Δέλεαρ από την εφορία για όσους έχουν ανοιχτές υποθέσεις: Εκπτώσεις, αλλά με «παγίδες» 

Μια ακόμη «δεύτερη ευκαιρία» δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε όσους έχουν ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις, με την επαναλειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών. Η απόφαση για την παράταση της λειτουργίας της έως τον Μάρτιο του 2027 κρίθηκε απαραίτητη, αφού οι εκκρεμείς υποθέσεις είναι πάρα πολλές και δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να εξεταστούν όλες έγκαιρα.

Οι φορολογούμενοι με ανοιχτές διαφορές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή των διοικητικών δικαστηρίων μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά αίτηση μέχρι τις 24 Ιουλίου 2026, ώστε να διευθετήσουν την υπόθεση εξωδικαστικά. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις μέχρι το τέλος του 2026, ενώ τα τελικά πρακτικά θα εκδοθούν έως τον Μάρτιο του 2027. Όποια αίτηση δεν εξεταστεί ως τότε, θα θεωρείται απορριφθείσα.

Το μεγάλο «δέλεαρ» για τους πολίτες είναι οι εκπτώσεις έως 75% σε πρόστιμα και προσαυξήσεις, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα καταβληθεί άμεσα το 30% του βασικού φόρου μέσα σε μόλις δέκα εργάσιμες ημέρες από τη συμφωνία. Από εκεί και πέρα, η έκπτωση εξαρτάται από τον αριθμό των δόσεων:

• 75% για εφάπαξ πληρωμή

• 65% για 2-4 δόσεις

• 55% για 5-8 δόσεις

• 50% για 9-12 δόσεις

• 45% για 13-16 δόσεις

• 40% για 17-20 δόσεις

• 35% για 21-24 δόσεις

Η ρύθμιση συνοδεύεται και από αυστηρές δικλείδες: αν χαθούν δύο συνεχόμενες δόσεις (ή οι δύο τελευταίες), τότε ο συμβιβασμός καταρρέει, θεωρείται σαν να μην υπήρξε ποτέ και τα ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί συμψηφίζονται με την αρχική οφειλή.

Το υπουργείο υποστηρίζει ότι με αυτό τον τρόπο αποσυμφορίζονται τα δικαστήρια και οι πολίτες απαλλάσσονται από χρόνια ταλαιπωρία. Ωστόσο, η κριτική που ασκείται δεν είναι αμελητέα. Πολλοί φορολογούμενοι που πληρώνουν κανονικά και στην ώρα τους αισθάνονται ότι τελικά «τιμωρούνται», καθώς δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Αντίθετα, όσοι άφησαν τις υποθέσεις τους να σέρνονται καταλήγουν με εκπτώσεις και διευκολύνσεις.

Αναλυτές σημειώνουν επίσης ότι η εκ νέου επαναφορά τέτοιων μέτρων δείχνει πως το φορολογικό σύστημα παραμένει βαρύ, περίπλοκο και συχνά άδικο. Οι βραχυπρόθεσμες λύσεις μπορεί να φέρνουν πρόσκαιρα έσοδα, όμως δεν αντιμετωπίζουν το βασικό πρόβλημα: την ανάγκη για σταθερότητα, διαφάνεια και προβλεψιμότητα. Μέχρι να γίνει αυτό, οι ρυθμίσεις και οι παρατάσεις θα μοιάζουν περισσότερο με «μπαλώματα» παρά με πραγματική φορολογική πολιτική.

Διαβάστε επίσης

Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ

Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»