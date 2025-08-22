ΚΚΕ: Ζητά πλήρεις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους – Καταγγέλλει την παντελή απουσία του κράτους

Την παντελή απουσία του κράτους στις πυρκαγιές -και κατά συνέπεια τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης– τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο επιχειρησιακό την ώρα της φωτιάς, αναδεικνύει το ΚΚΕ, μετά τις πυρκαγιές που έπληξαν τις περασμένες μέρες την ανατολική Αττική και τη δυτική Ελλάδα.

Μάλιστα ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατήγγειλε χθες από την Βούντενη της Πάτρας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας, ότι δεν υπάρχει σχέδιο ούτε καν για τις εκκενώσεις. Η μόνη πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, αυτή των ειδοποιήσεων μέσω του 112 και του «τρεχάτε ποδαράκια μου», εναποθέτει τα πάντα στην «ατομική ευθύνη» και στο «ο σώζων εαυτόν σωθείτο» καθώς το κράτος δεν είναι «παρών» για να συντονίσει τις εκκενώσεις και να μεταφέρει οργανωμένα σε ασφαλές μέρος τους πολίτες που πλήττονται.

«Το 112 είναι χρήσιμο σε έναν βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι; Πού θα συγκεντρωθούν όταν τους καλείς να φύγουν από τα σπίτια τους; (…). Δεν μπορεί να τους λες “τρεχάτε ποδαράκια μου, τρέξτε να σωθείτε και ο σώζων εαυτόν σωθείτο”, γιατί αυτό λέει η κυβέρνηση. Ο άνθρωπος που φεύγει, έχει το βιος του εκεί. (…) Όταν του λες ως κράτος, ως υπουργείο “φύγε από τον τόπο σου για να σωθείς”, σημαίνει ότι του έχεις εξασφαλίσει ότι εσύ, με την πυροσβεστική, με τον κρατικό μηχανισμό, με όλα τα μέσα θα σώσεις την περιουσία του, θα σώσεις το σπίτι, το χωράφι του, τα δέντρα του». Ο λόγος κατά τον Δ. Κουτσούμπα που δεν τα κάνει όλα αυτά η κυβέρνηση και αφήνει την πυροσβεστική με τεράστιες ελλείψεις είναι γιατί «δεν δίνει χρήματα για αντίστοιχες υποδομές και έργα – τα οποία δεν είναι επιλέξιμα από την Ε.Ε. και από την κυβέρνηση (…)».

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κόντρα στις κυβερνητικές οδηγίες για εκκενώσεις χωρίς άλλο σχέδιο, υπερασπίστηκε την αντίληψη του ΚΚΕ ότι απαιτείται και σχέδιο για να σωθούν και τα σπίτια και το βιός του πολίτη και αφού δεν το κάνει η κυβέρνηση σωστά το κάνουν οι πολίτες, εξ ου και οι δυνάμεις του κόμματος έχουν την κατεύθυνση να συνδράμουν τον λαό στη διάσωση των περιουσιών του, σε όλα τα μέτωπα. Κατά συνέπεια υπερασπίστηκε και τον δήμαρχο Πάτρας Κώστα Πελετίδη έναντι των κυβερνητικών επιθέσεων και της «λάσπης», που όπως είπε γύρισαν μπούμερανγκ.

Το ζητούμενο πλέον κατά το ΚΚΕ, είναι να υπάρξει ευρεία κινητοποίηση και συστράτευση στο πλευρό των πυρόπληκτων για να πάρουν όλα όσα δικαιούνται, αλλά και για την άμεση αποκατάσταση υποδομών και του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τους κατοίκους σε συστράτευση για τη διεκδίκηση των μέτρων που επείγει να παρθούν στις πυρόπληκτες περιοχές τονίζοντας την ανάγκη για πλήρη αποκατάσταση όλων των ζημιών, για 100% αποζημιώσεις για όλες τις καταστροφές, για ενίσχυση από τον ΕΛΓΑ με αποζημιώσεις χωρίς περικοπές, χωρίς δόσεις που δεν ξέρουν αν και πότε θα τις πάρουν οι αγρότες.

Πρόσθεσε πως πρέπει να υπάρξει απαλλαγή από δάνεια, από χρέη στις τράπεζες, άλλους οργανισμούς που χρωστάνε οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι της περιοχής. Σημείωσε τέλος πως στηρίζει τα αιτήματα που έχουν υποβάλει στα υπουργικά κλιμάκια η δημοτική αρχή Πάτρας, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου μαζί με άλλα εργατικά σωματεία, εκπρόσωποι του αγροτικού κινήματος, του κινήματος των επαγγελματοβιοτεχνών και άλλων φορέων.

