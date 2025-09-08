Καθυστερήσεις και αυξήσεις κόστους κατασκευής φρενάρουν την οικοδομή στην Ελλάδα

Η χρονιά 2025 αναδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη για την ελληνική οικοδομή, καθώς η αβεβαιότητα που προκάλεσε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) συμβαδίζει με την εκτίναξη του κόστους κατασκευής.

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που θα αποσαφηνίζει την έννοια της έναρξης οικοδομικών εργασιών και θα ορίζει τις λεπτομέρειες για το περιβαλλοντικό ισοδύναμο στις άδειες που σώζονται, αναμένεται να επιστρέψει στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός του φθινοπώρου, μετά τον προδικαστικό έλεγχο του ΣτΕ στις 2 Ιουνίου 2025.

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025 καταγράφουν σημαντική πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας: η συνολική παραγωγή εμφανίζει μείωση 17,4% στον αριθμό αδειών, 30,8% στη συνολική επιφάνεια και 24,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η ιδιωτική οικοδομή καταγράφει αντίστοιχες μειώσεις: 17,6% στις άδειες, 30,9% στην επιφάνεια και 24,4% στον όγκο.

Αναλυτές συνδέουν αυτή την κάμψη με την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η απόφαση του ΣτΕ για τον ΝΟΚ, αλλά και με τη διαρκή αύξηση του κόστους κατασκευής από το 2020, η οποία οφείλεται αρχικά σε προβλήματα στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και ακολούθως στην ενεργειακή κρίση, που εκτόξευσε τις τιμές πρώτων υλών και δομικών προϊόντων. Το αποτέλεσμα είναι ότι η πρόσβαση σε νεόδμητη κατοικία για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα περιορίζεται σημαντικά.

Παράγοντες της αγοράς προβλέπουν ότι οι αλλαγές στον ΝΟΚ θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών πώλησης νεόδμητων κατοικιών κατά 25% – 30%. Η καθυστέρηση στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος προσθέτει αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις, οι οποίες αναγκάζονται να προσαρμόσουν τα επενδυτικά τους σχέδια, περιμένοντας σαφείς κανόνες για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει τόσο τη ζήτηση όσο και την προσφορά ακινήτων, με πιθανά περιορισμένα νέα έργα κατοικιών και εμπορικών χώρων. Η αναμονή για το φθινοπωρινό ΠΔ είναι καθοριστική, καθώς οι λεπτομέρειες για το περιβαλλοντικό ισοδύναμο και τα κριτήρια έναρξης εργασιών θα καθορίσουν την πορεία της οικοδομής για το υπόλοιπο του 2025 και για το 2026.

Ταυτόχρονα, οι αυξήσεις στο κόστος κατασκευής έχουν οδηγήσει σε αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών των έργων. Οι τιμές πρώτων υλών, όπως σίδηρος, τσιμέντο και δομικά υλικά, παραμένουν υψηλότερες κατά 40% έως 50% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την ενεργειακή κρίση, ασκώντας επιπλέον πίεση στους κατασκευαστές και στους τελικούς αγοραστές.

Συνολικά, παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι η πορεία των αδειοδοτήσεων και η σταθεροποίηση των τιμών πρώτων υλών θα καθορίσουν την εξέλιξη της αγοράς τα επόμενα χρόνια. Η ζήτηση για νεόδμητες κατοικίες παραμένει υψηλή σε περιοχές με έντονη πίεση προσφοράς, ενώ η αναμονή για σαφείς κανόνες επιβραδύνει τη δυναμική ανάπτυξη σε άλλες περιοχές, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί η ελληνική οικοδομή.

