ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

19.08.2025 09:15

Στο τραπέζι και σενάρια για πρόωρες εκλογές (;)

kiriakos-mitsotakis-new

Αφού η στήλη υπενθυμίσει ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει επανειλημμένα και κατηγορηματικά δηλώσει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και με τον υφιστάμενο εκλογικό νόμο, δεν μπορεί παρά να μεταφέρει τα όσα ακούγονται πέριξ του Μαξίμου.

Διότι, εκτός της συζήτησης περί αλλαγής του εκλογικού νόμου, η οποία, λένε οι πληροφορίες, είναι έντονη και πιεστική, φαίνεται ότι εντός της κυβέρνησης και της Ν.Δ. υπάρχουν και στελέχη που – για να το πούμε κομψά – δεν θα έλεγαν «όχι» στο ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Το σκεπτικό, μαθαίνουμε, πίσω αυτή την ίδεα είναι ότι στην παρούσα φάση, αν και «λαβωμένη», η Ν.Δ. παραμένει καθαρά πρώτη και χωρίς να απειλείται από κάποιο κόμμα. Ωστόσο, λένε οι υποστηρικτές της ιδέας, συν τω χρόνω μπορεί και η φθορά να αυξηθεί και να ανέβει κάποιο άλλο κόμμα.

Εμείς, πάλι, θα αρκεστούμε να πούμε ότι, όπως μαθαίνουμε, ο Μητσοτάκης τα ακούει όλα αυτά, αλλά λέει πεισματικά «όχι»

