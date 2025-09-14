search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 14:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2025 13:50

Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις στην Βρετανία: Αντιδράσεις για την παρέμβαση Μασκ – «Η δημοκρατία μας δεν είναι παιχνίδι»

14.09.2025 13:50
elon musk

Η παρέμβαση του Έλον Μασκ στη μεγάλη αντιμεταναστευτική συγκέντρωση στο Λονδίνο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό της Βρετανίας.

Ο υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ χαρακτήρισε τις δηλώσεις του «ακατανόητες και απολύτως ακατάλληλες», τονίζοντας ότι σε μια στιγμή έντασης η ρητορική αυτή μόνο τροφοδοτεί περαιτέρω πόλωση. Ο επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, σερ Εντ Ντέιβι, σημείωσε ότι η βρετανική δημοκρατία είναι «πολύτιμη για να γίνεται παιχνίδι στα χέρια ξένων τεχνοκρατών», απορρίπτοντας την παρέμβαση Μασκ ως επικίνδυνη για τη θεσμική τάξη.

Από την πλευρά των Εργατικών, η Ροζένα Άλιν-Καν επισήμανε ότι το κόμμα οφείλει να ακούσει τις ανησυχίες που εκφράζονται μέσα από τέτοιες διαδηλώσεις για την υγεία, τη στέγαση και την καθημερινότητα, ώστε να μη μείνει χώρος σε ακραίες φωνές. Ο δήμαρχος Λονδίνου, Σαντίκ Χαν, καταδίκασε τα επεισόδια και τη βία, καλώντας σε διάλογο και ψυχραιμία.

Αναλυτές σημειώνουν ότι τα λόγια του Μασκ, με αναφορές σε «ανατροπή της κυβέρνησης» και προειδοποιήσεις ότι «έρχεται βία», λειτούργησαν σαν «βενζίνη στη φωτιά» σε μια ήδη τεταμένη συγκυρία. Εκτιμούν ότι η παρουσία του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία έδωσε παγκόσμια προβολή σε ένα εσωτερικό πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα κινδυνεύει να οξύνει κοινωνικές διαιρέσεις και να νομιμοποιήσει επικίνδυνες πρακτικές διαμαρτυρίας.

Διαβάστε επίσης:

Νέα σελίδα για τη Μονή Σινά – Ο Συμεών Παπαδόπουλος νέος Αρχιεπίσκοπος με 19 ψήφους

Νεπάλ: Ανέλαβε καθήκοντα η προσωρινή πρωθυπουργός – Από 1 εκ. ρουπίες θα πάρουν οι οικογένειες των νεκρών (Video)

Τσάρλι Κερκ: «Θολά» τα στοιχεία για τον δολοφόνο του – Είχε «τρανς σύντροφο», αλλά ήταν υποστηρικτής της «λευκής υπεροχής»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

treno russia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εκτροχιάστηκαν δύο τρένα σε διαφορετικά ατυχήματα – Νεκρός μηχανοδηγός

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαχαίρωμα οδηγού νταλίκας στη Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη – Προηγήθηκε άγριος διαπληκτισμός

mylonakis vouli 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης κατά Βαξεβάνη: «Καμιά εισαγγελία δεν είναι στην “πόρτα” μου»

elon musk
ΚΟΣΜΟΣ

Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις στην Βρετανία: Αντιδράσεις για την παρέμβαση Μασκ – «Η δημοκρατία μας δεν είναι παιχνίδι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 14:22
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

treno russia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εκτροχιάστηκαν δύο τρένα σε διαφορετικά ατυχήματα – Νεκρός μηχανοδηγός

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαχαίρωμα οδηγού νταλίκας στη Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη – Προηγήθηκε άγριος διαπληκτισμός

1 / 3