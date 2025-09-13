search
13.09.2025 18:54

Διαδήλωση μίσους στο Λονδίνο στη σκιά της δολοφονίας Κερκ: «Στείλτε σπίτι τους μετανάστες» – Οργανωτής ακροδεξιός ακτιβιστής

londino

Περίπου 110.000 άτομα πήραν μέρος σήμερα στη συγκέντρωση που οργάνωσε στο Λονδίνο ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον, σύμφωνα με την εκτίμηση της αστυνομίας. Η διαδήλωση είχε και ένα χαρακτήρα “μηνύματος” προς τον δολοφονημένο ομοϊδεάτη Τσάρλι Κερκ, καθώς πολλοί συγκεντρωμένοι κρατούσαν όχι μόνο σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας, αλλά είχαν φέρει μαζί τους σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ ή φορούσαν καπελάκια με το σύνθημα MAGA (Make America Great Again) του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος ο Ρόμπινσον έχει δηλώσει ότι η σημερινή πορεία είναι υπέρ «της ελευθερίας της έκφρασης», ένα σύνθημα που εκλήφθηκε ως “απότιση φόρου τιμής” στον Κερκ.

Παρατηρητές εκφράζουν την ανησυχία τους για την έκταση που μπορεί να λάβουν οι αντιδράσεις της ακροδεξιάς σε ΗΠΑ και Ευρώπη για τη δολοφονία του Κερκ και πόσο θα δώσουν ώθηση στα εθνικιστικά και ρατσιστικά κινήματα στο άμεσο μέλλον. Οι διαθέσεις της για τυφλό ρεβανσισμό άλλωστε φάνηκαν από τη σπουδή που επέδειξε να κατηγορήσει από την πρώτη στιγμή την Αριστερά (και τη woke ατζέντα!!!) για την καταδικαστέα απ’ όλους δολοφονία του μισαλλόδοξου τραμπικού πολιτικού.

Στο παρελθόν ο Ρόμπινσον έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ξανά δεκάδες χιλιάδες οπαδούς του σε πορείες που έχει οργανώσει, όπως για παράδειγμα τον Ιούλιο του 2024 όταν βγήκαν στον δρόμο 20.000 με 30.000 άνθρωποι.

Συνθήματα κατά Στάρμερ

Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα κατά του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και είχαν πανό κάποια από τα οποία έγραφαν συνθήματα κατά των μεταναστών, όπως «στείλτε τους σπίτι» και «σταματήστε τα πλοιάρια».

Η διαδήλωση οργανώθηκε έπειτα από ένα καλοκαίρι που σημαδεύτηκε από διαδηλώσεις κατά των μεταναστών στη Βρετανία, έξω από ξενοδοχεία όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο. Οι κινητοποιήσεις αυτές αναπαράχθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον ακροδεξιό ακτιβιστή.

Ο 42χρονος, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στίβεν Γιάξλεϊ- Λένον, ήταν για ένα διάστημα ο ντε φάκτο επικεφαλής της ακροδεξιάς οργάνωσης English Defence League, η οποία πλέον έχει διαλυθεί.

Γνωστός για τις απόψεις του κατά των μεταναστών και του ισλάμ έχει καταδικαστεί επανειλημμένα, μεταξύ άλλων για διατάραξη της δημόσιας τάξης και για ψευδείς ισχυρισμούς κατά Σύρου πρόσφυγα.

Μεταξύ των υποστηρικτών του Ρόμπινσον είναι ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ενώ στη σημερινή συγκέντρωση θα έπαιρναν μέρος πολλές προσωπικότητας της δεξιάς και της άκρας δεξιάς από τη Βρετανία και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Εξάλλου ο πρόεδρος του ακροδεξιού γαλλικού κόμματος «Ανακατάληψη» Ερίκ Ζεμούρ έχει επιβεβαιώσει ότι θα παραστεί στην πορεία.

