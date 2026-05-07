ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 08:18
07.05.2026 08:09

Κόσμος και κοσμάκης θα μιλήσει στην Κ.Ο. της ΝΔ

Όπως σας έχει ενημερώσει αρμοδίως το topontiki.gr, περίπου 40 με 50 βουλευτές της ΝΔ αναμένεται να μιλήσουν στη σημερινή συνεδρίαση της Κ.Ο. του κόμματος.

Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, τον λόγο έχουν ζητήσει – και θα λάβουν – εκτός από τους «5» που συνυπέγραφαν την ανοιχτή επιστολή κριτικής στο επιτελικό κράτος (Ανδρέας Κατσανιώτης, Γιάννης Οικονόµου, Γιάννης Παππάς, Φώντας Μπαραλιάκος και Θανάσης Ζεµπίλης) και οι «αντάρτες» Γιώργος Βλάχος, Μίλτος Χρυσομάλλης, Βασίλης Γιόγιακας, οι πρώην υπουργοί και υφυπουργοί Μάκης Βορίδης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Ζέττα Μακρή, Μαρία Συρεγγέλα και Νότης Μηταράκης, οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ Χρήστος Μπουκώρος και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Μαρκόπουλος και πολλοί άλλοι.

Ο κάθε ομιλητής θα έχει στη διάθεσή του 5 λεπτά, προκειμένου να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι και το ερώτημα που κυριαρχεί στη ΝΔ είναι αν η συνεδρίαση θα οδηγήσει στην εκτόνωση ή θα… στραβώσει ακόμα περισσότερο το κλίμα.

