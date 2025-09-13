Ισπανία: Οι μαθητές θα μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν τις φυσικές καταστροφές

Τα παιδιά στην Ισπανία θα μαθαίνουν πώς να αντιμετωπίζουν τις φυσικές καταστροφές – από πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές έως σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις – με στόχο να προετοιμαστούν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το σχέδιο ανακοινώθηκε την Πέμπτη 11/9, έπειτα από ένα καλοκαίρι δασικών πυρκαγιών που στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, και λιγότερο από έναν χρόνο μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν πάνω από 220 θανάτους σε ανατολικές περιοχές της χώρας.

Στόχος, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας της χώρας, είναι να ενσωματωθεί στα σχολεία ένα πρόγραμμα που θα παρέχει «τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο». Εκτός από φυσικούς κινδύνους και καταστροφές, το πρόγραμμα θα καλύπτει επίσης χημικά, βιομηχανικά και πυρηνικά ατυχήματα, καθώς και εκείνα που σχετίζονται με τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών.

Περισσότερα από 8 εκατομμύρια παιδιά σε 25.000 σχολεία θα παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό πρόγραμμα. Οι μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον δύο ώρες μαθημάτων, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά, τουλάχιστον τέσσερις ώρες. Οι αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας θα μπορούν να προσαρμόζουν την εκπαίδευση ανάλογα με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

«Τα παιδιά του νηπιαγωγείου, ηλικίας τριών, τεσσάρων και πέντε ετών, θα μάθουν να αναγνωρίζουν έναν συναγερμό και να εντοπίζουν τα πρώτα σημάδια κινδύνου, καθώς και βασικές αρχές ασφάλειας. Τα μεγαλύτερα παιδιά θα μάθουν να αναζητούν υψηλότερα σημεία σε περίπτωση πλημμύρας και να καταφεύγουν κάτω από ένα θρανίο σε περίπτωση σεισμού», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουργείο, οι μαθητές θα μάθουν να ξεχωρίζουν τις χρήσιμες πληροφορίες από την παραπληροφόρηση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Μιλώντας στην παρουσίαση του σχεδίου σε σχολείο της πόλης Κουένκα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε πως στόχος είναι να προετοιμαστούν τα παιδιά και οι νέοι ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα σε καταστάσεις «που σαφώς επιδεινώνονται λόγω της κλιματικής κρίσης».

Τα μαθήματα, που θα ξεκινήσουν τη φετινή σχολική χρονιά, αποτελούν ένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε ένα σχέδιο για την προστασία μιας χώρας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής.

«Αν δεν θέλουμε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας μια Ισπανία γκρίζα από φωτιές και φλόγες ή καφέ από πλημμύρες, τότε χρειαζόμαστε μια πιο πράσινη Ισπανία», δήλωσε ο Σάντσεθ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε την πολιτική τάξη και τους πολίτες να ενωθούν σε αυτό που αποκαλεί «μεγάλη κρατική συμφωνία» για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

«Ας αφήσουμε στην άκρη τις ιδεολογικές διαφορές και ας ακούσουμε την επιστήμη και την κοινή λογική», είπε την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για «πολιτικές κοινής λογικής για την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής».

Ωστόσο, το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) απέρριψε τις εκκλήσεις του κατηγορώντας τον ότι απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες και τις περιουσίες τους από τις πυρκαγιές.

«Οι κρατικές συμφωνίες δεν σβήνουν τις φλόγες, ούτε αποκαθιστούν όσα έχουν χαθεί», είχε δηλώσει εκπρόσωπος του PP τον περασμένο μήνα.

