Δημόσιοι υπάλληλοι: Αυτές είναι οι νέες αποδοχές από το 2026 – Περιορισμένα τα οφέλη λόγω ακρίβειας

Μεταβολές στις αποδοχές τους θα δουν από το 2026 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ. Οι παρεμβάσεις κινούνται σε δύο κατευθύνσεις: φορολογικές ελαφρύνσεις μέσω μειωμένης παρακράτησης φόρου και μισθολογικές προσαρμογές που θα συνδεθούν με τον κατώτατο μισθό και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το πακέτο ως μια ουσιαστική παρέμβαση ενίσχυσης του εισοδήματος, σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια εντείνεται και συρρικνώνει την αγοραστική δύναμη. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μεταβολές είναι άνισα κατανεμημένες και συχνά ανεπαρκείς για να αντισταθμίσουν τις συνεχείς αυξήσεις σε τρόφιμα, στέγη και ενέργεια.

Φορολογικές ελαφρύνσεις με περιορισμένα αποτελέσματα

Από 1η Ιανουαρίου 2026 περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους του Δημοσίου (περίπου 400.000 από τους 750.000) θα δουν μειώσεις στη φορολογία τους. Η μείωση θα είναι πιο αισθητή σε όσους έχουν παιδιά, ωστόσο για τη μεγάλη πλειονότητα τα ποσά που προκύπτουν είναι μάλλον συμβολικά.

Εκπαιδευτικός με εισόδημα 12.000 ευρώ και 1 παιδί θα έχει όφελος 40 ευρώ το χρόνο.

Υπάλληλος με 14.000 ευρώ θα κερδίσει 160 ευρώ με 1 παιδί και έως 480 ευρώ με 3 παιδιά.

Διευθυντής με 21.000 ευρώ θα έχει ελάφρυνση 440 ευρώ με 1 παιδί και σχεδόν 2.000 ευρώ με 4 παιδιά.

Γιατροί του ΕΣΥ και δικαστικοί με υψηλότερα εισοδήματα βλέπουν όφελος που ξεπερνά τις 3.000 ή και 4.000 ευρώ για πολύτεκνους.

Η σύγκριση δείχνει ότι οι χαμηλότεροι μισθοί περιορίζονται σε πενιχρές μεταβολές, ενώ οι υψηλόβαθμες κατηγορίες εξασφαλίζουν πολλαπλάσια οφέλη.

Μισθολογικές προσαρμογές συνδεδεμένες με τον κατώτατο

Η δεύτερη δέσμη μέτρων αφορά το μισθολόγιο, με δαπάνη περίπου 600 εκατ. ευρώ για το 2026. Η βασική παρέμβαση θα είναι μια οριζόντια προσαρμογή που θα ακολουθεί την αύξηση του κατώτατου μισθού. Καθώς ο κατώτατος θα ανέβει από τα 880 ευρώ στα 950 ευρώ έως το 2027, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν μεταβολές της τάξης των 35–40 ευρώ το μήνα.

Πρόκειται για ένα ποσό που, όπως σχολιάζουν ήδη συνδικαλιστικοί φορείς, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστική ενίσχυση, δεδομένου ότι η ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες εξανεμίζει γρήγορα κάθε μικρή αύξηση.

Στοχευμένες παρεμβάσεις για ειδικές κατηγορίες

Επιπλέον, το πακέτο περιλαμβάνει ειδικές παρεμβάσεις:

Διπλωμάτες: αυξημένη αποζημίωση αλλοδαπής λόγω υψηλού κόστους ζωής στο εξωτερικό.

Μηχανικοί, γεωπόνοι και πτυχιούχοι πενταετών σπουδών: αναγνώριση πτυχίου ως μισθολογικού master, με άνοδο δύο κλιμακίων και καθαρό όφελος 120 ευρώ μηνιαίως.

Ακαδημαϊκοί (ΔΕΠ): το επίδομα βιβλιοθήκης επανέρχεται σε καθεστώς πλήρους μη φορολόγησης, ικανοποιώντας πάγιο αίτημα του κλάδου.

Οι παρεμβάσεις αυτές καλύπτουν συγκεκριμένα αιτήματα επαγγελματικών ομάδων, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ερώτημα για το πώς θα στηριχθεί το μεγαλύτερο μέρος των υπαλλήλων που βρίσκεται χαμηλότερα στην εισοδηματική κλίμακα.

Η εικόνα πίσω από τις εξαγγελίες

Η κυβέρνηση εμφανίζει το νέο πακέτο μέτρων ως απάντηση στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια και ως εργαλείο για την ενίσχυση της κατανάλωσης και των νέων προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. Ωστόσο, τα ίδια τα παραδείγματα που δόθηκαν δείχνουν ότι οι μεταβολές στις αποδοχές είναι δυσανάλογες: μικρές για τους πολλούς, αισθητές για τους λίγους που βρίσκονται σε υψηλότερες μισθολογικές θέσεις.

Σε ένα περιβάλλον όπου η καθημερινότητα των εργαζομένων καθορίζεται από τις συνεχείς αυξήσεις τιμών, οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης μοιάζουν περισσότερο με προσπάθεια διαχείρισης εντυπώσεων παρά με ουσιαστική θωράκιση των εισοδημάτων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι το 2026 για να δουν «μεταβολές», οι οποίες, όπως όλα δείχνουν, θα απορροφηθούν σε μεγάλο βαθμό από την ακρίβεια προτού καν φτάσουν στην τσέπη τους.

