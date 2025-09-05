Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Βρίσα Λέσβου

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9), στη Βρίσα της Λέσβου, εκδηλώνοντας δύο μέτωπα σε Κορώνη και Παλαιόκαστρο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν μεταξύ άλλων 11 εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρώτο μέτωπο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ η φωτιά στο Παλαιόκαστρο κατευθύνθηκε προς το Καμαρούδι, καίγοντας ελαιώνες και δασική έκταση.

Με τη δύση του ήλιου τα εναέρια μέσα σταμάτησαν να επιχειρούν, όμως οι επίγειες δυνάμεις, με τη συνδρομή οχημάτων των ΟΤΑ και εθελοντών, συνέχισαν τη μάχη για την πλήρη κατάσβεση των διάσπαρτων μικρών εστιών («καντηλάκια»).

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν επτά πυροσβεστικά οχήματα από την Καβάλα και 28 πυροσβέστες που έφτασαν αεροπορικώς από την Ελευσίνα.

