγούμενες κορυφαίες βιογραφικές ταινίες όπως το «Straight Outta Compton» (ντεμπούτο 60,2 εκατομμυρίων δολαρίων το 2015) και το «Bohemian Rhapsody» (51 εκατομμύρια δολάρια το 2018).

Οι διεθνείς πωλήσεις ήταν επίσης ισχυρές. Το «Michael» συγκέντρωσε 120,4 εκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό, για να του δώσει ένα παγκόσμιο άνοιγμα 217,4 εκατομμυρίων δολαρίων – ένα νέο υψηλό για μια μουσική βιογραφική ταινία. Η Universal αύξησε τη διανομή στις περισσότερες διεθνείς αγορές.

Πριν από λίγες εβδομάδες, οι εκτιμήσεις για το «Michael» ήταν πιο κοντά στα 50 εκατομμύρια δολάρια. Πριν από το Σαββατοκύριακο, το στούντιο εκτίμησε ότι θα έφτανε τα 70 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά η απόδοση ήταν υπερβολικά υψηλή.

«Από την αρχή, όλα τα σημάδια έδειχναν ότι κάτι τέτοιο ήταν εφικτό», δήλωσε ο Άνταμ Φόγκελσον, πρόεδρος της Lionsgate. «Βλέπαμε μαζική αλληλεπίδραση με κάθε πιθανό τμήμα κοινού που θα μπορούσατε να εντοπίσετε».

Ακόμα και στην επικερδή αγορά των μουσικών βιογραφικών ταινιών, το «Michael» ήταν ένα τολμηρό στοίχημα της Lionsgate με μια εξαιρετικά δημοφιλή αλλά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Η φήμη του Τζάκσον, ο οποίος πέθανε το 2009 σε ηλικία 50 ετών, έχει αμαυρωθεί επανειλημμένα από ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ο Τζάκσον και η οικογένειά του για χρόνια έχουν διατηρήσει τη στάση πως ο θρύλος της ποπ ήταν αθώος, αν και ο ίδιος παραδέχτηκε ότι μοιραζόταν ένα υπνοδωμάτιο με τα παιδιά άλλων ανθρώπων. Αθωώθηκε στη μοναδική ποινική του δίκη το 2005.

Μερικά μέλη της οικογένειας Τζάκσον εναντιώθηκαν στην ταινία. Η Τζάνετ Τζάκσον δεν συμμετείχε και δεν εμφανίζεται σε αυτήν. Η κόρη του Τζάκσον, η Πάρις, την αποκάλεσε «χώρα της φαντασίας». Αλλά τρία χρόνια μετά το «Leaving Neverland», το ντοκιμαντέρ του 2009 για την φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από τον Τζάκσον, ο παραγωγός του «Bohemian Rhapsody» Γκράχαμ Κινγκ ανακοίνωσε τα σχέδιά του για τη βιογραφική ταινία. Ο ανιψιός του Τζάκσον, Τζάαφαρ Τζάκσον, επιλέχθηκε για να πρωταγωνιστήσει.

Η παραγωγή του «Μάικλ» ήταν ασυνήθιστα δύσκολη. Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, οι παραγωγοί συνειδητοποίησαν ότι είχαν κάνει ένα δαπανηρό λάθος. Η τρίτη πράξη επικεντρώθηκε στις κατηγορίες του Τζόρνταν Τσάντλερ, τότε 13 ετών, στον οποίο ο Τζάκσον πλήρωσε 23 εκατομμύρια δολάρια σε έναν διακανονισμό το 1994. Οι όροι αυτού του διακανονισμού απαγόρευαν στην κληρονομιά του Τζάκσον να αναφέρει ποτέ τον Τσάντλερ σε μια ταινία.

Ένα τεράστιο μέρος της ταινίας έπρεπε να κοπεί. Επαναλήψεις γυρισμάτων αξίας έως και 50 εκατομμυρίων δολαρίων έγιναν με έξοδα της εταιρείας. Ο σκηνοθέτης Antoine Fuqua και ο σεναριογράφος John Logan επανεξέτασαν την ταινία για να ολοκληρωθεί η ιστορία το 1988, πριν διατυπωθούν οποιεσδήποτε κατηγορίες.

«Θα διαφωνούσα με την ιδέα ότι εμείς ως στούντιο ή ως κινηματογραφιστές τρέχαμε πανικόβλητοι», είπε ο Φόγκελσον. «Ήταν σίγουρα μια μοναδική και δύσκολη περίσταση για να καταλάβουμε πώς να διαχειριστούμε. Αλλά δημιούργησε μια ευκαιρία να πούμε περισσότερη ιστορία από όση θα μπορούσε να περιέχει οποιαδήποτε ταινία».

Ωστόσο, όσο άσχημα κι αν φαίνονταν τα πράγματα κάποτε για τον «Michael», η ταινία έγινε τεράστια επιτυχία. Το συνολικό κόστος παραγωγής της ταινίας πλησίασε τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Για να καλύψει το κόστος, η Lionsgate πούλησε τα δικαιώματα διεθνούς διανομής στην Universal. Μια συνέχεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Μια τρίτη ταινία μετά από αυτήν, είπε ο Φόγκελσον, «δεν είναι αδιανόητη».

«Το κοινό μίλησε δυνατά και καθαρά», είπε ο ίδιος. «Το κομμάτι της ζωής του Μάικλ που αφηγείται αυτή η ιστορία δεν θα μπορούσε να έχει ενσωματωθεί σε αυτές τις ιστορίες, επειδή τα φερόμενα γεγονότα δεν είχαν συμβεί κατά την περίοδο που υπήρχε αυτή η ταινία. Νομίζω ότι το κοινό το κρίνει με αυτούς τους όρους. Θα δούμε τι θα συμβεί καθώς θα εξετάζουμε την πιθανότητα επόμενων ταινιών.»

Οι κριτικοί επέκριναν την ταινία επειδή παρέλειψε ορισμένες από τις λιγότερο βολικές πτυχές της ζωής του Τζάκσον. Σημείωσε ένα ασήμαντο 38% στο Rotten Tomatoes. Αλλά το κοινό ήταν πολύ πιο ενθουσιώδες. Η ταινία «Michael» κέρδισε ένα «A-» στο CinemaScore.

«Είναι στην ανθρώπινη φύση να απολαμβάνεις τον εαυτό σου στον κινηματογράφο», δήλωσε ο Paul Dergarabedian, επικεφαλής τάσεων αγοράς για το Comscore. «Η ταινία ήταν τέλεια τοποθετημένη ενόψει της έναρξης της καλοκαιρινής κινηματογραφικής σεζόν που ξεκινά αργότερα αυτή την εβδομάδα με το “The Devil Wears Prada 2”, το οποίο είναι επίσης έτοιμο να ξεπεράσει ακόμη και τις πιο γενναιόδωρες προβολές του Σαββατοκύριακου έναρξης».

Ντοκιμαντέρ του HBO εξερευνά την ιστορία και τον κόσμο των Zizians

«Toxicity» για 2η χρονιά στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα – Σε σκηνοθεσία Γιώργου Νικολόπουλου

Aστέρες του Χόλιγουντ αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros