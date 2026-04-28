Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την ανάγκη η ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον και το νερό να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες δράσεις και απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους αγρότες των μεσογειακών περιφερειών, ανέδειξε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου κατά την παρέμβασή του στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου με την Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας στο Νερό και Κυκλικής Οικονομίας, Jessika Roswall.
Ο κ. Αρναούτογλου αναγνώρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ένα φιλόδοξο όραμα που συνδέει το περιβάλλον, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο, τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Περιφέρειες χρειάζονται πλέον σαφείς απαντήσεις, συγκεκριμένα εργαλεία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Στην παρέμβασή του έθεσε τρία βασικά ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
«Οι πολίτες της Ευρώπης, και ιδιαίτερα οι αγρότες και οι περιφέρειες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής πίεσης, χρειάζονται συγκεκριμένες λύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα», υπογράμμισε ο Σάκης Αρναούτογλου, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μετατρέψει τις στρατηγικές κατευθύνσεις σε πρακτικές πολιτικές που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.