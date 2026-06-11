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11.06.2026 12:35

COSMOTE SD Everything: Νέα σειρά υπηρεσιών για κεντρικό έλεγχο, απλοποίηση λειτουργιών και αυξημένη ασφάλεια στη διαχείριση των ΙΤ υποδομών των επιχειρήσεων

11.06.2026 12:35
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  • Ενιαία διαχείριση υπηρεσιών SD-WAN, SD-LAN, SDWLAN (WiFi) και SASE μέσα από μία κεντρική πλατφόρμα
  • Πλήρως διαχειριζόμενη υπηρεσία από εξειδικευμένες ομάδες της COSMOTE TELEKOM

Τη νέα, ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών δικτύωσης νέας γενιάς COSMOTESD Everything, που προσφέρει στις επιχειρήσεις απλοποιημένη διαχείριση υποδομών καιαυξημένο επίπεδο ασφάλειας σταεταιρικά τους δίκτυα, φέρνει η COSMOTE TELEKOM. Το COSMOTE SD (Software Defined) Everything, που αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίεςδιεθνών κατασκευαστικών οίκων, παρέχεται ως μια πλήρως διαχειριζόμενη υπηρεσία πουεπιτρέπει σε όλες τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο της IT υποδομής τους από ένα κεντρικό σημείο με ενιαία διαχείριση, κοινές πολιτικές και αυξημένη ασφάλεια σε όλα τα εταιρικά σημεία παρουσίας.

Το COSMOTE SD Everything αποτελεί μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών δικτύωσης που συνδυάζει σε ένα ενιαίο περιβάλλον τις υπηρεσίες SD-WAN για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των WAN (Wide Area Network) συνδέσεων, SD-LAN (Local Area Network) για την αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής υποδομής, SD-WLAN για τη δυναμική διαχείριση των ασύρματων δικτύων (WiFi), καθώς και SASE που ενισχύει την ασφάλεια και υποστηρίζει την απομακρυσμένη πρόσβαση χρηστών και εφαρμογών.

Η COSMOTE TELEKOM εμπλουτίζει το portfolio των λύσεων συνδεσιμότητας που προσφέρει στις επιχειρήσεις και με το COSMOTE SD Everything τους επιτρέπει να έχουν:

  • κεντρικό έλεγχο μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης, για όλα τα υποκαταστήματα, τα δίκτυα και τις πολιτικές ασφαλείας
  • κοινή αρχιτεκτονική σε πολλαπλά σημεία παρουσίας / υποκαταστήματα
  • ταχύτερη ενεργοποίηση νέων σημείων
  • υψηλό επίπεδο  ασφάλειας
  • λιγότερη πολυπλοκότητα
  • βελτιωμένη εμπειρία χρήστη
  • αυξημένο έλεγχο των εταιρικών εφαρμογών

Τα διαθέσιμα πακέτα του COSMOTE SD Everything καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών προσαρμοσμένων στο μέγεθος κάθε επιχείρησης, ενώ δεν απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις σε εξοπλισμό. Επιπλέον, εξειδικευμένες ομάδες της COSMOTE TELEKOM αναλαμβάνουν την κεντρική διαχείριση, την παρακολούθηση (monitoring), το reporting και τη συνεχή υποστήριξη της υπηρεσίας 24/7.

Η COSMOTE TELEKOM στέκεται σταθερά δίπλα στις επιχειρήσεις με ολοκληρωμένες λύσεις που μειώνουν την πολυπλοκότητα, ενισχύουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και διασφαλίζουν ότι θα παραμείνουν διαρκώς συνδεδεμένες, ασφαλείς και ανταγωνιστικές.

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ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 13:34
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