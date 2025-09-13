search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 17:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.09.2025 16:21

Γαλλία: Σφίγγει ο κλοιός εν μέσω διαδηλώσεων και υποβάθμισης του οίκου Fitch – Στο επίκεντρο ο προϋπολογισμός λιτότητας

13.09.2025 16:21
gallia diadiloseis

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας από τον οίκο Fitch, ο οποίος, αν και δεν κατέβασε τη χώρα σε ιδιαίτερα χαμηλές βαθμίδες, υπογράμμισε την αυξημένη αβεβαιότητα ως προς τη μελλοντική τήρηση των δημοσιονομικών στόχων που θέτει η Συνθήκη του Μάαστριχτ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε πολιτικό επίπεδο η κατάσταση δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί με τον διορισμό νέου πρωθυπουργού, στενού συνεργάτη του προέδρου, ο οποίος αναλαμβάνει παράλληλα και το χαρτοφυλάκιο της Άμυνας. Ήδη ξεκίνησε κύκλο διαβουλεύσεων με κοινωνικούς φορείς και πολιτικά κόμματα, επιχειρώντας να προωθήσει το πρόγραμμα σκληρής λιτότητας. Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ, ωστόσο εξετάζεται η αναθεώρησή τους ώστε να αποφευχθούν κοινωνικές αντιδράσεις.

Στο τραπέζι βρίσκονται εναλλακτικές προτάσεις, όπως η αύξηση της φορολογίας στα υψηλά εισοδήματα και η κατάργηση μέτρων που προκαλούν έντονες αντιδράσεις, ενώ το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό θα συζητηθεί διεξοδικά στη Βουλή. Στόχος είναι η ψήφισή του έως τις 31 Δεκεμβρίου, ώστε να τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο.

Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στις 18 Σεπτεμβρίου, οπότε τα μεγάλα εργατικά συνδικάτα καλούν σε απεργίες και διαδηλώσεις. Οι κινητοποιήσεις αυτές αναμένεται να δείξουν την πραγματική δυναμική του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά και να επηρεάσουν τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: 3 νεκροί στο Ντονέτσκ – Κατάληψη νέου χωριού στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ από τη Ρωσία

Τραμπ: «Είμαι έτοιμος για σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν κάνουν το ίδιο όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ»

Ισπανία: Οι μαθητές θα μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν τις φυσικές καταστροφές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
israil maestros (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός μαέστρος Ιλάν Βόλκοφ καταδικάζει την γενοκτονία στην Γάζα – «Δεν πρόκειται να παίξω ξανά στο Ισραήλ» (Video)

roz_kokaini_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Κλοπή αυτοκινήτου και υπόθεση ροζ κοκαΐνης με πρωταγωνίστρια influencer

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απίθανος Καραλής: Προκρίθηκε άνετα στον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος και ζήτησε …ξεμάτιασμα (Videos)

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: «Μην είμαστε μίζεροι – Πριν ξεκινήσει το τουρνουά, πολλοί έλεγαν ότι επιτυχία θα είναι να φτάσουμε στους “16”»

pappous horeutis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο viral 92χρονος «χορευταράς» Γιώργος Κωβαίος από τη Σχοινούσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

marissa lemou 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 17:49
israil maestros (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός μαέστρος Ιλάν Βόλκοφ καταδικάζει την γενοκτονία στην Γάζα – «Δεν πρόκειται να παίξω ξανά στο Ισραήλ» (Video)

roz_kokaini_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Κλοπή αυτοκινήτου και υπόθεση ροζ κοκαΐνης με πρωταγωνίστρια influencer

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απίθανος Καραλής: Προκρίθηκε άνετα στον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος και ζήτησε …ξεμάτιασμα (Videos)

1 / 3