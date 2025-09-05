Ξάνθη: Εφιάλτης για 79χρονη από τη Σουηδία- 30χρονος που γνώρισε στο Faceboοk την κρατούσε αιχμάλωτη και την κακοποιούσε

Σοκ και ανατριχίλα προκαλεί η υπόθεση κακοποίησης μιας 79χρονης Σουηδής στην Ξάνθη από 30χρονο τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω Facebook, καθώς ο δράστης την κρατούσε αιχμάλωτη για περίπου 40 ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 3 Σεπτεμβρίου ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ για καταγγελία που υποβλήθηκε στις αρχές της Σουηδίας σχετικά με την αρπαγή πολίτη Σουηδίας και την παράνομη κράτησή της στην περιοχή της Ξάνθης. Συγκεκριμένα, η 79χρονη γυναίκα από τη Σουηδία είχε επικοινωνήσει με συγγενικό της πρόσωπο στην πατρίδα της και της είχε αναφέρει ότι κρατούνταν παρά τη θέληση της και κακοποιούνταν από 30χρονο άντρα με τον οποίο είχε γνωριστεί στο Facebook.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην ασφάλεια Ξάνθης και άμεσα αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι που κρατούνταν παρά τη θέληση της η γυναίκα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές κατά την είσοδο των αστυνομικών στην οικία του δράστη, που είναι παλιός γνώριμος των Αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπών, αυτός προέβαλε αντίσταση κτυπώντας τους αστυνομικούς και απωθώντας τους. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του φορέσουν χειροπέδες ενώ μέσα στο διαμέρισμα βρήκαν την 79χρονη. Επιπλέον, βρήκαν και κατάσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κοκαΐνης, μία νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού βάρους 1,1 γραμ. και μία δερμάτινη θήκη με υπολείμματα κοκαΐνης.

Η γυναίκα κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι από την 19/07/2025 οπότε και ήρθε στην Ελλάδα, ο δράστης τη μετέφερε στην οικία του στην Ξάνθη, όπου την κρατούσε παράνομα σε κακές συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας, μη επιτρέποντας της να φύγει ή να επικοινωνήσει με τους συγγενείς της, ενώ παράλληλα της ασκούσε σωματική βία προκειμένου να της αποσπά χρήματα.

Σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον των Δικαστικών Αρχών και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

