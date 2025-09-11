«Ακροβασία» σε τεντωμένο σχοινί: Η Πολωνία στέλνει 40.000 στρατιώτες στα σύνορα με τη Λευκορωσία, Apache για ασκήσεις από τις ΗΠΑ

Περίπου 40.000 στρατιώτες, από περίπου 10.000, θα αναπτυχθούν στα ανατολικά σύνορα της Πολωνίας τις επόμενες ημέρες σε απάντηση στις στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας, οι οποίες ξεκινούν στη Λευκορωσία στις 12 Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εθνικής Άμυνας της Πολωνίας, με τη χώρα να παραμένει σε πολεμική υστερία ύστερα από την φερόμενη παραβίαση του εναέριου χώρου της και την κατάρριψη ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η Ρωσία εξήγησε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία και τόνισε ότι δεν υπήρχαν σχέδια για την επίθεση σε στόχους στην Πολωνία. Άλλωστε η εμβέλεια των drones που χρησιμοποιήθηκαν στις νυχτερινές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία δεν υπερβαίνει τα 700 χιλιόμετρα.

Αν και η Μόσχα καταρρίπτει ως «μύθους» τους ισχυρισμούς περί σκόπιμης εισβολής ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πολωνικό έδαφος, οι «πρόθυμοι» σύμμαχοι του Ζελένσκι έδειχναν σαν… έτοιμοι από καιρό για κλιμάκωση της σύγκρουσης, με εμπλοκή του ΝΑΤΟ και απειλές για ηχηρή απάντηση.

Άλλωστε, αν και η Λευκορωσία προειδοποίησε για το χακάρισμα στα συστήματα πλοήγησης των drones, ο Τουσκ εμφανίστηκε… αιφνιδιασμένος.

Απαντώντας σε ερώτηση για την κοινή δήλωση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να κάνει άλλα σχόλια για την κατάσταση επειδή το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχει εκδώσει ήδη δική του δήλωση.

«Δεν θα υπάρξουν άλλα σχόλια. Το υπουργείο Άμυνάς μας το σχολίασε και προσέφερε διαβουλεύσεις, αν χρειαστεί», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. «Δεν υπάρχει τίποτα να προστεθεί».

«Όσο για τη ρητορική και τις δηλώσεις που ακούμε από τη Βαρσοβία, λοιπόν, πράγματι, δεν υπάρχει κάτι καινούργιο εδώ. Αυτή η ρητορική είναι χαρακτηριστική σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών πρωτευουσών τελευταία. Βλέπουμε τη συνέχισή της».

Ο Πεσκόφ είπε επίσης πως τα μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας-Λευκορωσίας, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κοντά στα σύνορα με την Πολωνία από αύριο, Παρασκευή, δεν στρέφονται εναντίον οιασδήποτε άλλης χώρας.

«Πρόκειται για προγραμματισμένα γυμνάσια, δεν στοχεύουν οιονδήποτε», είπε ο Πεσκόφ. «Μιλάμε για συνεχιζόμενη στρατιωτική συνεργασία και άσκηση αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο στρατηγικών συμμάχων», είπε.

«Η Πολωνία προετοιμάζεται για τις ασκήσεις Zapad-2025 εδώ και πολλούς μήνες. Ο πολωνικός στρατός διεξήγαγε ασκήσεις στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 30.000 στρατιώτες», δήλωσε ο Cezary Tomczyk στο τηλεοπτικό κανάλι Polsat News αργά την Τετάρτη.

«Οι πολωνοί και οι στρατιώτες του ΝΑΤΟ χρειάζονται για να ανταποκριθούν επαρκώς στις ασκήσεις Zapad-2025», δήλωσε ο Tomczyk, προσθέτοντας ότι οι ασκήσεις Ρωσίας και Λευκορωσίας θεωρούνται επιθετικές. «Εδώ ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, ο πολωνικός στρατός προετοιμάζεται για αυτό. Τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε περίπου 40.000 στρατιώτες στα σύνορα», είπε.

Ο Τόμτσικ συνέχισε λέγοντας ότι η παραβίαση του εναέριου χώρου από ρωσικά drones τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου συνδεόταν με τις στρατιωτικές ασκήσεις Zapad-2025. Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, 19 drones φέρονται να εισέβαλαν στην Πολωνία και όσα αποτελούσαν απειλή καταρρίφθηκαν.

Μια μέρα αφότου ρωσικά drones παραβίασαν τα σύνορα της Πολωνίας, το Κρεμλίνο, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών και το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκαν ότι τα drones που καταρρίφθηκαν στην Πολωνία ανήκαν στον ρωσικό στρατό. Η Λευκορωσία, με τη σειρά της, δήλωσε ότι είχε ενημερώσει την Πολωνία και τη Λιθουανία για τα drones που «χάθηκαν».

Σαν «βούτυρο στο ψωμί» του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι το περιστατικό, αφού ο ίδιος έσπευσε να υποστηρίξει ότι τα οκτώ drones «Shahed» που στόχευσαν την Πολωνία αποτελούν «εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη για την Ευρώπη», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα κατηγόρησε τον Πούτιν ότι «δοκιμάζει τη Δύση».

Οι Ευρωπαίοι επιδίδονται σε ρεσιτάλ ρωσουστερίας για το περίεργο περιστατικό που προκαλεί πολλά ερωτήματα.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας εξέδωσε δήλωση εκ μέρους των 27 κρατών μελών. «Μια σοβαρή κλιμάκωση των ενεργειών της Ρωσίας, μια επιθετική και απερίσκεπτη πράξη που απειλεί την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, την περιφερειακή σταθερότητα και τη διεθνή ειρήνη», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

Ο στρατός των ΗΠΑ στέλνει Apache για ασκήσεις στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Παράλληλα, ο στρατός των ΗΠΑ αναπτύσσει επιθετικά ελικόπτερα Apache για ασκήσεις στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Η 1η Τεθωρακισμένη Μεραρχία του Στρατού των ΗΠΑ ανέπτυξε επιθετικά ελικόπτερα AH-64 Apache για ασκήσεις βαθιάς κρούσης με πραγματικά πυρά στη Λιθουανία, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, κατά τη διάρκεια των οποίων τα αεροσκάφη κατέστρεψαν προσομοιωμένες εχθρικές θέσεις. Η 1η Ταξιαρχία Μάχης της μεραρχίας ανέφερε σχετικά με τις ασκήσεις: «Η εκπαίδευση ενισχύει την ικανότητά μας να αντιδρούμε γρήγορα και με ακρίβεια για την υποστήριξη της περιφερειακής ασφάλειας».

Η ανάπτυξη της μεραρχίας συμπίπτουν με τις στρατιωτικές ασκήσεις Zapad της Λευκορωσίας με τη Ρωσία και πραγματοποιούνται 14 μήνες αφότου η Κίνα πραγματοποίησε μια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη επίγειων δυνάμεων στη Λευκορωσία για τις πρώτες μεγάλες κοινές ασκήσεις της με τη χώρα. Η Λευκορωσία παραμένει η μόνη χώρα στην Ευρώπη που θεωρείται εκτός της σφαίρας επιρροής του Δυτικού Μπλοκ και πρόσφατα εκσυγχρόνισε γρήγορα τις στρατιωτικές της δυνατότητες με μεγάλης κλίμακας προμήθειες κυρίως από τη Ρωσία.

Διαβάστε επίσης:

Μετά το Κατάρ, η Τουρκία; Η παρουσία της Χαμάς προκαλεί ανησυχία για παρόμοιες ισραηλινές επιχειρήσεις

H Τουρκία κατέθεσε αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη