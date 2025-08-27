Κάτω από τις προσδοκίες η κίνηση στην αγορά κατά τις θερινές εκπτώσεις – Οι καταναλωτές προτίμησαν τις διακοπές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών παρουσίασε μία πρώτη εικόνα για το πώς κινήθηκαν οι θερινές εκπτώσεις του 2025 και τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά για τα καταστήματα.
Οπως αναφέρει στην πρώτη του εκτίμηση, η κίνηση στην αγορά ήταν πιο «σφιχτή», ειδικά στα τοπικά καταστήματα στις γειτονιές. Καλύτερη ήταν η εικόνα στα πολυκαταστήματα, στο ηλεκτρονικό εμπόριο και σε ορισμένες τουριστικές περιοχές.
Κύρια σημεία
Οι καταναλωτές, εξαιτίας του κόστους ζωής, προτίμησαν να διαθέσουν το εισόδημά τους σε εμπειρίες (ταξίδια, φαγητό έξω) και λιγότερο σε προϊόντα. Αυτό μεταφράζεται σε πιο προσεκτικές αγορές, εστιασμένες στις πραγματικές ανάγκες. Για τα καταστήματα -ιδίως τα μικρά- αυτό σημαίνει πίεση στον τζίρο και ανάγκη για ευελιξία, καλύτερη εξυπηρέτηση, και διαφάνεια στις προσφορές.
«Οι καταναλωτές φέτος αγόρασαν με μέτρο. Επέλεξαν κυρίως τα απαραίτητα και έδωσαν προτεραιότητα στις διακοπές τους. Το μήνυμα είναι καθαρό: καλές τιμές, ξεκάθαρες προσφορές και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Εκεί θα κερδηθεί η εμπιστοσύνη» αναφέρει η έρευνα του Ινστιτούτου. Η περίοδος εκπτώσεων διαρκεί από 14 Ιουλίου έως και το τέλος Αυγούστου.
Το Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών σημειώνει στην αναφορά του πως συγκεντρώνει «αναλυτικά στοιχεία από εμπορικούς συλλόγους, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Θα ακολουθήσει εκτενέστερη παρουσίαση ευρημάτων με στοχευμένες προτάσεις πολιτικής».
