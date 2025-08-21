ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση στην κυβέρνηση, αγωνία για τον Σεπτέμβριο

Φωτιές, ακρίβεια, έμμεσοι φόροι, κατάρρευση του ΕΣΥ, στέγη, ΟΠΕΚΕΠΕ και λοιπά σκάνδαλα αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τον ΣΥΡΙΖΑ με την επάνοδο στην καθημερινότητα, μετά τις διακοπές και τουλάχιστον ως τη ΔΕΘ.

Σε αυτή τη φάση, μάλλον δεν είναι δύσκολο η αντιπολίτευση να βρει πεδία για μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, η οποία όλο και περισσότερο βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της πολιτικής της.

Στον ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζουν να εντείνουν το σφυροκόπημα σε όλα αυτά τα μέτωπα, θεωρούν δε ότι η κυβερνητική φθορά είναι πλέον τέτοια που «δεν έχει επιστροφή». Με άλλα λόγια, εκτιμούν πως οι επικείμενες εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα.

Αυτό βέβαια δεν οδηγεί απαραίτητα σε ευθύγραμμες πολιτικές εξελίξεις. Τα σενάρια για την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη ποικίλουν το τελευταίο διάστημα, και από τον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν πολύ ενδεικτικό το σενάριο επιστροφής του Γρηγόρη Δημητριάδη. Θεωρούν δηλαδή ότι ο Κ. Μητσοτάκης όχι μόνο αντιλαμβάνεται τη φθορά του – που είναι και προσωπική – αλλά προβαίνει και σε κινήσεις «οχύρωσης»: φέρνει πίσω στο Μαξίμου τους δικούς του «για να διαμορφώσει καλύτερους όρους για την πτώση του», να διαχειριστεί καλύτερα την πίεση τόσο από την αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια, όσο και απ’ το εσωκομματικό μέτωπο ή διάφορα κέντρα ισχύος.

Κι ακόμα πιο ενδεικτικό θεωρούν το ενδεχόμενο της αλλαγής του εκλογικού νόμου, είτε για την πλήρη επαναφορά του μπόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα, είτε για ρυθμίσεις που χαμηλώνουν το όριο της αυτοδυναμίας.

Προς το παρόν ο ΣΥΡΙΖΑ αποδομεί το ενδεχόμενο αυτό τονίζοντας ότι εκφράζει «φόβο», «πανικό» και «ηττοπάθεια», ενώ σε κάθε περίπτωση θεωρούν ότι εφόσον η κυβέρνηση προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια για να παραμείνει στην εξουσία, θα πρόκειται για αντιθεσμική επιλογή, αφού αλλάζει τους κανόνες «εν κινήσει» και δη παραμονές εκλογών.

Εν ολίγοις, στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πεπεισμένοι για την «αποδρομή» της κυβέρνησης – τουλάχιστον αυτή την εικόνα προβάλλουν αυτή τη στιγμή και για επικοινωνιακούς λόγους, και μέχρι να έρθει η ώρα των δημοσκοπήσεων που θα την επιβεβαιώσουν ή θα τη διαψεύσουν.

Σε αναμονή των δημοσκοπήσεων

Από την άλλη έχουν ερωτηματικά για το ποια είναι η κατάσταση του δικού τους κόμματος, το οποίο ως γνωστόν βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης και «επανεκκίνησης» από το συνέδριο του Ιουνίου και μετά. Αυτό που βασανίζει την ηγεσία είναι αν από τον Σεπτέμβριο το κόμμα θα παρουσιάσει κάποια ανοδική τάση ή θα παραμείνει στα ίδια μονοψήφια επίπεδα.

Για την ώρα πάντως έχει αποφύγει την κατρακύλα σε ποσοστά που να κινδυνεύει η είσοδός του στη Βουλή. Τον Ιούλιο – οπότε η δημοσκοπική σεζόν έδωσε τη σκυτάλη στα «μπάνια του λαού» – έδειξε να συγκρατείται γύρω στο 5 – 8%, κάτι που απέτρεψε τον πανικό αλλά συντηρεί την αγωνία για το μέλλον.

Στις επάλξεις εν μέσω ραστώνης

Εξ ου και ο Σωκράτης Φάμελλος στις αρχές Αυγούστου έδωσε το «παράγγελμα» να συνεχιστεί η ενεργή παρουσία του κόμματος σε όλα τα μέτωπα, και για όλα τα προβλήματα των πολιτών, και την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα θέματα της επικαιρότητας αυτές τις μέρες παρεμβαίνουν στελέχη πρώτης γραμμής (ακόμα και αν δεν βρίσκονται στην Αθήνα) όπως ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο γραμματέας της Κ.Ο. Διονύσης Καλαματιανός, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Στέργιος Καλπάκης. Σήμερα ο Σωκράτης Φάμελλος, λίγο πριν από την επίσκεψή του στις πυρόπληκτες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, και μετά την επίσκεψη στην ανατολική Αττική, παραχωρεί συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Χθες, πραγματοποιήθηκε μία ακόμη σύσκεψη για την προετοιμασία της ΔΕΘ, με τους αρμόδιους βουλευτές και επικεφαλής τμημάτων να παρουσιάζουν στην ηγεσία τις προτάσεις του σε σχέσεις με τους τομείς τους, ώστε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να αρχίσει να διαμορφώνει μια ραχοκοκαλιά των όσων θα πει στη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι στιγμής είναι γνωστό ότι οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους η Κουμουνδούρου «χτίζει» το πρόγραμμα που θα εξαγγείλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι εξής:

– Αντιμετώπιση της ακρίβειας με βασικό μέτρο τη μείωση – και σε κάποια αγαθά ακόμα και μηδενισμό – του ΦΠΑ.

– Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους.

– Επαναφορά της 13ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της προσωπικής διαφοράς για όλους τους συνταξιούχους.

Στο βάθος…Τσίπρας

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και τα ποσοστά αυτή τη στιγμή δεν το δικαιολογούν, εξακολουθεί να κινείται με τη «μενταλιτέ» του κόμματος εξουσίας, ευελπιστώντας ότι η δραματική συρρίκνωση που υφίσταται αυτή τη στιγμή είναι προσωρινή.

Ωστόσο αν δεν υπάρξει αντιστροφή αυτής της κατάστασης στον ορατό ορίζοντα και τα πράγματα «λιμνάσουν», τα προβλήματα θα επανακάμψουν.

Και σαφώς δεν είναι μόνο τα ποσοστά το θέμα της ηγεσίας αλλά και οι προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με την επανάκαμψή του ή μη στην κεντρική πολιτική σκηνή, σε ηγετικό ρόλο.

Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που στον ΣΥΡΙΖΑ αναμένουν τον Σεπτέμβριο και γενικώς την αρχή του φθινοπώρου με αγωνία, καθώς μπορεί να φανεί πιο καθαρά αν υπάρχουν σχεδιασμοί που θα αρχίσουν να μπαίνουν σε κίνηση με ορίζοντα το τέλος του χρόνου ή τις αρχές του επόμενου, και που θα απαιτήσουν από την ηγεσία να λάβει αποφάσεις για το πώς θα κινηθεί.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Αριστερά: Ντροπιαστική πρωτιά της Ελλάδας στην υγειονομική ανισότητα – Ώρα για επανίδρυση του ΕΣΥ

Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία, κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες (Video)

Χάρης Δούκας: Το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ξαναζωντανεύει (βίντεο)