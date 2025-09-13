Περιορισμένες οι αυξήσεις συντάξεων το 2026 – οι χαμένοι της προσωπικής διαφοράς και οι καθυστερήσεις

Περιορισμένες θα είναι οι αυξήσεις για τους συνταξιούχους που εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά το 2026, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% τον επόμενο χρόνο.

Το μέτρο, που προβλέπει πλήρη απόδοση της ετήσιας αύξησης μόνο όταν η προσωπική διαφορά μηδενιστεί, σηματοδοτεί μια ακόμα χρονιά αβεβαιότητας για χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι θα δουν τις αυξήσεις να περιορίζονται δραστικά.

Η πλήρης εφαρμογή του μέτρου αναμένεται το 2027, όταν η προσωπική διαφορά θα ενσωματωθεί στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, όσοι έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς κάτω των 30 ευρώ ενδέχεται να δουν μηνιαίες αυξήσεις από 10 έως 20 ευρώ, εφόσον η ποσοστιαία αύξηση για το 2026 φτάσει στο 2,5% και η σύνταξη ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, η αδικία είναι εμφανής: όσοι έχουν υψηλή προσωπική διαφορά, πολλοί εκ των οποίων ανήκουν σε χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, θα περιμένουν μέχρι το 2027 για να δουν ουσιαστική βελτίωση.

Δύο σενάρια εφαρμογής και τα προβλήματα τους

1.Μείωση πρώτα, υπολογισμός μετά: Η προσωπική διαφορά μειώνεται κατά 50% και έπειτα υπολογίζεται η ετήσια αύξηση. Αν η αύξηση υπερβαίνει το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς, η διαφορά αποδίδεται στη σύνταξη.

Στην πράξη, οι αυξήσεις θα είναι περιορισμένες και θα ωφελούν κυρίως όσους έχουν μικρό υπόλοιπο. Σήμερα, περίπου 650.000 συνταξιούχοι διατηρούν προσωπική διαφορά, με 200.000 από αυτούς να έχουν υπόλοιπο μικρότερο των 30 ευρώ. Το υπόλοιπο 450.000, όμως, θα πρέπει να περιμένει έως το 2027, χωρίς ουσιαστική ανακούφιση.

2.Κατανομή ποσοστού της αύξησης σε όλους: Στη δεύτερη προσέγγιση, το 50% της ετήσιας αύξησης του 2026 αποδίδεται σε όλους τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, ακόμα και σε όσους το υπόλοιπο υπερβαίνει το ποσό της αύξησης. Παρότι μειώνει το χάσμα, δεν λύνει το πρόβλημα για όσους η προσωπική διαφορά υπερβαίνει σημαντικά το ποσό της αύξησης, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα της πλήρους απόδοσης των δικαιωμάτων τους.

Παράδειγμα εφαρμογής και συνέπειες

Ένας συνταξιούχος με σύνταξη 1.200 ευρώ και προσωπική διαφορά 40 ευρώ μπορεί, με την πρώτη μέθοδο, να μην λάβει ουσιαστική αύξηση αν η ετήσια αύξηση υπολογιστεί στα 30 ευρώ. Με τη δεύτερη μέθοδο, θα λάβει το 50% της αύξησης (δηλαδή 15 ευρώ), ενώ η προσωπική διαφορά μειώνεται κατά 50%. Το παράδειγμα δείχνει πόσο περιορισμένα είναι τα οφέλη και πόσο αργά θα φτάσουν στην πλήρη ένταξη στο νέο σύστημα.

Η καθυστέρηση και η μερική εφαρμογή των αυξήσεων προκαλούν πρακτικά προβλήματα στον οικονομικό προγραμματισμό των συνταξιούχων, πολλοί από τους οποίους βασίζονται στις συντάξεις για βασικές ανάγκες, όπως τρόφιμα, φάρμακα και ενέργεια. Ο μηχανισμός στοχεύει θεωρητικά στην ομαλοποίηση και στην εξίσωση των συντάξεων, αλλά στην πράξη δημιουργεί άνισες συνθήκες, με τους «παλαιούς» συνταξιούχους να χάνουν από τις αυξήσεις και τους «νέους» να επωφελούνται περισσότερο.

Συνολικά, για το 2026 οι αυξήσεις θα παραμείνουν περιορισμένες για όσους έχουν υψηλή προσωπική διαφορά, ενώ από το 2027 θα αποδοθεί πλήρως η ετήσια αύξηση, με στόχο πιο διαφανείς και σταθερές συνθήκες. Ωστόσο, η αναμονή και η άνιση κατανομή της αύξησης φέρνουν στο προσκήνιο ερωτήματα για την κοινωνική δικαιοσύνη και την επάρκεια της πολιτικής, ιδίως για τους συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης: Η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά διορθώνει μια αδικία

Υπουργείο Οικονομικών: Αυτοί είναι οι 83 φόροι που μείωσε η κυβέρνηση

Πλειστηριασμοί: 2,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι στον προθάλαμο των κατασχέσεων