Πλειστηριασμοί: 2,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι στον προθάλαμο των κατασχέσεων

Μετά τη θερινή ανάπαυλα, η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να επανεκκινήσει τους πλειστηριασμούς ακινήτων, αυξάνοντας σημαντικά την πίεση προς χιλιάδες οφειλέτες. Από τις 24 Σεπτεμβρίου 2025 στο ηλεκτρονικό σφυρί βγαίνουν όχι μόνο κατοικίες, αλλά και αποθήκες, επαγγελματικά κτίρια, βιομηχανικά ακίνητα, οικόπεδα και αγροτεμάχια.

Η εικόνα που προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία είναι εντυπωσιακή αλλά και ανησυχητική: τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ πάνω από 2,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται στο προθάλαμο κατασχέσεων. Συνολικά, 4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα εμφανίζονται να χρωστούν στην εφορία, με 1,6 εκατομμύρια να έχουν ήδη αντιμετωπίσει αναγκαστικά μέτρα και 2,2 εκατομμύρια να απειλούνται άμεσα με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Η διαδικασία είναι σαφής αλλά εξαιρετικά αυστηρή. Η εφορία μπορεί να προχωρήσει σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς για οφειλές μεγάλου ύψους, εξαιρώντας μόνο την α΄ κατοικία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Από τη στιγμή που παραδίδεται στον οφειλέτη αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης, χάνει κάθε δικαίωμα διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του, ακόμα κι αν αυτά δεν περιγράφονται αναλυτικά ή αν ήταν παρών κατά τη διαδικασία. Σημειωτέον ότι η κατάσχεση δεν σημαίνει πλειστηριασμό – αυτός προγραμματίζεται αργότερα, μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, τα οποία όμως μπορούν να παρακαμφθούν για «σπουδαίο λόγο».

Η ΑΑΔΕ θέτει ως στόχο να εισπράξει πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος από ληξιπρόθεσμες οφειλές, μέσα από τέσσερις βασικούς άξονες: 3 δισεκατομμύρια από παλαιές οφειλές, 700 εκατομμύρια από στοχευμένους ελέγχους σε μεγάλους οφειλέτες, 28 εκατομμύρια από τελωνειακές οφειλές και επίτευξη εισπραξιμότητας 33% επί των νέων ληξιπρόθεσμων. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2025, προβλέπεται ότι οφειλές ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ θα χαρακτηριστούν ανεπίδεκτες είσπραξης, αποκαλύπτοντας τα όρια και τις αδυναμίες ενός συστήματος που βασίζεται στην ένταση και την καταστολή αντί στη συνολική διαχείριση χρεών.

Η πραγματικότητα που βιώνει η κοινωνία είναι σκληρή. Χιλιάδες νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωπα με τον φόβο της απώλειας της περιουσίας τους, ενώ η πολιτεία εντείνει την πίεση για είσπραξη, συχνά παραβλέποντας τις συνέπειες στην καθημερινότητα των πολιτών. Το ηλεκτρονικό σφυρί χτυπάει «για τα χρήματα του κράτους», αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτει και τις αδυναμίες μιας στρατηγικής που βασίζεται αποκλειστικά σε μέτρα καταστολής και όχι σε ολοκληρωμένες λύσεις αναδιάρθρωσης και ρύθμισης χρεών.

Η εικόνα είναι διττή: από τη μία, οι κανόνες εφαρμόζονται αυστηρά και το σύστημα επιδιώκει την είσπραξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού των οφειλών· από την άλλη, η κοινωνία φθείρεται και η ανασφάλεια πολλαπλασιάζεται, με την πολιτική των πλειστηριασμών να αφήνει ανέπαφο το βασικό ερώτημα: μήπως η λύση δεν είναι η ένταση της πίεσης αλλά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ρύθμισης χρεών και στήριξης των πολιτών;

Στο τέλος, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: η ΑΑΔΕ εφαρμόζει τη νομοθεσία, αλλά το σύστημα μοιάζει να λειτουργεί περισσότερο κατασταλτικά παρά αποτελεσματικά. Οι πλειστηριασμοί, οι κατασχέσεις και οι δεσμεύσεις μπορεί να αυξάνουν τις εισπράξεις βραχυπρόθεσμα, αλλά αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα αν η κοινωνία, τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα καταφέρουν να αντέξουν αυτόν τον σφιχτό κλοιό.

Διαβάστε επίσης:

Πώς η προσφορά Chevron-Helleniq Energy για τις περιοχές νότια της Κρήτης «μπλοκάρει» το τουρκολυβικό μνημόνιο

Μητσοτάκης για προσφορά Chevron και Helleniq Energy: Αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας, μετατρέπεται σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη

Προσφορά από Chevron – Helleniq Energy για τις περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου