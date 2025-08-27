ΑΑΔΕ: Αναδρομική διακοπή εργασιών για επιχειρήσεις – Τι αλλάζει με τη νέα εγκύκλιο

Μια σημαντική διευκόλυνση για χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν βάλει «λουκέτο» πριν από την τυπική τους λύση ή θέση σε εκκαθάριση έφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα αναδρομικής διακοπής εργασιών, υπό προϋποθέσεις, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Η ρύθμιση δίνει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία ενώ είχαν πάψει κάθε δραστηριότητα, δεν μπορούσαν να δηλώσουν τον πραγματικό χρόνο διακοπής επειδή μεσολαβούσε μεγάλο διάστημα μέχρι την επίσημη λύση ή την καταχώριση της εκκαθάρισης στο ΓΕΜΗ.

Οι νέες διαδικασίες

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η διακοπή εργασιών μπορεί πλέον να δηλωθεί σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας λύσης ή εκκαθάρισης, εφόσον:

κατά την ημερομηνία λύσης δεν υπάρχει εταιρική περιουσία (πάγια, αποθέματα, εμπορεύσιμα),

από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν έχει πραγματοποιήσει καμία οικονομική δραστηριότητα από τον δηλούμενο χρόνο διακοπής και μετά.

Το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στη myAADE, χωρίς ανάγκη φυσικής παρουσίας στη ΔΟΥ.

Έλεγχος και δικαιολογητικά

Η φορολογική διοίκηση θα διενεργεί ελέγχους ώστε να επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων. Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται αποκλίσεις, οι φορολογούμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αντιρρήσεις, επισυνάπτοντας δικαιολογητικά, όπως:

ισολογισμό έναρξης ή λήξης εκκαθάρισης,

δημοσιευμένα στοιχεία στο ΓΕΜΗ,

κάθε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι η εταιρεία δεν διατηρούσε ενεργητικό ούτε εκκρεμότητες.

Αν οι ισχυρισμοί του φορολογούμενου γίνουν δεκτοί, ο πραγματικός χρόνος διακοπής μπορεί να ανατρέξει πριν από τη λύση. Αντίθετα, αν προκύψει ότι υπήρχαν πάγια, αποθέματα ή πράξεις εκκαθάρισης, η ημερομηνία λύσης/εκκαθάρισης παραμένει δεσμευτική.

Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις

Με τη νέα διαδικασία, οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την αναγκαστική δήλωση «τυπικής» ημερομηνίας παύσης, που συχνά δεν αντανακλούσε την πραγματικότητα.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για:

εταιρείες που διέκοψαν δραστηριότητα χρόνια πριν την εκκαθάριση,

επιχειρήσεις χωρίς περιουσιακά στοιχεία ή οικονομική κίνηση,

περιπτώσεις όπου η καθυστέρηση έκλεινε τη δυνατότητα αναδρομικής δήλωσης.

Η ρύθμιση επιφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια δικαίου για τα νομικά πρόσωπα, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διαφάνεια στις φορολογικές διαδικασίες.

Το ευρύτερο πλαίσιο

Η ΑΑΔΕ, με την απόφαση Α.1157/2024, επιχειρεί να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όπως επισημαίνει η εγκύκλιος, η εκκαθάριση αποτελεί το τελικό στάδιο ύπαρξης μιας εταιρείας, κατά το οποίο διακανονίζονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και κατανέμεται τυχόν υπόλοιπο στους εταίρους ή μετόχους.

Η δυνατότητα αναδρομικής διακοπής έρχεται να καλύψει το κενό μεταξύ της πραγματικής παύσης και της τυπικής διαγραφής, αίροντας μια στρέβλωση που επιβάρυνε αδικαιολόγητα τους φορολογούμενους.

