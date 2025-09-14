search
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εκλογές «βαρόμετρο» για την κυβέρνηση Μερτς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Στις 09:00 (ώρα Ελλάδος) ανοίγουν οι κάλπες, που θα εκλέξουν δημάρχους και περιφερειακούς διοικητές, δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, με τους αναλυτές να επισημαίνουν πως «δεν είναι απλώς τοπικές εκλογές».

Το κεντρικό διακύβευμα είναι εάν τα κόμματα του δημοκρατικού κέντρου μπορούν ακόμη να σχηματίζουν πλειοψηφίες χωρίς τη συμμετοχή της Αριστεράς και της ακροδεξιάς.

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας με 18 εκατομμύρια κατοίκους και το πλουσιότερο της χώρας, θεωρείται συχνά «βαρόμετρο» των τάσεων για το σύνολο της ομοσπονδίας. Στους 396 δήμους και τις 31 περιφέρειές της έχουν δικαίωμα ψήφου 13,7 εκατομμύρια πολίτες άνω των 16 ετών, μεταξύ των οποίων και πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε δήμο του κρατιδίου τουλάχιστον 16 ημέρες πριν από τις εκλογές.

Το μεταναστευτικό (ξανά) στην κορυφή της ατζέντας

Στην κορυφή της ατζέντας και σε αυτές τις εκλογές βρέθηκε το μεταναστευτικό, παρά το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες έχει περιοριστεί ο αριθμός των αφίξεων μεταναστών και τα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων δεν είναι πλέον υπερφορτωμένα.

Τους πολίτες απασχολεί επίσης έντονα το ζήτημα της ασφάλειας – στο κρατίδιο έχουν πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια αιματηρές ισλαμιστικές επιθέσεις -, ενώ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων και για τα θέματα Παιδείας, κυρίως για τις ελλείψεις σε προσωπικό, αλλά και για το στεγαστικό.

«Τα “πράσινα” ζητήματα, όπως η βιωσιμότητα και το κλίμα, εξακολουθούν να είναι σημαντικά, αλλά όχι στον βαθμό που ήταν στις προηγούμενες εκλογές, το 2020», παρατηρεί ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο πανεπιστήμιο του Μούνστερ Νόρμπερτ Κέρστινγκ σε συνέντευξή του στην ZEIT. Παρότι στις σημερινές εκλογές κρίνονται ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, η δυσαρέσκεια για τον ομοσπονδιακό κυβερνητικό συνασπισμό είναι μεγάλη και αναμένεται να αποτυπωθεί και σε τοπικό επίπεδο.

Τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) προηγείται με 32% και ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 22%, οι Πράσινοι και η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) με 14% και η Αριστερά με 6%. Στις περισσότερες περιοχές το όριο είναι 5% και σε κάποιες άλλες 3%.

«Δεν πρόκειται απλώς για τοπικές εκλογές. Το γεγονός ότι έχουν εθνική πολιτική σημασία είναι αναμφισβήτητο», τόνισε στη Ραδιοτηλεόραση Βορειοδυτικής Γερμανίας WDR ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο πανεπιστήμιο του Μπόχουμ Όλιβερ Λέμπκε. Ο ίδιος ο καγκελάριος Μερτς παραδέχθηκε πρόσφατα ότι θα εξετάσει πολύ προσεκτικά την κατάσταση που θα προκύψει από τις εκλογές και δήλωσε αποφασισμένος να αγωνιστεί πολύ σκληρά «για τα σωστά θέματα και για την κατεύθυνση του κρατιδίου». Προέβλεψε μάλιστα ότι το κόμμα του, το CDU, θα παραμείνει πρώτη δύναμη στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, όπως συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι κάλπες στην πατρίδα του Μπετόβεν αλλά και του Κόνραντ Αντενάουερ θα κλείσουν στις 19:00 (ώρα Ελλάδος), οπότε και θα δημοσιοποιηθεί η πρώτη εκτίμηση ψήφου. Μισή ώρα αργότερα αναμένεται να ξεκινήσει η ροή των επίσημων αποτελεσμάτων.

