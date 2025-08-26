search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 09:48
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

26.08.2025 09:00

Δέλεαρ από την εφορία για όσους έχουν ανοιχτές υποθέσεις: Εκπτώσεις, αλλά με «παγίδες» 

26.08.2025 09:00
eforia gise

Μια ακόμη «δεύτερη ευκαιρία» δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε όσους έχουν ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις, με την επαναλειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών. Η απόφαση για την παράταση της λειτουργίας της έως τον Μάρτιο του 2027 κρίθηκε απαραίτητη, αφού οι εκκρεμείς υποθέσεις είναι πάρα πολλές και δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να εξεταστούν όλες έγκαιρα.

Οι φορολογούμενοι με ανοιχτές διαφορές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή των διοικητικών δικαστηρίων μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά αίτηση μέχρι τις 24 Ιουλίου 2026, ώστε να διευθετήσουν την υπόθεση εξωδικαστικά. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις μέχρι το τέλος του 2026, ενώ τα τελικά πρακτικά θα εκδοθούν έως τον Μάρτιο του 2027. Όποια αίτηση δεν εξεταστεί ως τότε, θα θεωρείται απορριφθείσα.

Το μεγάλο «δέλεαρ» για τους πολίτες είναι οι εκπτώσεις έως 75% σε πρόστιμα και προσαυξήσεις, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα καταβληθεί άμεσα το 30% του βασικού φόρου μέσα σε μόλις δέκα εργάσιμες ημέρες από τη συμφωνία. Από εκεί και πέρα, η έκπτωση εξαρτάται από τον αριθμό των δόσεων:

• 75% για εφάπαξ πληρωμή

• 65% για 2-4 δόσεις

• 55% για 5-8 δόσεις

• 50% για 9-12 δόσεις

• 45% για 13-16 δόσεις

• 40% για 17-20 δόσεις

• 35% για 21-24 δόσεις

Η ρύθμιση συνοδεύεται και από αυστηρές δικλείδες: αν χαθούν δύο συνεχόμενες δόσεις (ή οι δύο τελευταίες), τότε ο συμβιβασμός καταρρέει, θεωρείται σαν να μην υπήρξε ποτέ και τα ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί συμψηφίζονται με την αρχική οφειλή.

Το υπουργείο υποστηρίζει ότι με αυτό τον τρόπο αποσυμφορίζονται τα δικαστήρια και οι πολίτες απαλλάσσονται από χρόνια ταλαιπωρία. Ωστόσο, η κριτική που ασκείται δεν είναι αμελητέα. Πολλοί φορολογούμενοι που πληρώνουν κανονικά και στην ώρα τους αισθάνονται ότι τελικά «τιμωρούνται», καθώς δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Αντίθετα, όσοι άφησαν τις υποθέσεις τους να σέρνονται καταλήγουν με εκπτώσεις και διευκολύνσεις.

Αναλυτές σημειώνουν επίσης ότι η εκ νέου επαναφορά τέτοιων μέτρων δείχνει πως το φορολογικό σύστημα παραμένει βαρύ, περίπλοκο και συχνά άδικο. Οι βραχυπρόθεσμες λύσεις μπορεί να φέρνουν πρόσκαιρα έσοδα, όμως δεν αντιμετωπίζουν το βασικό πρόβλημα: την ανάγκη για σταθερότητα, διαφάνεια και προβλεψιμότητα. Μέχρι να γίνει αυτό, οι ρυθμίσεις και οι παρατάσεις θα μοιάζουν περισσότερο με «μπαλώματα» παρά με πραγματική φορολογική πολιτική.

Διαβάστε επίσης

Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ

Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eriettakourkoulou_ndp2608
ΕΛΛΑΔΑ

Εριέττα Κούρκουλου για κακοποιήσεις ζώων σε πανηγύρια: «Πόσο άρρωστοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι τελικά;»

skoyliki new
ΥΓΕΙΑ

Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από το σκουλήκι-βίδα που τρώει τη σάρκα

ant1_1705_1460-820_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εν τέλει θα έχει «Ντέρτι» με διάσταση reunion, απ’ ό,τι φαίνεται

israel_demo_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νέες διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου – Πιέσεις για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα (Videos)

kainourgiou_nikolaidou222
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα συγκινητική ανάρτηση για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

zizel pelicot 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Δεν της μιλάω, δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ» λέει η κόρη της

giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Συνεχίζεται η φυγή των γιατρών από το ΕΣΥ: Τι αποκαλύπτει ο ΠΙΣ για τις προσλήψεις - αποχωρήσεις που καταρρίπτει το αφήγημα της κυβέρνησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 09:48
eriettakourkoulou_ndp2608
ΕΛΛΑΔΑ

Εριέττα Κούρκουλου για κακοποιήσεις ζώων σε πανηγύρια: «Πόσο άρρωστοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι τελικά;»

skoyliki new
ΥΓΕΙΑ

Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από το σκουλήκι-βίδα που τρώει τη σάρκα

ant1_1705_1460-820_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εν τέλει θα έχει «Ντέρτι» με διάσταση reunion, απ’ ό,τι φαίνεται

1 / 3