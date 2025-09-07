Όταν το πρόβλημα είναι οι μισθοί και όχι οι φόροι: 6 στους 10 εργαζόμενους παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε φοροελαφρύνσεις από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στοχεύοντας κυρίως στη μεσαία τάξη, αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι αλλού: Οι χαμηλοί μισθοί, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Και υπό αυτή την έννοια, η φορολογική ελάφρυνση έχει μικρή έως μηδαμινή αξία για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, καθώς δεν… υπάρχει αντικείμενο καν για φορολόγηση, άρα η ελάφρυνση είναι κενή περιεχομένου για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς εργασίας αναδεικνύει έντονες ανισότητες και προκλήσεις. Σήμερα, το 62% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ καθαρά το μήνα, ενώ περισσότεροι από 500.000 πολίτες απασχολούνται με μερική εργασία.

Οι διαφορές είναι εμφανείς και στις επιχειρήσεις: το μισθολογικό «χάσμα» μεταξύ μικρών και μεγάλων εταιρειών ξεπερνά το 30%, ενώ συνεχίζουν να παρατηρούνται μεγάλες ανισότητες και μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Το μέσο μηνιαίο εισόδημα σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ διαμορφώθηκε στα 1.195 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024. Ωστόσο, το μέσος μισθός συμπεριλαμβανομένων των μερικώς απασχολούμενων ήταν 1.188 ευρώ, που αντιστοιχεί σε μόλις 948 ευρώ καθαρά μετά φόρους και εισφορές. Έτσι, σε πανελλαδικό επίπεδο, τα καθαρά δεν έχουν φτάσει ακόμη τα 1.000 ευρώ.

Πίνακας από την έρευνα της Κυριακάτικης Καθημερινής:

Οι ανισότητες μεταξύ επιχειρήσεων

1. Ο μισθός πλήρους απασχόλησης σε εταιρείες με περισσότερους από 10 εργαζόμενους φτάνει τα 1.477 ευρώ, ενώ στις οικογενειακές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζόμενους πέφτει στα 1.038 ευρώ. Η «ψαλίδα» φτάνει το 42,3%, δείχνοντας την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις και «καλές δουλειές».

Οι μικρομεσαίοι παραμένουν «μεγάλοι εργοδότες», απασχολώντας συνολικά περίπου 700.000 εργαζόμενους. Ωστόσο, ο μέσος μισθός σε αυτούς ήταν μόλις 838 ευρώ μικτά στο τέλος του 2024, δηλαδή κάτω και από τα επίπεδα του κατώτατου μισθού.

Γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες

2. Ο μισθολογικός χάρτης φανερώνει ισχυρές γεωγραφικές διαφοροποιήσεις. Ο μέσος μισθός στην Αττική ανέρχεται σε 1.319,8 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές κινούνται χαμηλότερα κατά 20%-30%. Ενδεικτικά:

Ήπειρος: 918 ευρώ

Θεσσαλία: 935 ευρώ

Βόρειο Αιγαίο: 943 ευρώ

Νότιο Αιγαίο: περίπου 1.100 ευρώ

3. Το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει σημαντικό. Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι άνδρες έχουν μέσο μισθό 1.289 ευρώ, ενώ οι γυναίκες 1.078 ευρώ, με διαφορά 497,4 ευρώ σε πλήρη απασχόληση. Σε μερική απασχόληση η ανισότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη:

Άνδρες: 890 ευρώ

Γυναίκες: 784 ευρώ

Μακροχρόνιες τάσεις

Οι μέσες ετήσιες αποδοχές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16% το διάστημα 2020-2024, αλλά παραμένουν χαμηλότερες από το 2005.

Τα διαθέσιμα εισοδήματα εξακολουθούν να υστερούν σημαντικά: σε πραγματικούς όρους, οι αποδοχές αντιστοιχούν μόλις στο 74,23% των επιπέδων του 2010.

Διαβάστε επίσης:

Μείωση φόρων εισοδήματος 2026: Πλήρης ανάλυση για μισθωτούς, νέους εργαζόμενους και οικογένειες με τέκνα

ΔΕΘ: Φοροελαφρύνσεις 1,6 δισ. για οικογένειες, νέους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεθόριο – Αναλυτικά παραδείγματα

Θεσσαλονίκη: Φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στο δημογραφικό προανήγγειλε ο Πιερρακάκης