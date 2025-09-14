Νεπάλ: Ανέλαβε καθήκοντα η προσωρινή πρωθυπουργός – Από 1 εκ. ρουπίες θα πάρουν οι οικογένειες των νεκρών (Video)

Η διακεκριμένη νομικός Σούσιλα Κάρκι ανέλαβε τα καθήκοντά της ως προσωρινή πρωθυπουργός του Νεπάλ την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, μετά τα τραγικά γεγονότα, που συγκλόνισαν τη χώρα κι έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Οπαδοί της Κάρκι έδωσαν έναν τόνο αισιοδοξίας για τα όσα συνέβησαν αυτές τις μέρες, πανηγυρίζοντας με μουσικές την εκλογή της στο αξίωμα. Σε μία πρώτη σύσκεψη ανακοινώθηκε πως οι οικογένειες των νεκρών θα πάρουν ένα βοήθημα 1 εκ. ρουπιών ως αποζημίωση.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο thehimalayantimes.com, προτού αναλάβει τα καθήκοντά της στο Σίνγκα Ντουρμπάρ, παρέστη συμβολικά το πρωί στο Μνημείο των Μαρτύρων στο Λάιντσαουρ.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ως πρωθυπουργός πλέον η Κάρκι υπέγραψε απόφαση για την παροχή 1 εκατομμυρίου ρουπιών για ν’ ανακουφίσει τον πόνο των οικογενειών, που είχαν νεκρούς κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών της Γενιάς Ζ.

Η κυβέρνηση ανακήρυξε επίσης τους νεκρούς ως μάρτυρες κι έχει μέχρι στιγμής ρυθμίσει ώστε να υπάρξει δωρεάν ιατρική περίθαλψη για τους πρώτους 134 τραυματίες διαδηλωτές και 57 τραυματίες αστυνομικούς.

Τα υπουργεία έχουν λάβει οδηγίες να συντάξουν λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών. Επίσημα, ο αριθμός των νεκρών από τις διαμαρτυρίες έχει φτάσει τους 72, συμπεριλαμβανομένων 59 διαδηλωτών, 10 κρατουμένων και 3 αστυνομικών αλλά σύμφωνα με τα ειδησεογραφικά πρακτορεία είναι απείρως περισσότεροι.

