Ραντεβού στο «Καρέζη»

Έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας και του κλασικού διεθνούς ρεπερτορίου θα δούμε αυτό το φθινόπωρο και τον χειμώνα όσοι πάμε στο θέατρο «Τζένη Καρέζη» τη νέα περίοδο.

Ο Κώστας Καζάκος. Λέει η «ψυχή» του θεάτρου. «Η νέα μας θεατρική περίοδος ξεκινά με μια θέση: “Όχι για να περάσει ο χρόνος, αλλά για να τον μετρήσουμε αλλιώς”.

Γιατί το θέατρο, δεν είναι για διασκέδαση. Είναι πράξη ευθύνης. Πράξη μνήμης. Πράξη πολιτική. Σε μια εποχή θορύβου, εμείς διαλέγουμε τη φωνή. Σ’ έναν κόσμο κόπωσης, διαλέγουμε τη στάση. Δεν κάνουμε θέατρο για να περάσει η ώρα. Κάνουμε θέατρο για να ξυπνήσουμε συνειδήσεις, να ενοχλήσουμε, να προβληματίσουμε. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Το θέατρο – η πιο ζωντανή, η πιο ανθρώπινη τέχνη – οφείλει να θυμίζει στους ανθρώπους τι σημαίνει άνθρωπος. Δεν διεκδικούμε εύκολες συγκινήσεις. Δεν υποσχόμαστε άνεση. Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι αλήθεια. Ή τουλάχιστον την επιμονή να την αναζητάμε».

Τα έργα. «ΕΝΤΑ», των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη, από 24 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Ένα σύγχρονο έργο για μια γυναίκα που προσπαθεί να αντεπεξέλθει και να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές και ηθικές πιέσεις, όχι μόνο της οικογένειάς της, αλλά και του περίγυρού της.

Με πατέρα σπουδαίο πολιτικό και σύζυγο έναν επίδοξο αρχηγό κόμματος, πρέπει να υπηρετήσει εκείνες τις επιταγές που της επιβάλλουν το περιβάλλον της και η κοινωνική της θέση.

«ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ», του Εντουάρ Λουί, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Σωτηρίου, με τους Ελένη Κοκκίδου και Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο, από 5 Νοεμβρίου, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη.

Το χρονικό μιας γυναίκας που παλεύει να επιβιώσει – και τελικά να υπάρξει – σε έναν κόσμο που της έμαθε από παιδί να σωπαίνει. Από την καταπιεστική επαρχία μέχρι τη μάχη της καθημερινής επιβίωσης, η διαδρομή της είναι γεμάτη μικρές εξεγέρσεις, σιωπές, θυσίες και αλήθειες που καίνε.

«Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ», του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία Τζένης Κόλλια – Μιχάλη Σιώνα, σε διασκευή για παιδιά, από 19 Οκτωβρίου κάθε Κυριακή.

Η παιδική αυτή εκδοχή του «Φιλάργυρου» αφηγείται με απλό και κατανοητό τρόπο την ιστορία του Αρπαγκόν, ενός πλούσιου αλλά τσιγκούνη ανθρώπου, του οποίου η αγάπη για τα χρήματα ξεπερνά κάθε άλλη αξία.

«ΑΓΡΙΟΙ»,του Γιώργου Παλούμπη, από 6 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Στο διαμέρισμα του διακεκριμένου καθηγητή Νίκου Λεοντή, αυτός και οι καλεσμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του, Μαρία και Δημήτρης, γοητευμένοι από την ανάγνωση της νέας του μελέτης, πίνουν, ονειρεύονται και αγωνιούν για ένα καλύτερο μέλλον.

