Θήβα: Σεισμός 3,5 Ρίχτερ – Αισθητός και στην Αττική

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ καταγράφηκε στη Θήβα το πρωί του Σαββάτου.

Ο σεισμός που έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική, είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Θήβας.

Διαβάστε επίσης:

Μετρό Θεσσαλονίκης: Έκλεισαν οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» λόγω «απειλής»

Σχολεία 2025: Η μέρα που ανοίγουν και η ώρα του αγιασμού για τη νέα χρονιά – Όλες οι αργίες του σχολικού έτους

Κατερίνη: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα 59χρονος Σέρβος