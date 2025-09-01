Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου που κατηγορείται για εμπρησμό στην Πάτρα: «Γιατί είναι ακόμα φυλακή αφού το πόρισμα τον αθωώνει»

Στη φυλακή παραμένουν ο 25χρονος εθελοντής και ο 21χρονος φίλος του, που κατηγορούνται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα. Μόλις ολοκληρωθούν και γίνουν γνωστά τόσο το νέο πόρισμα της Πυροσβεστικής όσο και η πραγματογνωμοσύνη του πρώην υπαρχηγου της Πυροσβεστικής, Ανδριανού Γκουρμπάτση, οι συνήγοροι των δύο νεαρών αναμένεται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης. Στόχος τους είναι να παρουσιάσουν στοιχεία που, όπως υποστηρίζουν, αποδεικνύουν την αθωότητα των κατηγορουμένων και αμφισβητούν την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα οι οικογένειές των δύο νεαρών που κατηγορούνται τα εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου ξεσπούν θεωρώντας άδικη την προφυλάκισή τους.

«Πήγε το παιδί, προσπάθησε να την πατήσει, να σβήσει, έσκυψε, ξανασηκώθηκε, έκανε νόημα στον φίλο του. Κουβαλάγανε νερά, του έκανε νόημα να φέρει δύο μπουκαλάκια, έτρεξε ο φίλος του, πάει να τα πάρει, γυρνάνε, τους φωνάζουν ‘φύγετε, θα καείτε’ και φεύγουν τρέχοντας», είπε ο πατέρας του 25χρονου, μιλώντας στο Mega.

Τρεις φωτογραφίες και μία μαρτυρία ενός ερασιτέχνη φωτογράφου, που βρίσκεται στο σημείο, αρκούν για να θεωρηθεί ύποπτος για εμπρησμό. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του φωτογράφου, ο 25χρονος σκύβει στο χωράφι δευτερόλεπτα προτού ξεσπάσει η φωτιά. Αργότερα συλλαμβάνεται και εδώ και 19 ημέρες κρατείται.

«Από εκατοντάδες μέτρα μακριά με ένα τηλεφακό, κατάλαβε. Έχει τραβήξει 11 φωτογραφίες, επέλεξε να δείξει τις τρεις. Στα 7-8 μέτρα ήταν οι δύο μάρτυρες που έχουν καταθέσει, ο ένας έχει και το όμορο οικόπεδο δίπλα, το οποίο καιγόταν την ώρα που ήρθε να υπερασπιστεί το παιδί μας», είπε ο πατέρας.

Η έκθεση αυτοψίας που έγινε μία ημέρα μετά από την πυροσβεστική, αποκλείει το σενάριο του εμπρησμού. «Κατόπιν επισταμένης έρευνας στην περίμετρο του σημείου αρχικής έναυσης δεν βρέθηκε κανένα υπόλειμμα γνωστού εμπρηστικού μηχανισμού ή ίχνη / ενδείξεις οποιασδήποτε ενέργειας ή παράλειψης ή εν γένει άλλης πρόσφατης ανθρώπινης παρουσίας ή άλλης δραστηριότητας» αναφέρει.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τα παιδιά ακόμα στη φυλακή αφού το πόρισμα τα αθωώνει» λέει ο πατέρας του 25χρονου.

«Το παιδί μου, όπως είπε και εκείνο, θα προτιμούσε να καεί από το να βάλει φωτιά» λέει η μητέρα του.

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση και λόγω ενεργού μετώπου στην ίδια περιοχή, ως «αιτία της πυρκαγιάς φέρεται να είναι το φαινόμενο της κηλίδωσης, που προκάλεσε τη νέα εστία της πυρκαγιάς».

Μετά την απολογία του 25χρονος προφυλακίστηκε όπως και ο 21ος ετών φίλος του, που κατέθεσε ως μάρτυρας ότι ήταν μαζί του και έσβηναν φωτιές. Και τα δύο παιδιά από τότε μέχρι σήμερα κρατούνται στις φυλακές Αυλώνα.

Ο κρατικός μηχανισμός στην Πάτρα, δεν κατάφερε να προστατεύσει τον φυσικό πλούτο αλλά και τις περιουσίες των κατοίκων. Δύο νέοι άνθρωποι που το προσπάθησαν, σύμφωνα με συγγενείς, αλλά και κατοίκους της περιοχής, βρίσκονται σήμερα άδικα στη φυλακή.

