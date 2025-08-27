search
27.08.2025 11:29

Κάτω από τις προσδοκίες η κίνηση στην αγορά κατά τις θερινές εκπτώσεις – Οι καταναλωτές προτίμησαν τις διακοπές

27.08.2025 11:29
Το Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών παρουσίασε μία πρώτη εικόνα για το πώς κινήθηκαν οι θερινές εκπτώσεις του 2025 και τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά για τα καταστήματα.

Οπως αναφέρει στην πρώτη του εκτίμηση, η κίνηση στην αγορά ήταν πιο «σφιχτή», ειδικά στα τοπικά καταστήματα στις γειτονιές. Καλύτερη ήταν η εικόνα στα πολυκαταστήματα, στο ηλεκτρονικό εμπόριο και σε ορισμένες τουριστικές περιοχές.

Τα συμπεράσματα του Ινστιτούτου Καταναλωτών

Κύρια σημεία

  • Μικρά καταστήματα: Πολλά αναφέρουν πτώση τζίρου.  σε ορισμένες περιπτώσεις ως και -20%.
  • Μετατόπιση δαπανών: Το καλοκαιρινό «πορτοφόλι» πήγε κυρίως σε διακοπές και υπηρεσίες (εισιτήρια, διαμονές, εστίαση), όχι σε αγορές ρούχων ή ειδών σπιτιού.
  • Ακρίβεια: Ο αυξημένος γενικός δείκτης τιμών πίεσε το διαθέσιμο εισόδημα. Οι καταναλωτές έκαναν στοχευμένες κι απαραίτητες αγορές.
  • Καλύτερες νησίδες αντοχής: Πολυκαταστήματα, e-shops και τουριστικές ζώνες κινήθηκαν καλύτερα από τις καθαρά τοπικές αγορές -όχι όμως αρκετά για να αλλάξει η συνολική εικόνα.
  • Διάρκεια περιόδου: Η θερινή περίοδος εκπτώσεων (14 Ιουλίου – τέλος Αυγούστου) δεν έδωσε την αναμενόμενη ώθηση στον συνολικό τζίρο.

Οι καταναλωτές, εξαιτίας του κόστους ζωής, προτίμησαν να διαθέσουν το εισόδημά τους σε εμπειρίες (ταξίδια, φαγητό έξω) και λιγότερο σε προϊόντα. Αυτό μεταφράζεται σε πιο προσεκτικές αγορές, εστιασμένες στις πραγματικές ανάγκες. Για τα καταστήματα -ιδίως τα μικρά- αυτό σημαίνει πίεση στον τζίρο και ανάγκη για ευελιξία, καλύτερη εξυπηρέτηση, και διαφάνεια στις προσφορές.

«Οι καταναλωτές φέτος αγόρασαν με μέτρο. Επέλεξαν κυρίως τα απαραίτητα και έδωσαν προτεραιότητα στις διακοπές τους. Το μήνυμα είναι καθαρό: καλές τιμές, ξεκάθαρες προσφορές και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Εκεί θα κερδηθεί η εμπιστοσύνη» αναφέρει η έρευνα του Ινστιτούτου. Η περίοδος εκπτώσεων διαρκεί από 14 Ιουλίου έως και το τέλος Αυγούστου.

Τι προτείνει

  • Καθαροί κανόνες στις εκπτώσεις και τις προσφορές. Να περιοριστεί το φαινόμενο των «μόνιμων» προσφορών που μπερδεύει τον καταναλωτή και αποδυναμώνει τον θεσμό.
  • Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών με στοχευμένα μέτρα για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
  • Δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ φυσικών καταστημάτων και online εμπορίου και ισχυρή προστασία στα δικαιώματα επιστροφών/ακυρώσεων.
  • Τοπικές πρωτοβουλίες στήριξης των μικρών καταστημάτων (εκδηλώσεις, νύχτες αγορών, συνεργασίες με δήμους και επιμελητήρια).

Το Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών σημειώνει στην αναφορά του πως συγκεντρώνει «αναλυτικά στοιχεία από εμπορικούς συλλόγους, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Θα ακολουθήσει εκτενέστερη παρουσίαση ευρημάτων με στοχευμένες προτάσεις πολιτικής».

