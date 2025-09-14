«Απλά σκοτώστε τους άστεγους»: Σάλος για το χυδαίο παραλήρημα παρουσιαστή του Fox News

Θύελλα αντιδράσεων και αποτροπιασμό προκαλεί η αδιανόητη δήλωση του αμερικανού παρουσιαστή του Fox News, Μπράιαντ Κίλμιντ, για τους άστεγους.

Ο γνωστός για τις ακραίες και προκλητικές του θέσεις παρουσιαστής, ζήτησε στην εκπομπή «Fox and Friends» του σταθμού θανάτωση των αστέγων γιατί… κοστίζουν.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης για το κόστος των κοινωνικών προγραμμάτων, όταν ο συμπαρουσιαστής του άρχισε να επιχειρηματολογεί υπέρ του περιορισμού των κοινωνικών επιδομάτων των αστέγων με την αιτιολογία ότι «στοιχίζουν», ο Κίλμιντ παρενέβη λέγοντας: «Involuntary lethal injection, or something. Just kill them» ήτοι: «Θανατηφόρα ένεση χωρίς συγκατάθεση, ή κάτι τέτοιο. Απλά σκοτώστε τους».

Brian Kilmeade endorses euthanizing homeless people: "Involuntary lethal injection, or something. Just kill them." pic.twitter.com/on5NMereZQ — Aaron Rupar (@atrupar) September 13, 2025

Η εκπομπή έγινε παγκοσμίως γνωστή την Παρασκευή, όταν εμφανίστηκε σ’ αυτήν ο Ντόναλντ Τραμπ για να ανακοινώσει τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ.

Φανατικός υπέρμαχος της οπλοκατοχής

Η δήλωση του Κίλμιντ, που είναι επίσης φανατικός υπέρμαχος της οπλοκατοχής, εξαπλώθηκε αστραπιαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεσηκώνοντας κατακραυγής.

Χρήστες από διαφορετικές χώρες εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους, καταγγέλλοντας την πρόταση ως εξαιρετικά επικίνδυνη και ανήκουστη.

Πολλοί απαίτησαν την άμεση αποπομπή του Κίλμιντ από το δίκτυο, ενώ άλλοι κάλεσαν τις Αρχές να παρέμβουν, θεωρώντας ότι η πρόταση συνιστά υποκίνηση μίσους.

Διαβάστε επίσης:

Ρωσία: Εκτροχιάστηκαν δύο τρένα σε διαφορετικά ατυχήματα – Νεκρός μηχανοδηγός

Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις στην Βρετανία: Αντιδράσεις για την παρέμβαση Μασκ – «Η δημοκρατία μας δεν είναι παιχνίδι»

Νέα σελίδα για τη Μονή Σινά – Ο Συμεών Παπαδόπουλος νέος Αρχιεπίσκοπος με 19 ψήφους