Τραυματισμός 27χρονου κατά τη διάρκεια wakeboarding στη Σαντορίνη

Τραυματισμό στο μηρό υπέστη 27χρονος αλλοδαπός, ενώ συμμετείχε σε δραστηριότητα θαλάσσιου μέσου αναψυχής τύπου wakeboarding, στη θαλάσσια περιοχή Καμαρίου Σαντορίνης.

Το wakeboarding είναι θαλάσσιο σπορ, στο οποίο ο αθλητής στέκεται πάνω σε ειδική σανίδα (wakeboard) και, κρατώντας λαβή συνδεδεμένη με σχοινί, έλκεται από ταχύπλοο σκάφος ή σύστημα συρματόσχοινου, εκτελώντας κινήσεις και άλματα πάνω στα κύματα.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία.

