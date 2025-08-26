Κρυφά εισοδήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ψάχνει η ΑΑΔΕ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε πλήρη εξέλιξη μπαίνει από τον Σεπτέμβριο ένα σχέδιο εκτεταμένων διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ, με στόχο τον εντοπισμό φορολογουμένων που αποκρύπτουν εισοδήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι έως το τέλος του έτους να έχουν σταλεί τα πρώτα ειδοποιητήρια με πρόσθετους φόρους και πρόστιμα σε όσους εντοπιστούν με παραβάσεις.
Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στη φετινή χρονιά, αλλά επεκτείνονται και σε προηγούμενες χρήσεις, με έμφαση στις εκκρεμείς υποθέσεις του 2019, οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του 2025. Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν λάβει σαφή εντολή να επιταχύνουν τις διαδικασίες ώστε να μη χαθούν πολύτιμα έσοδα για το Δημόσιο. Μετά τις διασταυρώσεις, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, ενώ σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να τεκμηριώσουν τα δηλωθέντα, θα βρεθούν αντιμέτωποι με φόρους, προσαυξήσεις και πρόστιμα.
Οι οδηγίες που έχουν δοθεί εστιάζουν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 παραγράφονται μια σειρά από εκκρεμείς υποθέσεις, μεταξύ των οποίων:
Η ΑΑΔΕ επιταχύνει τον ρυθμό των ελέγχων, καθώς η παραγραφή αυτών των υποθέσεων θα σήμαινε απώλεια σημαντικών δημοσίων εσόδων.
