Γαλλία: Σφίγγει ο κλοιός εν μέσω διαδηλώσεων και υποβάθμισης του οίκου Fitch – Στο επίκεντρο ο προϋπολογισμός λιτότητας

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας από τον οίκο Fitch, ο οποίος, αν και δεν κατέβασε τη χώρα σε ιδιαίτερα χαμηλές βαθμίδες, υπογράμμισε την αυξημένη αβεβαιότητα ως προς τη μελλοντική τήρηση των δημοσιονομικών στόχων που θέτει η Συνθήκη του Μάαστριχτ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε πολιτικό επίπεδο η κατάσταση δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί με τον διορισμό νέου πρωθυπουργού, στενού συνεργάτη του προέδρου, ο οποίος αναλαμβάνει παράλληλα και το χαρτοφυλάκιο της Άμυνας. Ήδη ξεκίνησε κύκλο διαβουλεύσεων με κοινωνικούς φορείς και πολιτικά κόμματα, επιχειρώντας να προωθήσει το πρόγραμμα σκληρής λιτότητας. Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ, ωστόσο εξετάζεται η αναθεώρησή τους ώστε να αποφευχθούν κοινωνικές αντιδράσεις.

Στο τραπέζι βρίσκονται εναλλακτικές προτάσεις, όπως η αύξηση της φορολογίας στα υψηλά εισοδήματα και η κατάργηση μέτρων που προκαλούν έντονες αντιδράσεις, ενώ το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό θα συζητηθεί διεξοδικά στη Βουλή. Στόχος είναι η ψήφισή του έως τις 31 Δεκεμβρίου, ώστε να τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο.

Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στις 18 Σεπτεμβρίου, οπότε τα μεγάλα εργατικά συνδικάτα καλούν σε απεργίες και διαδηλώσεις. Οι κινητοποιήσεις αυτές αναμένεται να δείξουν την πραγματική δυναμική του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά και να επηρεάσουν τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: 3 νεκροί στο Ντονέτσκ – Κατάληψη νέου χωριού στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ από τη Ρωσία

Τραμπ: «Είμαι έτοιμος για σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν κάνουν το ίδιο όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ»

Ισπανία: Οι μαθητές θα μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν τις φυσικές καταστροφές