Άγρια επίθεση ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη: «Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα;»

Μια ανάρτηση του υπουργού Υγείας για τη συνέντευξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών φαίνεται ότι προκάλεσε τη μήνη του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη σε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους επιτίθεται με βαρύτατες εκφράσεις στον Άδωνι Γεωργιάδη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ο κ. Γεωργιάδης, ως στόχος παρακολούθησης του Predator που δεν είχε το θάρρος να υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά ούτε να συνδράμει τη δικαιοσύνη ενημερώνοντας αν άνοιξε το μόλυσμενο μήνυμα, εγκαλεί ως “αντιθεσμικό” τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο και έκανε όλες τις απαραίτητες θεσμικές κινήσεις».

Και συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ: «Είναι ο ίδιος άνθρωπος, που πριν λίγες μέρες ισχυριζόταν ότι υπάρχει απόφαση που ακυρώνει την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και χθες με μία θεαματική κυβίσθηση χαρακτήρισε “αναγκαστική” την ανανέωση των θητειών τους. Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα; Ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει που τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα; Του έχει μείνει έστω και λίγη πολιτική αξιοπρέπεια;».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ά. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του είχε γράψει τα εξής:

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος εδώ και μέρες με κατηγορεί ως αντιθεσμικό, επιτέθηκε σήμερα στην Δικαιοσύνη για την Απόφαση του Εισαγγελέα του ΑΠ να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, διότι έκρινε ότι η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση δεν εισέφερε κανένα νέο στοιχείο στην έρευνα.

Και αυτή του την επίθεση, ο έως χθες «υπερασπιστής της Δικαιοσύνης» την συνέδεσε με την επιλογή των Ανωτάτων Δικαστών από την Κυβέρνηση. Ισχυρίστηκε δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο Εισαγγελεύς του ΑΠ κ. Τζαβέλας ελέγχεται από την Κυβέρνηση που τον διόρισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης όμως δεν ανέφερε ότι το 2024 η Κυβέρνηση του Κύριάκου Μητσοτάκη ψήφισε Νόμο σύμφωνα με τον οποίο οι ίδιοι οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς σε Ολομέλεια, ψηφίζουν σε μυστική διαδικασία ποιον επιθυμούν να προαχθεί στη θέση αυτή και ότι ο κ. Τζαβέλας εξελέγη πρώτος σε ψήφους με διαφορά και μεταξύ των Δικαστών και μεταξύ των Εισαγγελέων.

Η Κυβέρνηση απλά διόρισε αυτόν που οι ίδιοι επέλεξαν. Προσέξτε τώρα ο κ. Ανδρουλάκης, που μεταφέρει το προσωπικό του ζήτημα, όλη μέρα στην Δημόσια Σφαίρα με απολύτως τοξικό τρόπο, επιτίθεται και στον κ. Ζήση, τον προηγούμενο Εισαγγελέα που έκανε την αρχική πράξη Αρχειοθέτησης και τώρα στον νυν Εισαγγελέα που την έκρινε έγκυρη. Βρείτε μου εσείς έναν Νεοδημοκράτη που επιτέθηκε με τον ίδιο τρόπο στον Πρόεδρο ή στον Εισαγγελέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου που εξέδωσαν την απόφαση που άρεσε στον κ. Ανδρουλάκη ή που άφησε οποιοδήποτε χυδαίο υπονοούμενο για αυτούς, όπως έκανε πριν από λίγο ο ίδιος.

Βέβαια εγώ είμαι ο «κακός» που υπερασπίζομαι τόσες μέρες το Σύνταγμα και το άρθρο 90 και που συμφώνησαν μαζί μου μέχρι στιγμής ως προς την αρμοδιότητα του ΑΔΣ οι κ. Βενιζέλος, Παυλόπουλος, Θάνου και σήμερα και η κα Σακελαροπούλου. Αλλά εγώ ήμουν ο «αντιθεσμικός» και ο κ. Ανδρουλάκης ο «θεσμικός»….για να δείτε πώς πέφτουν οι μάσκες…

Ο @androulakisnick ο οποίος εδώ και μέρες με κατηγορεί ως αντιθεσμικό, επιτέθηκε σήμερα στην Δικαιοσύνη για την Απόφαση του Εισαγγελέα του ΑΠ να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, διότι έκρινε ότι η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση δεν εισέφερε κανένα νέο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 27, 2026

Βγαίνουν μαχαίρια, σιγά-σιγά.

