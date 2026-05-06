ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 19:50
ΟΠΕΚΕΠΕ: Λανθασμένες κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημμέλημα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαϊου έλαβαν βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο ορισμένοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα διαδικαστικό σφάλμα, καθώς είδαν ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματική κατηγορία, ενώ ελέγχονται για πλημμέλημα.

Άλλωστε μόνο ο Κώστας Αχ. Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, καθώς το ποσό για το οποίο ελέγχονται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Όσοι από τους βουλευτές που ελέγχονται για πλημμέλημα έλαβαν λαναθασμένη κλήση, έσπευσαν να ζητήσουν διευκρινίσεις.

Οι βουλευτές αντέδρασαν και προχώρησαν σε επικρίσεις για προχειρότητα στη διαδικασία, ενώ δεν έλειψαν και οι ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο συγκρότησης της συνολικής δικογραφίας.

Το απόγευμα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην αποστολή διορθωμένων κλήσεων. Όπως έγινε γνωστό, το λάθος αποδόθηκε σε τυπογραφική αστοχία κατά τη διαδικασία αντιγραφής και επικόλλησης, με αποτέλεσμα να αποδοθούν εσφαλμένα βαρύτερες κατηγορίες σε ορισμένους βουλευτές, ωστόσο το σφάλμα δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της διαδικασίας.

Παρά τη διόρθωση, παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση των βουλευτών να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις στις 22 Μαΐου.

