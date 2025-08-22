Τα χειρότερα έρχονται για τη Γάζα

Οι παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων, η συνεχώς επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση, η προβληματική διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, η αύξηση των ανθρώπινων απωλειών και οι επαναλαμβανόμενες άκαρπες διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός, διαμορφώνουν την παρούσα κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Μοναδική θετική εξέλιξη είναι η αποδοχή της Χαμάς στη νέα πρόταση των μεσολαβητών (Αιγύπτου, Κατάρ και ΗΠΑ), που μεταξύ άλλων προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων. Μέχρι τη στιγμή που γράφεται το άρθρο, το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει επίσημα στην πρόταση. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η απάντηση του Νετανιάχου θα είναι αρνητική, καθώς η συμφωνία δεν συμβιβάζεται με τους στρατηγικούς στόχους του Ισραήλ, όπως η πλήρης κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στη Ζεϊτούν

Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (Israeli Defense Forces – IDF) ξεκίνησαν τη διεξαγωγή εκκαθαριστικών επιχειρήσεων στη Ζεϊτούν (νοτιοδυτικά περίχωρα της πόλης της Γάζας), πριν από την προγραμματισμένη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την κατάληψη ολόκληρης της πόλης, όπου κατοικούν περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι.

Σύμφωνα με τους «Times of Israel», στην επιχείρηση συμμετέχει η 99η Μεραρχία Ha’Bazak, η 993η Ταξιαρχία Πεζικού Nahal και η 7η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία Saar me-Golan, με την υποστήριξη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και την κάλυψη του πυροβολικού.

Η εκκαθαριστική επιχείρηση στη Ζεϊτούν ξεκίνησε μετά την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, όπου οι αδιάκοπες συγκρούσεις για 22 μήνες έχουν δημιουργήσει άθλιες ανθρωπιστικές συνθήκες.

Όπως ανακοίνωσαν οι IDF, μέχρι στιγμής έχουν καταστρέψει δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους (παγιδευμένα κτήρια και αποθήκες όπλων) και έχουν σκοτώσει δεκάδες Παλαιστίνιους. Επιπλέον, επτά χιλιόμετρα σηράγγων της Χαμάς στο Μπέιτ Χανούν της βόρειας Γάζας σφραγίστηκαν με περισσότερα από 20.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος, ενώ άλλα 2,4 χιλιόμετρα σηράγγων ανατινάχθηκαν στην ίδια περιοχή.

Εκτιμάται ότι η επιχείρηση στη Ζεϊτούν έχει ολοκληρωθεί και οι IDF θα συνεχίσουν ανατολικότερα στη γειτονική συνοικία Αλ Σάμπρα.

Προετοιμασίες για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε στις 8 Αυγούστου ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο για τη στρατιωτική κατάληψη της πόλης της Γάζας. Παρά τις εσωτερικές αντιρρήσεις και τις έντονες διεθνείς πιέσεις, η εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα σηματοδοτήσει μια νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση στη συνεχιζόμενη σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς.

Η απόφαση καταδεικνύει ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια παρατεταμένη και αιματηρή σύγκρουση. Πρόκειται για μια απόφαση υψηλού ρίσκου με πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην περιφερειακή σταθερότητα και στις διεθνείς σχέσεις του εβραϊκού κράτους.

Η εφαρμογή αυτού του σχεδίου όχι μόνο ενδέχεται να κλιμακώσει περαιτέρω την ένταση και να επιβαρύνει το ήδη εκρηκτικό ανθρωπιστικό τοπίο, αλλά επισείει και σοβαρές γεωπολιτικές συνέπειες, καθώς ισχυροί κρατικοί δρώντες – σύμμαχοι του Ισραήλ μερικοί εξ αυτών – τοποθετούνται ανοικτά εναντίον του.

Επιπρόσθετα είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αυξημένος αριθμός ανθρώπινων απωλειών, τόσο από την πλευρά των αμάχων όσο και στον ισραηλινό στρατό. Η διεξαγωγή χερσαίων εκκαθαριστικών επιχειρήσεων σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, σε συνδυασμό με τις αντάρτικες τακτικές τις οποίες εφαρμόζει η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο και ασύμμετρο πεδίο μάχης που εγγυάται σοβαρές ανθρωπιστικές επιπτώσεις.

Πριν από την εφαρμογή του σχεδίου για την εκκένωση του άμαχου παλαιστινιακού πληθυσμού από την πόλη της Γάζας, η ισραηλινή κυβέρνηση προχώρησε στην αποστολή σκηνών και άλλου εξοπλισμού στέγασης, μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ (νοτιοανατολικό άκρο της Λωρίδας της Γάζας). Επίσης έδωσε εντολή στους IDF να είναι έτοιμοι να καταλάβουν την πόλη της Γάζας, από όπου οι περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι πολίτες θα λάβουν οδηγίες για να κατευθυνθούν στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Να προσθέσουμε ότι για την επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας, η οποία συνιστά το τελευταίο μεγάλο αστικό προπύργιο της Χαμάς, οι IDF θα πρέπει να επιστρατεύσουν χιλιάδες εφέδρους.

Διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας μετ’ εμποδίων

Τη Δευτέρα περίπου 370 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας, μέσω των περασμάτων Κερέμ Σαλόμ και Δυτικό Ερέζ (βορειοδυτικό άκρο της Λωρίδας της Γάζας). Δύο ημέρες νωρίτερα, αεροσκάφη έριξαν 127 παλέτες ανθρωπιστικής βοήθειας (κάθε παλέτα περιέχει περίπου έναν τόνο τροφίμων).

Η συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας εξαρτάται από την ασφάλεια των περασμάτων και τη δυνατότητα των διεθνών οργανώσεων να λειτουργούν εν μέσω των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να εκφράζει ανησυχίες για την ανθρωπιστική κατάσταση και την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Ο πόλεμος στη Γάζα εισέρχεται σε μια από τις πλέον επικίνδυνες φάσεις της, με τον κίνδυνο δραματικής αύξησης της ανθρωπιστικής κρίσης. Η εμμονή του Ισραήλ και της Χαμάς στους στρατηγικούς τους στόχους αφήνει ελάχιστα περιθώρια για άμεση αποκλιμάκωση.

Βασίλης Γιαννακόπουλος, ταξίαρχος ε.α. της Π.Α., γεωστρατηγικός αναλυτής ([email protected])

