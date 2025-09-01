search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά

01.09.2025 06:10

Τουρισμός: Αύξηση αφίξεων και εσόδων- υποχωρούν τα αθηναϊκά ξενοδοχεία… έρχονται δυσκολίες το 2026

01.09.2025 06:10
tourism-akropolis-234

Άνοδο στις αφίξεις τουριστών και στα έσοδα φαίνεται να καταγράφει την φετινή χρόνια ο τουρισμός, αν και οι επισκέπτες παραμένουν λιγότερο και δαπανούν λιγότερα.

Ωστόσο τα ξενοδοχεία, κυρίως στην Αθήνα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τη μέση πληρότητα και τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο.

Ειδικότερα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, το πρώτο εξάμηνο του 2025 κατέγραψαν αύξηση 11% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024, φτάνοντας τα 7,659 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις από χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 8,5% (4,070 δισ. ευρώ), ενώ από τις υπόλοιπες χώρες κατά 13,7% (3,210 δισ. ευρώ). Σημαντική άνοδο παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Γερμανία (+13,5%), τη Γαλλία (+2,1%), την Ιταλία (+9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+7,3%) και τις ΗΠΑ (+29,4%).

Σε επίπεδο διεθνών αεροπορικών αφίξεων, το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 καταγράφηκαν 15,2 εκατ. αφίξεις, αυξημένες κατά 5,3% σε σχέση με το 2024, ενώ μόνο τον Ιούλιο οι αφίξεις έφτασαν τα 4,9 εκατ. (+4,6%). Οι περισσότερες αφίξεις σημειώθηκαν στην Κρήτη (3 εκατ., +4,2%), στα Δωδεκάνησα (2,4 εκατ., +1,4%) και στα Ιόνια Νησιά (2,2 εκατ., +4,5%). Αντίθετα, οι Κυκλάδες παρουσίασαν μείωση 7,4% σε σχέση με το 2024.

Εντωμεταξύ σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού και του ΙΝΣΕΤΕ, παρατηρείται αντίθεση ανάμεσα στη συνολική αύξηση των ταξιδιωτικών εσόδων και αφίξεων και στη στασιμότητα ή μικρή πτώση των επιδόσεων των ξενοδοχείων, με τον ανταγωνισμό από βραχυχρόνιες μισθώσεις να εντείνει τις πιέσεις. Η Αθήνα παραμένει μπροστά από την Κωνσταντινούπολη, αλλά υπολείπεται σημαντικά των κορυφαίων ευρωπαϊκών προορισμών, όπως η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη.

Μάλιστα ο πρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Γιάννης Ρέτσος εκτιμά ότι το 2026 ίσως να είναι η πρώτη χρονιά με μείωση τουριστικών εσόδων στη χώρα μας μετά από πολλά χρόνια.

Ειδικότερα ο κ Ρέτσος επισημαίνει ότι ο τουρισμός, μετά από μια δεκαετία ανόδου, πλην περιόδου Covid, έχει πλέον φτάσει ταβάνι καθώς και ότι τα πράγματα δυσκολεύουν για τις αγορές της Μεσογείου και θα επωφεληθούν οι καλύτερα προετοιμασμένοι.

Αποδίδει την διαφαινόμενη μείωση των εσόδων το 2026 στην πίεση στα εισοδήματα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών για τον ελληνικό τουρισμό.

Ωστόσο έρευνα του ΙΟΒΕ ανέφερε οτι ο εισερχόμενος τουρισμός για το 2025 και το 2026 αναμένεται να διατηρήσει τις θετικές επιδόσεις σε πραγματικούς όρους.

