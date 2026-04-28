Ο Σαμαράς και οι υποκλοπές

Για όσους δεν θυμούνται, να φρεσκάρουμε τη μνήμη: «Τόσο καιρό έχει διερευνήσει κάποια κρατική υπηρεσία το γιατί παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου, του μόνου πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος, κάποιοι “ιδιώτες”; Και πως το κατάφεραν αυτό, οι “ιδιώτες”, κάτω από τη μύτη ενός ολόκληρου κράτους;».

Αυτό ρωτούσε από το βήμα της Βουλής ο Αντώνης Σαμαράς στις 2 Απριλίου, αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών. Και μια πρώτη απάντηση πήρε μερικές εβδομάδες μετά, όταν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με διάταξή του, διατήρησε στο αρχείο την υπόθεση, κρίνοντας ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την ανάσυρσή της.

Οι πληροφορίες, λοιπόν, λένε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη και ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μήνυση κατά των «ιδιωτών», αφού το τηλέφωνό του είχε παγιδευτεί με μολυσμένο μήνυμα.

Κάτι μας λέει ότι η υπόθεση των υποκλοπών θα μοιάζει σε λίγο με τη Λερναία Ύδρα: ένα «κεφάλαιο» θα κλείνει, δύο θα ανοίγουν…

Διαβάστε επίσης

Υποκλοπές: Σε ποια περίπτωση θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης

Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στους ανθρώπους του ΕΣΥ

Unmute Now: Η εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και το «χτίσιμο» νεολαίας για το κόμμα