Πώς η προσφορά Chevron-Helleniq Energy για τις περιοχές νότια της Κρήτης «μπλοκάρει» το τουρκολυβικό μνημόνιο

Κοινή προσφορά της CHEVRON και της Helleniq Energy κατατέθηκε για έρευνες υδρογονανθράκων στα οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, καταργώντας, επί της ουσίας, στο πεδίο το τουρκολυβικό μνημόνιο. Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση, είναι το μήνυμα της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η προσφορά που υποβλήθηκε για τα τέσσερα νέα προς παραχώρηση θαλάσσια οικόπεδα, είναι από τη κοινοπραξία που συνέστησαν ο αμερικανικός κολοσσός με τον ελληνικό όμιλο.

Τα θαλάσσια οικόπεδα είναι τα «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», συνολικής έκτασης 35.000 τ.χλμ, το «Νότια της Πελοποννήσου», 11.000 τ.χλμ (για τα οποία είχε εξαρχής εκδηλώσει ενδιαφέρον η Chevron), και το «Α2» (826 τ.χλμ), για το οποίο είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον η Helleniq Energy.

Η συμμετοχή στην διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ Energy στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδο της στην Ελλάδα.

Ο πρώτος στόχος για την Αθήνα έχει επιτευχθεί, καθώς η απόφαση της Chevron, που έχει τη στήριξη της κυβέρνησης Τραμπ, δείχνει ότι απέτυχε η προσπάθεια της Τουρκίας και της Λιβύης να δημιουργήσουν σκηνικό αμφισβήτησης γύρω από τις δύο περιοχές νότια της Κρήτης.

Σαν κίνηση, η παρουσία του αμερικανικού ομίλου στα κρητικά οικόπεδα επιβεβαιώνει ότι η μέση γραμμή που έθεσε το 2011 ο τότε υφυπουργός Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, είναι το όριο μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, αν και δεν έχει ακόμη υπογραφεί συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες.

Παράλληλα, η απόφαση συνιστά πλήγμα για το τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», καθώς η Chevron αποκτά παρουσία στο τεμάχιο «Νότια της Κρήτης 2» που επικαλύπτει κατά έως και 25% την θαλάσσια έκταση του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου, όπως για τους χάρτες της Λιβύης που απέστειλε στον ΟΗΕ.

Ταυτόχρονα, η είσοδος της Chevron προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία, ενώ η παρουσία ενός παγκόσμιου παίκτη αυξάνει και τη βαρύτητα της χώρας στον ενεργειακό χάρτη, λειτουργώντας ως «μαγνήτης» για νέες επενδύσεις στον κλάδο.

Στην επίσημη ανακοίνωση για τη συμμετοχή, από κοινού με τη CHEVRON, στον διαγωνισμό για έρευνα υδρογονανθράκων, η HELLENiQ Energy αναφέρει τα εξής:

Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, που δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2104/30.04.2025), για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, η HELLENiQ Energy ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την CHEVRON, συμμετείχε στην εν λόγω διαδικασία. Η προσφορά υποβλήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής Πρόσκλησης.

Μητσοτάκης: Αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας

Την κοινή προσφορά που κατέθεσαν η αμερικανική Chevron και η Helleniq Energy, σχολίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Χαϊδάρι, όπου πραγματοποιούσε επίσκεψη, τονίζοντας πως η Ελλάδα μετατρέπεται σε «σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναγνωρίζεται από την ΕΕ και τις ΗΠΑ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε σχετικά με τις έρευνες από τις δύο εταιρείες Chevron και της Helleniq Energy πως «είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας».

Επιπλέον, τόνισε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται πλέον σε έναν σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην ανατολική Μεσόγειο και είπε πως αύριο Πέμπτη, 11.09.2025, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον αμερικανό υπουργό που χειρίζεται τα χαρτοφυλάκια ενέργειας.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Πριν από λίγο πληροφορήθηκα και εγώ επίσημα ότι ο αμερικανικός πολυεθνικός κολοσσός, η Chevron, μαζί με την Hellenic Energy, κατέθεσαν επίσημη αίτηση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση τεσσάρων οικοπέδων, δύο εκ των οποίων βρίσκονται νότια της Κρήτης, για έρευνες υδρογονανθράκων, πρωτίστως φυσικού αερίου.

Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.

Μετατρεπόμαστε σε ένα σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Αύριο θα έχω την ευκαιρία να υποδεχτώ στο Μέγαρο Μαξίμου, στην πρώτη του επίσκεψη σε ευρωπαϊκή χώρα, τον αμερικανό υπουργό που χειρίζεται τα χαρτοφυλάκια ενέργειας για να συζητήσουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αναβαθμίζουμε διαρκώς το στρατηγικό γεωπολιτικό ενεργειακό ρόλο της πατρίδας μας».

Τι δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου για την εξέλιξη

Με την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και στις νοτίως της Πελοποννήσου, και σε συνέχεια ανακοίνωσης της HELLENiQ Energy, από κοινού με τη CHEVRON, για υποβολή προσφοράς, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:

«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.

Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

