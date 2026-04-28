Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση

Την ανάγκη η ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον και το νερό να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες δράσεις και απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους αγρότες των μεσογειακών περιφερειών, ανέδειξε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου κατά την παρέμβασή του στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου με την Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας στο Νερό και Κυκλικής Οικονομίας, Jessika Roswall.

Ο κ. Αρναούτογλου αναγνώρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ένα φιλόδοξο όραμα που συνδέει το περιβάλλον, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο, τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Περιφέρειες χρειάζονται πλέον σαφείς απαντήσεις, συγκεκριμένα εργαλεία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Στην παρέμβασή του έθεσε τρία βασικά ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρώτον , ζήτησε διευκρινίσεις για το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής ατζέντας για την ανθεκτικότητα των υδάτινων πόρων, με ιδιαίτερη αναφορά στις μεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα, όπου η ξηρασία και η υδατική πίεση επηρεάζουν άμεσα την αγροτική παραγωγή και τους αγρότες.

Δεύτερον , έθεσε το ζήτημα της απλοποίησης των ευρωπαϊκών κανόνων, ζητώντας διασφαλίσεις ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου για επιχειρήσεις και τοπικές αρχές δεν θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Τρίτον, αναφέρθηκε στο κρίσιμο θέμα των χημικών ουσιών και ιδιαίτερα των PFAS, ζητώντας από την Επιτροπή να διευκρινίσει πώς σκοπεύει να εξισορροπήσει την ανάγκη για ισχυρή προστασία της δημόσιας υγείας με την παροχή νομικής βεβαιότητας και ανταγωνιστικότητας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

«Οι πολίτες της Ευρώπης, και ιδιαίτερα οι αγρότες και οι περιφέρειες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής πίεσης, χρειάζονται συγκεκριμένες λύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα», υπογράμμισε ο Σάκης Αρναούτογλου, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μετατρέψει τις στρατηγικές κατευθύνσεις σε πρακτικές πολιτικές που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων.

Βασιλίσσης Όλγας: Ανοίγει τελικά ο δρόμος και για τα οχήματα – Επίσκεψη Μητσοτάκη, «σταματά να είναι ιδιωτικός δρόμος» λέει ο Δούκας

ΝΔ – «ξεσπαθώνουν» οι «5»: «Ο κάθε Σκέρτσος δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς», λέει ο Παππάς, «αλλαγή διακυβέρνησης», ζητά ο Κατσανιώτης

Διαψεύδουν Αμαλίας και Κουμουνδούρου τηλεφωνική επικοινωνία Φάμελλου με Τσίπρα