Πανάκριβο για τα νοικοκυριά το πλεόνασμα – Πώς η ακρίβεια φουσκώνει τα φορολογικά έσοδα

Την ώρα που το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 φθάνει τα 2,188 δισ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 1,961 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2025 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2025 και ελλείμματος 139 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, η ακρίβεια συνεχίζει κανονικά να πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ακόμη και το σουβλάκι κοστίζει πλέον «το βάρος του σε χρυσάφι», πλέον σε περιοχές της Αθήνας φτάνει μέχρι και τα 4,5 ευρώ. Η τιμή του ανεβαίνει διαρκώς, είτε λόγω του ενεργειακού κόστους – όπως υποστηρίζουν οι επαγγελματίες – είτε λόγω της αύξησης στις τιμές της πρώτης ύλης.

Άλλωστε, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούλιο οι τιμές των κρεάτων αυξήθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση, ενώ οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν για περαιτέρω εκτίναξη.

Παράλληλα η αγορά του αιγοπρόβειου κρέατος βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα ανατιμήσεων, αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, αλλά και της θανάτωσης χιλιάδων ζώων. Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις, με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές λιανικής και χονδρικής.

Ωστόσο και οι τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος είναι αυξημένες έως και 25% σε σχέση με πέρυσι. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την πράσινη μετάβαση έχει οδηγήσει σε μείωση του ζωικού κεφαλαίου, ενώ η Ελλάδα, που καλύπτει το 80% των αναγκών της σε βόειο κρέας μέσω εισαγωγών, βλέπει τη χονδρική τιμή να ανεβαίνει από τα 12,5 ευρώ το κιλό πέρσι στα 15,8 ευρώ φέτος.

Τα νοικοκυριά όμως δεν μπορούν ούτε στα… φρούτα να το γυρίσουν, αφού και εκεί η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο!

● Τα σύκα πωλούνται 5-7 ευρώ / κιλό στις λαϊκές αγορές, 7,5 ευρώ / κιλό στα σούπερ μάρκετ και 6,90 ευρώ / κιλό στα μανάβικα.

● Τα σταφύλια: 1.80-2,5 ευρώ / κιλό (λαϊκές αγορές), 3,18 ευρώ / κιλό (σούπερ μάρκετ), 4.20 ευρώ / κιλό (μανάβικα).

● Τα ροδάκινα: 2-2,5 ευρώ / κιλό (λαϊκές αγορές), 3,25-3,89 ευρώ / κιλό (σούπερ μάρκετ), 2,25 ευρώ / κιλό (μανάβικα).

● Τα νεκταρίνια: 2-2,5 ευρώ / κιλό (λαϊκές αγορές), 3,75 ευρώ / κιλό (σούπερ μάρκετ), 2,25 ευρώ / κιλό (μανάβικα).

● Τα αχλάδια: 2,5-3 ευρώ / κιλό (λαϊκές αγορές), 3,87 ευρώ / κιλό (σούπερ μάρκετ), 3,76 ευρώ / κιλό (μανάβικα).

Όσο για τα ψάρια; Έχουν γίνει απλησίαστα, καθώς υπάρχουν αυξήσεις 7%.

Οι καταναλωτές ύστερα από 5 χρόνια πληθωριστικών πιέσεων συνεχίζουν να αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι αυξήσεις στα τρόφιμα από τον Ιούλιο του 2020 μέχρι τον Ιούλιο του 2025 είναι 34,5%.

Και δυστυχώς το φθινόπωρο προμηνύεται ακόμα πιο δύσκολο, καθώς οι τιμές των τροφίμων στην παραμικρή αλλαγή καιρικών συνθηκών παίρνουν την ανιούσα.

Διαβάστε επίσης:

ΚΚΕ: Ζητά πλήρεις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους – Καταγγέλλει την παντελή απουσία του κράτους

Πληθυσμιακός κατήφορος, παιδοκτονίες και βρεφοκτονίες

Τα χειρότερα έρχονται για τη Γάζα