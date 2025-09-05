search
Ιωάννινα: Νεκρή βρέθηκε η ολλανδή τουρίστρια που αγνοούνταν στο Ζαγόρι – Έπεσε από ύψος 300 μέτρων στο Φαράγγι του Βίκου

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση της ολλανδής τουρίστριας, που αγνοούνταν από το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ζαγόρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε χαράδρα βάθους 300 μέτρων στο Φαράγγι του Βίκου, κάτω από τη θέση Μπελόη.

Από το πρωί drones της Πυροσβεστικής «σάρωναν» την περιοχή, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσβατη και γεμάτη από βραχώδεις σχηματισμούς, μέχρι που εντόπισαν τη σορό της γυναίκας.

Η εξαφάνιση είχε δηλωθεί στο «112» από τον σύζυγό της την Πέμπτη, ο οποίος ανησύχησε όταν την έχασε από το οπτικό του πεδίο.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ και ομάδα ΕΜΟΔΕ που ερεύνησαν το φαράγγι υπό κακές καιρικές συνθήκες, όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ.

