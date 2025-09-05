search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

05.09.2025 09:47

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Βρίσα Λέσβου

05.09.2025 09:47
φωτογραφία αρχείου

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9), στη Βρίσα της Λέσβου, εκδηλώνοντας δύο μέτωπα σε Κορώνη και Παλαιόκαστρο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν μεταξύ άλλων 11 εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρώτο μέτωπο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ η φωτιά στο Παλαιόκαστρο κατευθύνθηκε προς το Καμαρούδι, καίγοντας ελαιώνες και δασική έκταση.

Με τη δύση του ήλιου τα εναέρια μέσα σταμάτησαν να επιχειρούν, όμως οι επίγειες δυνάμεις, με τη συνδρομή οχημάτων των ΟΤΑ και εθελοντών, συνέχισαν τη μάχη για την πλήρη κατάσβεση των διάσπαρτων μικρών εστιών («καντηλάκια»).

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν επτά πυροσβεστικά οχήματα από την Καβάλα και 28 πυροσβέστες που έφτασαν αεροπορικώς από την Ελευσίνα.

aktor_logo
BUSINESS

AKTOR: Με αυξημένο κύκλο εργασιών, ισχυρή ρευστότητα και υπερδιπλάσιο EBITDA στο πρώτο εξάμηνο 2025

Pfeiffer_Russell
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο θρυλικός Kurt Russell μαζί με τη Michelle Pfeiffer στο «The Madison»

viasmos_pixabay
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ με υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος μοίραζε βίντεο στα οποία έκανε σεξ με την αδελφή του

portugal new
ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με το τελεφερίκ – Γιατί δεν λειτούργησαν πέδηση και φρένα

odigos gynaika
ΕΛΛΑΔΑ

Η καθημερινή παράβαση που κάνουμε όλοι – Σε όλη την Ευρώπη επιτρέπεται και στην Ελλάδα όχι

