search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 16:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 15:20

Καμίνια: Δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα στον 17χρονο που άρπαξε το βρέφος – Κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ο πατέρας

05.09.2025 15:20
evelpidon dikasthria – new

Ποινική δίωξη για το αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών, κατά συρροή καθώς και για πλημμεληματικού βαθμού έκθεση σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή, ασκήθηκε από την εισαγγελέα ανηλίκων σε βάρος του 17χρονου που την Τετάρτη άρπαξε από τη μητέρα του ένα βρέφος 30 ημερών, στον Πειραιά.

Το μωρό βρέθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας εγκαταλελειμμένο σε καρότσι Σούπερ Μάρκετ σε πάρκο της Λεωφόρου Καλλιρρόης στην Αθήνα.

Ο δράστης παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων.

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε και ο πατέρας του ανήλικου κατηγορούμενου, που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίστηκαν οι γονείς για τα αδελφάκια που βρέθηκαν μόνα τους στο δρόμο

Οι απίστευτοι διάλογοι των λαθρεμπόρων καυσίμων και τα… παράπονα των πελατών: «Πάλι μάπα πετρέλαιο μου έβαλες; Ρε φίλε σβήνει ο καυστήρας»

Κηφισός: Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει στο κενό από γέφυρα – Τον κατέβασαν οι αστυνομικοί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papastavrou 112- new
Χωρίς κατηγορία

Παπασταύρου στο Economist Summit: Προτεραιότητα το χαμηλό κόστος ενέργειας για πολίτες και βιομηχανία

exarxou aktor 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου στο Economist Summit: Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

faraggi-tou-vikou_0509_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Νεκρή βρέθηκε η ολλανδή τουρίστρια που αγνοούνταν στο Ζαγόρι – Έπεσε από ύψος 300 μέτρων στο Φαράγγι του Βίκου

volodymyr_zelenskyy_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Χιλιάδες ξένα στρατεύματα» περιμένει ο Ζελένσκι στην Ουκρανία

tsoukalas-geroulanos-73
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε διαφορετικό μήκος κύματος ο Τσουκαλάς από Γερουλάνο για Δούκα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 16:19
papastavrou 112- new
Χωρίς κατηγορία

Παπασταύρου στο Economist Summit: Προτεραιότητα το χαμηλό κόστος ενέργειας για πολίτες και βιομηχανία

exarxou aktor 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου στο Economist Summit: Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

faraggi-tou-vikou_0509_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Νεκρή βρέθηκε η ολλανδή τουρίστρια που αγνοούνταν στο Ζαγόρι – Έπεσε από ύψος 300 μέτρων στο Φαράγγι του Βίκου

1 / 3