Καμίνια: Δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα στον 17χρονο που άρπαξε το βρέφος – Κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ο πατέρας

Ποινική δίωξη για το αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών, κατά συρροή καθώς και για πλημμεληματικού βαθμού έκθεση σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή, ασκήθηκε από την εισαγγελέα ανηλίκων σε βάρος του 17χρονου που την Τετάρτη άρπαξε από τη μητέρα του ένα βρέφος 30 ημερών, στον Πειραιά.

Το μωρό βρέθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας εγκαταλελειμμένο σε καρότσι Σούπερ Μάρκετ σε πάρκο της Λεωφόρου Καλλιρρόης στην Αθήνα.

Ο δράστης παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων.

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε και ο πατέρας του ανήλικου κατηγορούμενου, που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο.

