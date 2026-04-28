ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 08:51
28.04.2026 07:32

Ο Σαμαράς και οι υποκλοπές

samaras 6654- new

Για όσους δεν θυμούνται, να φρεσκάρουμε τη μνήμη: «Τόσο καιρό έχει διερευνήσει κάποια κρατική υπηρεσία το γιατί παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου, του μόνου πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος, κάποιοι “ιδιώτες”; Και πως το κατάφεραν αυτό, οι “ιδιώτες”, κάτω από τη μύτη ενός ολόκληρου κράτους;».

Αυτό ρωτούσε από το βήμα της Βουλής ο Αντώνης Σαμαράς στις 2 Απριλίου, αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών. Και μια πρώτη απάντηση πήρε μερικές εβδομάδες μετά, όταν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με διάταξή του, διατήρησε στο αρχείο την υπόθεση, κρίνοντας ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την ανάσυρσή της.

Οι πληροφορίες, λοιπόν, λένε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη και ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μήνυση κατά των «ιδιωτών», αφού το τηλέφωνό του είχε παγιδευτεί με μολυσμένο μήνυμα.

Κάτι μας λέει ότι η υπόθεση των υποκλοπών θα μοιάζει σε λίγο με τη Λερναία Ύδρα: ένα «κεφάλαιο» θα κλείνει, δύο θα ανοίγουν…

NEA DIMOKRATIA SYGGROY
genna_ptisi
kimmel
kostas-tournas-new
komision ee
ilikiomenoi-new
skorda-athanasiadis-eksot
VANCE NEW
stegastika daneia 77- new
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

NEA DIMOKRATIA SYGGROY
genna_ptisi
kimmel
