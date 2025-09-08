Τα ονόματα που έχει στο τραπέζι ο Μακρόν για τη θέση του πρωθυπουργού μετά την πτώση Μπαϊρού

Την ώρα που το Ελιζέ απορρίπτει – εμμέσως πλην σαφώς – τα σενάρια πρόωρων εκλογών και έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν τίθεται θέμα παραίτησης Μακρόν, διαμηνύει παράλληλα πως «τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί ο νέος πρωθυπουργός».

Ο «πάγκος» του Μακρόν στο κέντρο και στα δεξιά φαίνεται να στερεύει καθώς Μπαρνιέ και Μπαϊρού δεν κατάφεραν να σχηματίσουν σταθερή κυβέρνηση.

Ως επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), ο Ολιβιέ Φορ θα μπορούσε να αποτελεί μια πιθανότητα. Ο 57χρονος έχει μια ομάδα 66 βουλευτών στην Εθνοσυνέλευση.

Μια μετριοπαθής φιγούρα που έχει περάσει τη ζωή του στην σοσιαλιστική πολιτική. Το κύριο μειονέκτημα του είναι η προβληματική σχέση του κόμματος τον εκρηκτικό Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Μακρόν μπορεί να στραφεί σε μια προσωπικότητα που βρίσκεται κοντά στους σοσιαλιστές, αλλά δεν είναι απαραιτήτως από τις τάξεις τους. Δύο τέτοια στοιχεία είναι ο πρώην πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ και ο Πιερ Μοσκοβισί, σήμερα επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι ο σημερινός υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λόμπαρντ, ο οποίος αν και επιχειρηματίας είναι γνωστός για τις κοινωνικές του φιλελεύθερες ιδέες του.

Εάν ο Μακρόν αποφασίσει να γεφυρώσει το κέντρο με τη δεξιά η πρώτη του επιλογή θα ήταν πιθανώς ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνύ.

Ο 39χρονος ήταν ένας από τους επικρατέστερους τον περασμένο Δεκέμβριο πριν από την υποψηφιότητα του Φρανσουά Μπαϊρού. Λέγεται ότι είναι κοντά στον Πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος του ανέθεσε το καθήκον να ενισχύσει τις γαλλικές στρατιωτικές δυνατότητες.

Πολιτικά συντηρητικός, ο Λεκορνύ ήταν μέλος του κόμματος των Γκωλιστών, Ένωση για ένα Λαϊκό Κίνημα και του διαδόχου πολιτικού σχηματισμού των Ρεπουμπλικάνων. Έφυγε για να συμμετάσχει στο κόμμα του Μακρόν όταν ο πρόεδρος εξελέγη για πρώτη φορά το 2017.

Μια άλλη υποψηφιότητα από τον συντηρητικό χώρο, είναι η σημερινή υπουργός Εργασίας και Υγείας Κατρίν Βωτρέν.

Δύο άλλες υποψηφιότητες από την κυβέρνηση είναι ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιώ, ο οποίος τώρα επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων, και τον υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανάν.

Ωστόσο, τη στιγμή που όλο το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις προεδρικές εκλογές του 2027, ίσως κάποια από τα βαριά χαρτιά της γαλλικής πολιτικής σκηνής δεν θα επιθυμούσαν αβίαστα να μπουν στην κινούμενη άμμο ως πρωθυπουργοί του Μακρόν, που εκ των πραγμάτων έχουν αποδειχτεί αναλώσιμοι.

Διαβάστε επίσης:

BRICS: Οι ηγέτες της καταγγέλλουν τις ΗΠΑ για προστατευτισμό και «δασμολογικό εκβιασμό»

Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 45 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με διώροφο λεωφορείο (Video)

Ο Νετανιάχου καλεί τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν – «Σας έχουν προειδοποιήσει, φύγετε τώρα!»