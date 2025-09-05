search
05.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

05.09.2025 16:38

Κρήτη: Στους δρόμους ξανά οι αγρότες – Έκλεισαν τον ΒΟΑΚ στο ύψος του αεροδρομίου «Ν.Καζαντζάκης»

05.09.2025 16:38
agrotes

Στο Βόρειο οδικό άξονα Κρήτης μετέφεραν την κινητοποίηση τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, που νωρίτερα προχώρησαν στον αποκλεισμό του ΒΟΑΚ στο ύψος μεταξύ της Παντάνασσας και του Παλιόκαστρου.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο και των δύο ρευμάτων που ΒΟΑΚ στο ύψος του Αεροδρομίου, ζητώντας συγκεκριμένη δέσμη μέτρων και ανακοινώσεις από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αύριο στη ΔΕΘ.

Μάλιστα στην προσπάθειά τους να πλησιάσουν προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης” οι αγροτοκτηνοτρόφοι συνάντησαν επί της Λεωφόρου Σενετάκη ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, που τους απέτρεψε να προχωρήσουν.

Νωρίτερα, εκπρόσωποι της συντονιστικής επιτροπής των αγροτοκτηνοτρόφων, κατέθεσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας στον Περιφερειάρχη Κρήτης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Σημειώνεται ότι λόγω της κινητοποίησης καταγράφονται σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα σε ένα μεγάλο μέρος της πόλης, όπως και πέριξ το αεροδρομίου.

Επίσης, πλήθος τουριστών που ταξιδεύουν, προκειμένου να φτάσουν στο Αεροδρόμιο , αναγκάζονται να περπατήσουν εκατοντάδες μέτρα για να φτάσουν εγκαίρως.

