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11.06.2026 12:24

Νέα καρφιά Ντόρας κατά Σαμαρά: Αλλάζουν εύκολα οι απόψεις του, έχει ρίξει κυβέρνηση της ΝΔ

11.06.2026 12:24
ntora-mpakogianni

Την άποψη ότι «αλλάζουν ευκόλως οι απόψεις του Σαμαρά» και «δεν είναι εύκολο να τον κατατάξεις σε έναν χώρο», διατύπωσε το πρωί της Πέμπτης η Ντόρα Μπακογιάννη, ερωτηθείσα αν ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ μπορεί να θεωρηθεί ακροδεξιός.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, η Ντόρα Μπακογιάννη χαρακτήρισε «άδικη» την επίθεση που εξαπολύει το τελευταίο διάστημα ο Αντώνης Σαμαράς προς την κυβέρνηση με φόντο τη στάση της στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ερωτηθείσα αν ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Μπακογιάννη ξεκαθάρισε πως «χωρίς αμφιβολία» μια τέτοια εξέλιξη δεν θα είναι θετική για τη ΝΔ.

Ωστόσο, πρόσθεσε πως το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να αντλήσει ψήφους και από άλλα κόμματα που βρίσκονται σε κοντινούς ιδεολογικούς χώρους, αναφέροντας ως παράδειγμα την «Ελληνική Λύση» του Κυριάκου Βελόπουλου.

«Ο Σαμαράς έχει ρίξει κυβέρνηση ΝΔ στο παρελθόν», υπενθύμισε η Ντόρα Μπακογιάννη, τονίζοντας πως επέστρεψε και η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε ως τη θέση του αρχηγού του κόμματος.

Η κυρία Μπακογιάννη υπενθύμισε επίσης πως ο Αντώνης Σαμαράς «πήρε το χαμηλότερο ποσοστό που είχε ποτέ η ΝΔ , μόλις 18% στις εκλογές του Μαίου του 2012. Το εκλογικό ταβάνι της ΝΔ επί προεδρίας Σαμαρά ήταν το 28- 29%

«Ο Καραμανλής είναι θεσμικός»

Αναφερόμενη στον έταιρο πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ, τον Κώστα Καραμανλή, η κυρία Μπακογιάννη τον χαρακτήρισε «θεσμικό», προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνει κάτι για να βλάψει τη ΝΔ».

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