search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 06:51
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

26.08.2025 06:15

Κρυφά εισοδήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ψάχνει η ΑΑΔΕ

26.08.2025 06:15
DEOS AADE

Σε πλήρη εξέλιξη μπαίνει από τον Σεπτέμβριο ένα σχέδιο εκτεταμένων διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ, με στόχο τον εντοπισμό φορολογουμένων που αποκρύπτουν εισοδήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι έως το τέλος του έτους να έχουν σταλεί τα πρώτα ειδοποιητήρια με πρόσθετους φόρους και πρόστιμα σε όσους εντοπιστούν με παραβάσεις.

Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στη φετινή χρονιά, αλλά επεκτείνονται και σε προηγούμενες χρήσεις, με έμφαση στις εκκρεμείς υποθέσεις του 2019, οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του 2025. Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν λάβει σαφή εντολή να επιταχύνουν τις διαδικασίες ώστε να μη χαθούν πολύτιμα έσοδα για το Δημόσιο. Μετά τις διασταυρώσεις, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, ενώ σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να τεκμηριώσουν τα δηλωθέντα, θα βρεθούν αντιμέτωποι με φόρους, προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Στο στόχαστρο οι μεγάλες αποκλίσεις

Οι οδηγίες που έχουν δοθεί εστιάζουν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

  • Χαμηλά δηλωμένα εισοδήματα και υψηλές δαπάνες. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν όσοι εμφανίζουν δηλωμένα εισοδήματα 10.000 έως 20.000 ευρώ, αλλά παράλληλα πραγματοποιούν δαπάνες που δεν δικαιολογούνται. Το αυτοματοποιημένο σύστημα BANCAPP έχει ήδη ανοίξει περισσότερους από 1.000 τραπεζικούς λογαριασμούς, αποκαλύπτοντας σημαντικές αποκλίσεις. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται φόρος 33% στη διαφορά, πρόστιμο 50% και προσαυξήσεις.
  • Αδήλωτα εισοδήματα εξωτερικού. Μισθοί, συντάξεις και τόκοι που αποκρύπτονται μπαίνουν στο στόχαστρο με αξιοποίηση διεθνών πηγών πληροφόρησης.
  • Φορολογούμενοι χωρίς εμπρόθεσμη δήλωση. Με βάση τη νέα διάταξη, η ΑΑΔΕ μπορεί να προχωρά σε εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου με βάση το επίπεδο διαβίωσης, το επάγγελμα ή συγκρίσιμες περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, η πράξη ακυρώνεται, αλλά παραμένουν οι σχετικές προσαυξήσεις.
  • Μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες με αδήλωτα ποσά. Αναδρομικά, εισοδήματα από ενοίκια ή μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ εξετάζονται μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και ανταλλαγής πληροφοριών με το εξωτερικό.

Κίνδυνος παραγραφών στο τέλος του 2025

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 παραγράφονται μια σειρά από εκκρεμείς υποθέσεις, μεταξύ των οποίων:

  • Φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ του 2019.
  • Μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές της ίδιας χρονιάς.
  • Υποθέσεις επιχειρήσεων με ψευδή στοιχεία σε έσοδα ή δαπάνες του 2019.
  • Αδήλωτα αναδρομικά αποδοχών που καταβλήθηκαν το 2019.
  • Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020.

Η ΑΑΔΕ επιταχύνει τον ρυθμό των ελέγχων, καθώς η παραγραφή αυτών των υποθέσεων θα σήμαινε απώλεια σημαντικών δημοσίων εσόδων.

Διαβάστε επίσης

Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ

Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marinakis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ακραίος λόγος Μαρινάκη και η ψύχραιμη απάντηση Τσίπρα

MELTEMIA
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ενισχυμένοι άνεμοι και τοπικές μπόρες στα ορεινά – «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα για 6 περιοχές

nasser hospital press
ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια κατακραυγή για τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα – Αμήχανες δικαιολογίες από Ισραήλ για τη δολοφονία των δημοσιογράφων

doukas-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η μάχη της ΔΕΘ: Τι είναι το… ΕΑΜ που προτείνει ο Χάρης Δούκας – Η πρόσκληση στους δημάρχους για πίεση στην κυβέρνηση  

palaistiniakoi_keftedes
CUCINA POVERA

Παλαιστινιακοί κεφτέδες μελιτζάνας και φέτας, με δυόσμο και μπαχαρικά (χορτοφαγική συνταγή)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

zizel pelicot 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Δεν της μιλάω, δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ» λέει η κόρη της

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Σκύδρα από την άγρια δολοφονία του 72χρονου - Ηλικιωμένος τον πυροβόλησε και τον έσυρε με το μηχανάκι του - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

bayrou france
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνηση υψηλού ρίσκου από Μπαϊρού και φόβοι για κατάρρευση της κυβέρνησης - Ψήφος εμπιστοσύνης «για να μην γίνει η Γαλλία, Ελλάδα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 06:51
marinakis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ακραίος λόγος Μαρινάκη και η ψύχραιμη απάντηση Τσίπρα

MELTEMIA
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ενισχυμένοι άνεμοι και τοπικές μπόρες στα ορεινά – «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα για 6 περιοχές

nasser hospital press
ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια κατακραυγή για τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα – Αμήχανες δικαιολογίες από Ισραήλ για τη δολοφονία των δημοσιογράφων

1 / 3