Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις στην Βρετανία: Αντιδράσεις για την παρέμβαση Μασκ – «Η δημοκρατία μας δεν είναι παιχνίδι»

Η παρέμβαση του Έλον Μασκ στη μεγάλη αντιμεταναστευτική συγκέντρωση στο Λονδίνο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό της Βρετανίας.

Ο υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ χαρακτήρισε τις δηλώσεις του «ακατανόητες και απολύτως ακατάλληλες», τονίζοντας ότι σε μια στιγμή έντασης η ρητορική αυτή μόνο τροφοδοτεί περαιτέρω πόλωση. Ο επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, σερ Εντ Ντέιβι, σημείωσε ότι η βρετανική δημοκρατία είναι «πολύτιμη για να γίνεται παιχνίδι στα χέρια ξένων τεχνοκρατών», απορρίπτοντας την παρέμβαση Μασκ ως επικίνδυνη για τη θεσμική τάξη.

Από την πλευρά των Εργατικών, η Ροζένα Άλιν-Καν επισήμανε ότι το κόμμα οφείλει να ακούσει τις ανησυχίες που εκφράζονται μέσα από τέτοιες διαδηλώσεις για την υγεία, τη στέγαση και την καθημερινότητα, ώστε να μη μείνει χώρος σε ακραίες φωνές. Ο δήμαρχος Λονδίνου, Σαντίκ Χαν, καταδίκασε τα επεισόδια και τη βία, καλώντας σε διάλογο και ψυχραιμία.

Αναλυτές σημειώνουν ότι τα λόγια του Μασκ, με αναφορές σε «ανατροπή της κυβέρνησης» και προειδοποιήσεις ότι «έρχεται βία», λειτούργησαν σαν «βενζίνη στη φωτιά» σε μια ήδη τεταμένη συγκυρία. Εκτιμούν ότι η παρουσία του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία έδωσε παγκόσμια προβολή σε ένα εσωτερικό πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα κινδυνεύει να οξύνει κοινωνικές διαιρέσεις και να νομιμοποιήσει επικίνδυνες πρακτικές διαμαρτυρίας.

