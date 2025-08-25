Ελεύθεροι επαγγελματίες: Βελτιώσεις “ψίχουλα” στο τεκμαρτό εισόδημα – Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Μικρές βελτιώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων βρίσκονται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου, καθώς οι συνεχείς γκρίνιες και διαμαρτυρίες από τους επαγγελματίες έχουν δημιουργήσει έντονη πίεση για αλλαγές. Παρά το γεγονός ότι το τεκμαρτό εισόδημα αποτελεί αναχρονιστική πρακτική, η αυξανόμενη δυσαρέσκεια φαίνεται να λειτουργεί ως καταλύτης για τη σταδιακή αναμόρφωση του συστήματος, ενώ η πλήρης κατάργησή του παραμένει στρατηγικός στόχος, σε συνδυασμό με την εφαρμογή μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και τη διασφάλιση της δημοσιονομικής ισορροπίας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, όπως και άλλοι επαγγελματικοί φορείς, τονίζουν ότι το τεκμαρτό εισόδημα επιβάλλει φόρους βάσει υποθετικών κριτηρίων, τα οποία συχνά δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό εισόδημα και επιβαρύνουν δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η πίεση αυτή έχει οδηγήσει το υπουργείο Οικονομικών στην εξέταση σειράς διορθωτικών παρεμβάσεων, οι οποίες αναμένεται να οριστικοποιηθούν εντός των επόμενων ημερών, με στόχο να αντιμετωπιστούν αδικίες και στρεβλώσεις του συστήματος.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αλλαγές για τα σχολικά κυλικεία, η επέκταση της μείωσης 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που ισχύει για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, σε περιοχές με μεγαλύτερο πληθυσμό, καθώς και η αύξηση του ποσοστού έκπτωσης για επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό και θα συμπληρώσουν τετραετία το 2025. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν κυρίως στην εξάλειψη στρεβλώσεων που προέκυψαν μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ από την 1η Απριλίου 2025, η οποία αύξησε το τεκμαρτό εισόδημα από 11.620 ευρώ το 2024 σε 12.320 ευρώ το 2025, οδηγώντας σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση το 2026 για όσους δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα από το τεκμήριο.

Αμφισβήτηση τεκμαρτού εισοδήματος

Παρά τις έντονες ενστάσεις και τη δημόσια δυσαρέσκεια, η αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος παραμένει περιορισμένη: φέτος μόλις 2.603 φυσικά πρόσωπα υπέβαλαν σχετική αίτηση, σημειώνοντας μείωση κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport, όπου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αναλυτικό ερωτηματολόγιο που καταγράφει την περιουσιακή τους κατάσταση, τις δαπάνες και τις συνθήκες διαβίωσης του ίδιου, του συζύγου και των προστατευόμενων μελών. Η μη υποβολή του ερωτηματολογίου συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος αμφισβήτησης.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία για:

Τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό

Τραπεζικές θυρίδες, έργα τέχνης, τιμαλφή και συλλογές

Αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, σκάφη αναψυχής και αεροσκάφη

Διαθέσιμα μετρητά και κρυπτονομίσματα

Παροχές ηλεκτρικού και νερού για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες

Δαπάνες τηλεπικοινωνιών, ασφαλίσεων, εκπαίδευσης, αθλητισμού και διατροφής

Ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Η εκτεταμένη καταγραφή στοιχείων στοχεύει στην ακριβή αξιολόγηση των πραγματικών εισοδημάτων, αλλά παράλληλα υπογραμμίζει τη γραφειοκρατική επιβάρυνση για τους φορολογούμενους, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη αυξημένα λειτουργικά κόστη.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, φέτος 381.276 φυσικά πρόσωπα φορολογήθηκαν με τεκμήρια, από σύνολο 729.958 ατομικών επιχειρήσεων, αποτυπώνοντας τη χαμηλή συμμετοχή στην αμφισβήτηση, παρά την έντονη δυσαρέσκεια που εκφράζεται δημόσια και στα μέσα ενημέρωσης.

Οι συνεχείς διαμαρτυρίες έχουν αναγκάσει το οικονομικό επιτελείο να επανεξετάσει το τεκμαρτό σύστημα και να σχεδιάσει διορθωτικές παρεμβάσεις. Στόχος είναι η ελάφρυνση των πιο ευάλωτων επαγγελματιών, η εξάλειψη στρεβλώσεων και αδικιών, καθώς και η σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος, δημιουργώντας παράλληλα ένα πιο δίκαιο και διαφανές φορολογικό πλαίσιο. Η πρόκληση παραμένει η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων, ώστε η φορολογική ανακούφιση να φτάσει στους πραγματικά ωφελούμενους, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία. Παράλληλα, η κριτική και οι συνεχείς πιέσεις των επαγγελματιών λειτουργούν ως καθοριστικός παράγοντας για την επιτάχυνση των αλλαγών, δείχνοντας ότι η δημόσια φωνή μπορεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση της φορολογικής πολιτικής.

Διαβάστε επίσης:

Πανάκριβο για τα νοικοκυριά το πλεόνασμα – Πώς η ακρίβεια φουσκώνει τα φορολογικά έσοδα

ΚΚΕ: Ζητά πλήρεις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους – Καταγγέλλει την παντελή απουσία του κράτους

Πληθυσμιακός κατήφορος, παιδοκτονίες και βρεφοκτονίες