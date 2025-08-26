Κρυφά εισοδήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ψάχνει η ΑΑΔΕ

Σε πλήρη εξέλιξη μπαίνει από τον Σεπτέμβριο ένα σχέδιο εκτεταμένων διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ, με στόχο τον εντοπισμό φορολογουμένων που αποκρύπτουν εισοδήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι έως το τέλος του έτους να έχουν σταλεί τα πρώτα ειδοποιητήρια με πρόσθετους φόρους και πρόστιμα σε όσους εντοπιστούν με παραβάσεις.

Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στη φετινή χρονιά, αλλά επεκτείνονται και σε προηγούμενες χρήσεις, με έμφαση στις εκκρεμείς υποθέσεις του 2019, οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του 2025. Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν λάβει σαφή εντολή να επιταχύνουν τις διαδικασίες ώστε να μη χαθούν πολύτιμα έσοδα για το Δημόσιο. Μετά τις διασταυρώσεις, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, ενώ σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να τεκμηριώσουν τα δηλωθέντα, θα βρεθούν αντιμέτωποι με φόρους, προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Στο στόχαστρο οι μεγάλες αποκλίσεις

Οι οδηγίες που έχουν δοθεί εστιάζουν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

Χαμηλά δηλωμένα εισοδήματα και υψηλές δαπάνες. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν όσοι εμφανίζουν δηλωμένα εισοδήματα 10.000 έως 20.000 ευρώ, αλλά παράλληλα πραγματοποιούν δαπάνες που δεν δικαιολογούνται. Το αυτοματοποιημένο σύστημα BANCAPP έχει ήδη ανοίξει περισσότερους από 1.000 τραπεζικούς λογαριασμούς, αποκαλύπτοντας σημαντικές αποκλίσεις. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται φόρος 33% στη διαφορά, πρόστιμο 50% και προσαυξήσεις.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν όσοι εμφανίζουν δηλωμένα εισοδήματα 10.000 έως 20.000 ευρώ, αλλά παράλληλα πραγματοποιούν δαπάνες που δεν δικαιολογούνται. Το αυτοματοποιημένο σύστημα BANCAPP έχει ήδη ανοίξει περισσότερους από 1.000 τραπεζικούς λογαριασμούς, αποκαλύπτοντας σημαντικές αποκλίσεις. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται φόρος 33% στη διαφορά, πρόστιμο 50% και προσαυξήσεις. Αδήλωτα εισοδήματα εξωτερικού. Μισθοί, συντάξεις και τόκοι που αποκρύπτονται μπαίνουν στο στόχαστρο με αξιοποίηση διεθνών πηγών πληροφόρησης.

Μισθοί, συντάξεις και τόκοι που αποκρύπτονται μπαίνουν στο στόχαστρο με αξιοποίηση διεθνών πηγών πληροφόρησης. Φορολογούμενοι χωρίς εμπρόθεσμη δήλωση. Με βάση τη νέα διάταξη, η ΑΑΔΕ μπορεί να προχωρά σε εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου με βάση το επίπεδο διαβίωσης, το επάγγελμα ή συγκρίσιμες περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, η πράξη ακυρώνεται, αλλά παραμένουν οι σχετικές προσαυξήσεις.

Με βάση τη νέα διάταξη, η ΑΑΔΕ μπορεί να προχωρά σε εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου με βάση το επίπεδο διαβίωσης, το επάγγελμα ή συγκρίσιμες περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, η πράξη ακυρώνεται, αλλά παραμένουν οι σχετικές προσαυξήσεις. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες με αδήλωτα ποσά. Αναδρομικά, εισοδήματα από ενοίκια ή μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ εξετάζονται μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και ανταλλαγής πληροφοριών με το εξωτερικό.

Κίνδυνος παραγραφών στο τέλος του 2025

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 παραγράφονται μια σειρά από εκκρεμείς υποθέσεις, μεταξύ των οποίων:

Φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ του 2019.

Μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές της ίδιας χρονιάς.

Υποθέσεις επιχειρήσεων με ψευδή στοιχεία σε έσοδα ή δαπάνες του 2019.

Αδήλωτα αναδρομικά αποδοχών που καταβλήθηκαν το 2019.

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020.

Η ΑΑΔΕ επιταχύνει τον ρυθμό των ελέγχων, καθώς η παραγραφή αυτών των υποθέσεων θα σήμαινε απώλεια σημαντικών δημοσίων εσόδων.

Διαβάστε επίσης

Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ

Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»