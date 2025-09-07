search
07.09.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

07.09.2025

Όταν το πρόβλημα είναι οι μισθοί και όχι οι φόροι: 6 στους 10 εργαζόμενους παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα

07.09.2025 11:00
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε φοροελαφρύνσεις από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στοχεύοντας κυρίως στη μεσαία τάξη, αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι αλλού: Οι χαμηλοί μισθοί, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Και υπό αυτή την έννοια, η φορολογική ελάφρυνση έχει μικρή έως μηδαμινή αξία για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, καθώς δεν… υπάρχει αντικείμενο καν για φορολόγηση, άρα η ελάφρυνση είναι κενή περιεχομένου για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς εργασίας αναδεικνύει έντονες ανισότητες και προκλήσεις. Σήμερα, το 62% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ καθαρά το μήνα, ενώ περισσότεροι από 500.000 πολίτες απασχολούνται με μερική εργασία.

Οι διαφορές είναι εμφανείς και στις επιχειρήσεις: το μισθολογικό «χάσμα» μεταξύ μικρών και μεγάλων εταιρειών ξεπερνά το 30%, ενώ συνεχίζουν να παρατηρούνται μεγάλες ανισότητες και μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Το μέσο μηνιαίο εισόδημα σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ διαμορφώθηκε στα 1.195 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024. Ωστόσο, το μέσος μισθός συμπεριλαμβανομένων των μερικώς απασχολούμενων ήταν 1.188 ευρώ, που αντιστοιχεί σε μόλις 948 ευρώ καθαρά μετά φόρους και εισφορές. Έτσι, σε πανελλαδικό επίπεδο, τα καθαρά δεν έχουν φτάσει ακόμη τα 1.000 ευρώ.

Πίνακας από την έρευνα της Κυριακάτικης Καθημερινής:

Πίνακας από την έρευνα της κυριακάτικης Καθημερινής:

Οι ανισότητες μεταξύ επιχειρήσεων

1.  Ο μισθός πλήρους απασχόλησης σε εταιρείες με περισσότερους από 10 εργαζόμενους φτάνει τα 1.477 ευρώ, ενώ στις οικογενειακές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζόμενους πέφτει στα 1.038 ευρώ. Η «ψαλίδα» φτάνει το 42,3%, δείχνοντας την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις και «καλές δουλειές».

Οι μικρομεσαίοι παραμένουν «μεγάλοι εργοδότες», απασχολώντας συνολικά περίπου 700.000 εργαζόμενους. Ωστόσο, ο μέσος μισθός σε αυτούς ήταν μόλις 838 ευρώ μικτά στο τέλος του 2024, δηλαδή κάτω και από τα επίπεδα του κατώτατου μισθού.

Γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες

2.    Ο μισθολογικός χάρτης φανερώνει ισχυρές γεωγραφικές διαφοροποιήσεις. Ο μέσος μισθός στην Αττική ανέρχεται σε 1.319,8 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές κινούνται χαμηλότερα κατά 20%-30%. Ενδεικτικά:

  • Ήπειρος: 918 ευρώ
  • Θεσσαλία: 935 ευρώ
  • Βόρειο Αιγαίο: 943 ευρώ
  • Νότιο Αιγαίο: περίπου 1.100 ευρώ

3.    Το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει σημαντικό. Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι άνδρες έχουν μέσο μισθό 1.289 ευρώ, ενώ οι γυναίκες 1.078 ευρώ, με διαφορά 497,4 ευρώ σε πλήρη απασχόληση. Σε μερική απασχόληση η ανισότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη:

  •  Άνδρες: 890 ευρώ
  • Γυναίκες: 784 ευρώ

Μακροχρόνιες τάσεις

Οι μέσες ετήσιες αποδοχές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16% το διάστημα 2020-2024, αλλά παραμένουν χαμηλότερες από το 2005.

Τα διαθέσιμα εισοδήματα εξακολουθούν να υστερούν σημαντικά: σε πραγματικούς όρους, οι αποδοχές αντιστοιχούν μόλις στο 74,23% των επιπέδων του 2010.

Μείωση φόρων εισοδήματος 2026: Πλήρης ανάλυση για μισθωτούς, νέους εργαζόμενους και οικογένειες με τέκνα

ΔΕΘ: Φοροελαφρύνσεις 1,6 δισ. για οικογένειες, νέους, ελεύθερους επαγγελματίες, μεθόριο – Αναλυτικά παραδείγματα

Θεσσαλονίκη: Φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στο δημογραφικό προανήγγειλε ο Πιερρακάκης

MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Μάχη με ανατροπές σε κάθε ζώνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

89η ΔΕΘ: Δείτε Live τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού

MEDIA

«Το ‘Χουμε»: Tη Δευτέρα η πρεμιέρα Τσουρού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Να τον χαίρεστε – Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα»: Σάλος στα social media για τις (μη) δηλώσεις του Σπανούλη για την γενοκτονία στη Γάζα (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

BBC: «Κόλαφος» στο Κάιρο για το Όρος Σινά – «Ένας από τους πιο ιερούς τόπους του κόσμου μετατρέπεται σε resort»

ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

1 / 3