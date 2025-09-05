ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια – «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

Έγγραφο-φωτιά, το οποίο επιβεβαιώνει τα ρατσιστικά δρομολόγια στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης σε συνεννόηση μάλιστα και με την αστυνομία, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα στο έγγραφο με ημερομηνία 12.3.2024, το οποίο αποκαλύπτει σήμερα (5/9) η «Εφ.Συν.», ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Στέφανος Τσούλης απευθυνόμενος προς τους εκδότες εισιτηρίων, αφού αναφέρεται η εγκύκλιος (ΦΕΚ Β7483/29-12-2023) και ο Κανονισμός Επιβατών περί τήρησης των υγειονομικών διατάξεων, τονίζει κατά λέξη τα εξής:

«Συνεπώς, για την προστασία των υπολοίπων επιβατών, εκ των οποίων έχουμε ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ έντονες διαμαρτυρίες, απαγορεύεται να εκδίδετε εισιτήρια σε άτομα όταν δεν τηρούν εμφανώς τους κανόνες υγιεινής (π.χ. αναδίδουν οσμή που καταφανέστατα δεν γίνεται αποδεκτή από τους υπόλοιπους συνεπιβαίνοντες{…}). Ταυτόχρονα, επειδή γνωρίζεται τις εξαιρετικά βαριές ποινές για τη μεταφορά αλλοδαπών στερούμενων νόμιμων δικαιολογητικών παραμονής στην Ελλάδα, η εταιρεία σε συνεννόηση με την αστυνομία έχει ορίσει ένα δρομολόγιο την ημέρα το οποίο ελέγχεται από τις κρατικές υπηρεσίες. Σε αυτό μόνο θα εκδίδετε εισιτήρια για όσους έχετε αδυναμία να επιβεβαιώσετε ότι διαθέτουν νόμιμα δικαιολογητικά παραμονής. Τέλος, θυμίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας παρέχονται χωρίς καμία άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω εθνικότητας του επιβάτη ή της μεταφοράς ατόμων με αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό. Στόχος μας είναι να μετακινούνται ΙΣΟΤΙΜΑ όλοι οι επιβάτες, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία τους από άτομα που δεν τηρούν τους κανόνες δημόσιας υγιεινής. Για τους παραβάτες εκδότες εισιτηρίων θα υπάρξουν ποινές, χωρίς άλλη προειδοποίηση».

Σε απλά ελληνικά, ο Στέφανος Τσούλης παραδέχεται τη ύπαρξη των νυχτερικών ρατσιστικών δρομολογίων, το γεγονός ότι τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης είναι σε συννέννοηση με την ΕΛΑΣ, ενώ φτάνει να απειλεί και με ποινές στους εκδότες εισιτηρίων για να υπακούσουν πιστά στην έγγραφη οδηγία του.

Υπευνθυμίζεται ότι χθες ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεπτικού σταθμού Open, είχε διαψεύσει την είδηση.

Πλέον τόσο τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης όσο και η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας οφείλουν να πάρουν επίσημα θέση…

