Θήβα: Σεισμός 3,5 Ρίχτερ – Αισθητός και στην Αττική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ καταγράφηκε στη Θήβα το πρωί του Σαββάτου.
Ο σεισμός που έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική, είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Θήβας.
Διαβάστε επίσης:
Μετρό Θεσσαλονίκης: Έκλεισαν οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» λόγω «απειλής»
Σχολεία 2025: Η μέρα που ανοίγουν και η ώρα του αγιασμού για τη νέα χρονιά – Όλες οι αργίες του σχολικού έτους
Κατερίνη: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα 59χρονος Σέρβος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.