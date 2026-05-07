ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 08:17
07.05.2026 08:09

CNBC: Γιατί ο Τραμπ έκανε πίσω στην «Επιχείρηση Ελευθερίας» στα Στενά του Ορμούζ

Αιφνιδιαστική τροπή πήρε το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική στρατιωτική συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους η Σαουδική Αραβία μπλόκαρε τη χρήση κρίσιμων βάσεων και του εναέριου χώρου της από τις ΗΠΑ, αναγκάζοντας τελικά τον Αμερικανό πρόεδρο να «παγώσει» την επιχείρηση.

Το σχέδιο με την ονομασία «Επιχείρηση Ελευθερίας» είχε ανακοινωθεί αιφνιδιαστικά από τον Τραμπ μέσω social media, με στόχο να διασφαλιστεί η διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μετά τις συνεχιζόμενες απειλές και επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή.

Η αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ανακοίνωση προκάλεσε έντονη ενόχληση στο Ριάντ, καθώς η σαουδαραβική ηγεσία δεν είχε ενημερωθεί εγκαίρως για την επιχείρηση.

Η Σαουδική Αραβία φέρεται να ενημέρωσε την Ουάσινγκτον ότι δεν θα επιτρέψει την απογείωση αμερικανικών αεροσκαφών από τη βάση «Prince Sultan» ούτε τη χρήση του σαουδαραβικού εναέριου χώρου για την υποστήριξη της αποστολής.

Καθοριστική θεωρείται η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Τραμπ και τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, η οποία – σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους – δεν οδήγησε σε συμφωνία.

Έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά την «Επιχείρηση Ελευθερίας», επιχειρώντας παράλληλα να αποκαταστήσει τη συνεργασία με τους βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι και άλλες χώρες της περιοχής, όπως το Κατάρ και το Ομάν, αιφνιδιάστηκαν από την ανακοίνωση της επιχείρησης, με διπλωματικές πηγές να υποστηρίζουν ότι ο συντονισμός με ορισμένους συμμάχους έγινε αφού είχε ήδη ανακοινωθεί δημόσια το σχέδιο.

Η στρατιωτική παρουσία και οι διπλωματικές κινήσεις

Παρά την προσωρινή αναστολή της επιχείρησης, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να διατηρούν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στον Περσικό Κόλπο, με δύο ομάδες μάχης αεροπλανοφόρων, μαχητικά αεροσκάφη και πρόσθετες δυνάμεις υποστήριξης στην περιοχή.

Σύμφωνα με το CNBC, η «Επιχείρηση Ελευθερίας» προέβλεπε παροχή στρατιωτικής προστασίας και επιτήρησης σε πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του κόσμου.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης με το Ιράν. Όπως μεταδίδει το αμερικανικό μέσο, η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία, με το Πακιστάν να έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στις δύο πλευρές.

