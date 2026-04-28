Φάμελλος: Κάλεσμα σε κοινή στάση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για Εξεταστική και ανάκληση της διάταξης Τζαβέλλα

Στο θέμα των υποκλοπών και την αρχειοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα, αναφέρθηκε εκτενώς ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην Ολομέλεια καλώντας σε συνεννόηση των δημοκρατικών δυνάμεων για την αποκατάσταση του Κράτους Δικαίου και ειδικότερα για την στήριξη της Εξεταστικής – που ζήτησε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης – και για την ανάκληση της διάταξης (την οποία ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ).

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επιτέθηκε τόσο στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όσο και στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Χαρακτήρισε εκ νέου «απαράδεκτη» τη διάταξη Τζαβέλλα με την οποία αρχειοθετείται ξανά η υπόθεση και τόνισε πως αποτελεί «βόμβα» στα θεμέλια της δικαιοσύνης. Επιχειρώντας να προλάβει την κριτική περί έλλειψης σεβασμού στη Δικαιοσύνη σημείωσε πως «υπόκεινται σε κριτική και οι δικαστικές κρίσεις, πόσο μάλλον αν παραβιάζουν με κραυγαλέο τρόπο την λογική και το δίκαιο».

«Αναντίλεκτα», είπε, παραπέμποντας στη σχετική φρασεολογία που χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική αρχειοθέτηση της υπόθεσης μετά την έρευνα από τον Αντιεισαγγελέα Αχ. Ζήση («συνάγεται αναντίλεκτα ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως εμπλοκή με το κατασκοπευτικό λογισμικό predator»), «για δεύτερη φορά η ηγεσία της δικαιοσύνης επιλέγει να θάψει όλες τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών».

Ανακούφιση από τη διάταξη για τον «εκβιαζόμενο» και «κρυπτόμενο» Μητσοτάκη

Πυρά εξαπέλυσε και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σημειώνοντας πως «ο εκβιαζόμενος και κρυπτόμενος πρωθυπουργός θα ένιωσε μεγάλη ανακούφιση με τη διάταξη Τζαβέλλα», ενώ μίλησε για «παρακρατικό μηχανισμό» που «εξυπηρέτησε το καθεστώς Μητσοτάκη παραβιάζοντας κάθε έννοια Δικαίου».

Στη χώρα μας, είπε, «στήθηκε και λειτούργησε ένα ενορχηστρωμένο σχέδιο παρακολουθήσεων του μισού υπουργικού συμβουλίου, πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης, αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, τόσο μέσω της ΕΥΠ όσο και με το κακόβουλο λογισμικό predator». Εντούτοις, συμπλήρωσε, «υπόλογοι σύμφωνα με τη διάταξη της ηγεσίας της Δικαιοσύνης ήταν αποκλειστικά τέσσερις ιδιώτες και μάλιστα μόνο για πλημμελήματα».

Και «ενώ η πρόσφατη απόφαση του Πλημμελειοδικείου ανέδειξε την ανάγκη διερεύνησης τέλεσης άλλων αδικημάτων, όπως το κακούργημα της κατασκοπείας, να αναζητηθούν ευθύνες και για άλλα φυσικά πρόσωπα αλλά και για τη συνέχεια των υποκλοπών μετά το 2022 με σωρεία νέων στοιχείων που δεν είχε λάβει υπόψη η διάταξη Ζήση, ο εισαγγελέας του ΑΠ το αρνήθηκε».

«Η ηγεσία της Δικαιοσύνης κλείνει βιαστικά την υπόθεση μετά τον εκβιασμό Ντίλιαν»

Διερωτήθηκε επιπλέον «για ποιο λόγο ενώ διατυπώθηκε δημόσια ο εκβιασμός του καταδικασμένου κ. Ντίλιαν, ότι δεν θα παραμείνει σιωπηλός για πολύ ακόμα και ότι η εταιρεία του παρέχει υπηρεσίες ,μόνο, σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου, η ηγεσία της δικαιοσύνης επιλέγει να κλείσει βιαστικά και άγαρμπα την υπόθεση»;

Προειδοποιώντας την κυβέρνηση να μην τολμήσει να μεθοδεύσει αλλαγή νομικού πλαισίου «για να εξαγοράσετε την σιωπή του Ντίλιαν ώστε να πέσει στα μαλακά», κάλεσε τις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, πολιτικές και κοινωνικές «να συνεννοηθούμε το συντομότερο, για να αποκατασταθεί το Κράτος Δικαίου, που έχει πληγεί βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη».

Ανέφερε πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει αναλάβει πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση και «θα συνεχίσουμε για να υπάρχει κοινή στάση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για την ανάκληση της διάταξης Τζαβέλλα και για την πρόταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών».

Επέμεινε και στην ανάγκη να υπάρξει κοινή πρόταση δυσπιστίας από τα προοδευτικά κόμματα, για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση. Ζήτησε ακόμη κοινή στάση στη Συνταγματική Αναθεώρηση -και ειδικότερα για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Γιατί, εξήγησε, «η φθορά και η αναξιοπιστία που δημιουργεί το καθεστώς Μητσοτάκη προσβάλλει όλες τις εξουσίες και την εκτελεστική και τη δικαστική και τη νομοθετική».

Αιχμές για το γαλάζιο αντάρτικο

Αιχμές άφησε και για τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας παραπέμποντας στην επιστολή 5 βουλευτών που δημοσιοποιήθηκε σήμερα με κριτική στο επιτελικό κράτος. Προ ημερών, είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο κ. Μητσοτάκης «όριζε το κράτος δικαίου ως “μία εκλεγμένη κυβέρνηση με λαϊκή νομιμοποίηση που λειτουργεί δημοκρατικά και αποτελεσματικά”». Σήμερα, είπε πέντε βουλευτές του κόμματός του, επιβεβαιώνουν την κριτική της αντιπολίτευσης καθώς, «περιγράφουν μια πραγματικότητα που τον διαψεύδει και τον εκθέτει πολλαπλά» αφού «μιλούν για θεσμική ανισορροπία, για υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες, για αποτυχία ελέγχου της διαφθοράς από το επιτελικό κράτος».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στην οικονομία, και τα ζητήματα της ακρίβειας, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τα ανεπαρκή μέτρα που έχει ανακοινώσει, την ώρα που ενισχύει τα καρτέλ. «Η κυβέρνηση έχει άλλες προτεραιότητες», είπε, δηλαδή «τα 2 δισεκατομμύρια κέρδη προ φόρων της ΔΕΗ, όπου και εκεί έχουμε ένα πολλαπλό σκάνδαλο» (για το οποίο είπε πως θα μιλήσει αναλυτικά την Πέμπτη, αλλά και «τα 2,8 δισεκ. μερίσματα των τραπεζών, με μόνο 5% φόρο, τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων κλπ». «Το μοντέλο της δημοσιονομικής πολιτικής Μητσοτάκης είναι η διπλή αδικία των υψηλών έμμεσων φόρων και των υπερπλεονασμάτων με τη χαμηλή φορολόγηση του προκλητικού πλούτου και των μερισμάτων».

