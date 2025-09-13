search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 13:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.09.2025 12:15

Κωνσταντινούπολη: Στη φυλακή 48 ύποπτοι για κατηγορίες διαφθοράς μαζί με τον δήμαρχο του Μπαϊράμ Πασά

13.09.2025 12:15
tourkia astynomia – new

Ένας εισαγγελέας στην Τουρκία διέταξε την προφυλάκιση 48 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου του δημοτικού διαμερίσματος Μπαΐραμπασα στην Κωνσταντινούπολη, που ανήκει στην αντιπολίτευση.

Οι προφυλακίσεις έγιναν στο πλαίσιο διεξαγωγής μιας έρευνας για τη διαφθορά, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber.

Η αστυνομία πραγματοποίησε νωρίς το πρωί επιχειρήσεις σε 72 τοποθεσίες προκειμένου να κατασχέσει έγγραφα, αλλά και να συλλάβει υπόπτους με κατηγορίες που σχετίζονται με υπεξαίρεση δωροδοκία κι άλλες εγκληματικές πράξεις, σύμφωνα με το TRT Haber.

Σε μία ανάρτησή του στο X, ο δήμαρχος του Μπαΐραμπασα, Χασάν Μουτλού από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) που είναι το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και χαρακτήρισε την έρευνα «μία πολιτική επιχείρηση που στηρίζεται σε αβάσιμη συκοφαντία».

Οι προφυλακίσεις έγιναν στο πλαίσιο της επιχείρησης καταστολής κατά του CHP που διεξάγεται εδώ και περίπου έναν χρόνο, σε δήμους που ελέγχονται από την αντιπολίτευση, καθώς εκατοντάδες μέλη του αναφερόμενου κόμματος έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί.

Διαβάστε επίσης:

Στο «κόκκινο» το Λονδίνο: Συγκέντρωση από τον ακροδεξιό Ρόμπινσον για τον Κερκ, φόβοι για επεισόδια, 1.000 αστυνομικοί στους δρόμους  

«Hey fascist! CATCH!» – Τάιλερ Ρόμπινσον: Ποιος είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ με τα… μυστήρια κίνητρα

Γιατί εξοργίστηκε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου για το χτύπημα στο Κατάρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras_mitsotakis_2706_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρεις δημοσκοπήσεις, δύο συμπεράσματα και ένα μήνυμα: Για Μητσοτάκη, κόμμα Τσίπρα και γκρίζα ζώνη

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 19χρονη από την Αγγλία καταγγέλλει 26χρονο για βιασμό

androylakhs-768×611
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα περίπτερα της ΔΕΘ επισκέπτεται ο Ν. Ανδρουλάκης – Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει το βράδυ στο Βελίδειο

fotia_ispania
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Οι μαθητές θα μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν τις φυσικές καταστροφές

trump al thani (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Συνάντηση Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Κατάρ μετά την επίθεση του Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

marissa lemou 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 13:27
tsipras_mitsotakis_2706_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρεις δημοσκοπήσεις, δύο συμπεράσματα και ένα μήνυμα: Για Μητσοτάκη, κόμμα Τσίπρα και γκρίζα ζώνη

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 19χρονη από την Αγγλία καταγγέλλει 26χρονο για βιασμό

androylakhs-768×611
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα περίπτερα της ΔΕΘ επισκέπτεται ο Ν. Ανδρουλάκης – Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει το βράδυ στο Βελίδειο

1 / 3