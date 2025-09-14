search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 17:08
14.09.2025 15:08

«Απλά σκοτώστε τους άστεγους»: Σάλος για το χυδαίο παραλήρημα παρουσιαστή του Fox News

14.09.2025 15:08
fox_news

Θύελλα αντιδράσεων και αποτροπιασμό προκαλεί η αδιανόητη δήλωση του αμερικανού παρουσιαστή του Fox News, Μπράιαντ Κίλμιντ, για τους άστεγους.

Ο γνωστός για τις ακραίες και προκλητικές του θέσεις παρουσιαστής, ζήτησε στην εκπομπή «Fox and Friends» του σταθμού θανάτωση των αστέγων γιατί… κοστίζουν.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης για το κόστος των κοινωνικών προγραμμάτων, όταν ο συμπαρουσιαστής του άρχισε να επιχειρηματολογεί υπέρ του περιορισμού των κοινωνικών επιδομάτων των αστέγων με την αιτιολογία ότι «στοιχίζουν», ο Κίλμιντ παρενέβη λέγοντας: «Involuntary lethal injection, or something. Just kill them» ήτοι: «Θανατηφόρα ένεση χωρίς συγκατάθεση, ή κάτι τέτοιο. Απλά σκοτώστε τους».

Η εκπομπή έγινε παγκοσμίως γνωστή την Παρασκευή, όταν εμφανίστηκε σ’ αυτήν ο Ντόναλντ Τραμπ για να ανακοινώσει τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ.

Φανατικός υπέρμαχος της οπλοκατοχής

Η δήλωση του Κίλμιντ, που είναι επίσης φανατικός υπέρμαχος της οπλοκατοχής, εξαπλώθηκε αστραπιαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεσηκώνοντας κατακραυγής.

Χρήστες από διαφορετικές χώρες εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους, καταγγέλλοντας την πρόταση ως εξαιρετικά επικίνδυνη και ανήκουστη.

Πολλοί απαίτησαν την άμεση αποπομπή του Κίλμιντ από το δίκτυο, ενώ άλλοι κάλεσαν τις Αρχές να παρέμβουν, θεωρώντας ότι η πρόταση συνιστά υποκίνηση μίσους.

