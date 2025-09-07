Μείωση φόρων εισοδήματος 2026: Πλήρης ανάλυση για μισθωτούς, νέους εργαζόμενους και οικογένειες με τέκνα

Στη δεύτερη οριζόντια παρέμβαση με σαφές φορολογικό πρόσημο, που αφορά μεγάλο αριθμό πολιτών, προχώρησε χθες ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.

Η πρώτη είχε καταγραφεί το καλοκαίρι του 2019, αμέσως μετά την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, με μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 20% και επιπλέον 10% το 2020. Στο μεσοδιάστημα, η κυβέρνηση περιορίστηκε σε επιδοματικά μέτρα και στοχευμένες, περιφερειακού χαρακτήρα παρεμβάσεις. Το φετινό πακέτο διαφοροποιείται σημαντικά, καθώς πάνω από το 90% των πόρων κατευθύνεται στη μείωση της φορολογίας εισοδήματος, επηρεάζοντας όλους όσους πληρώνουν έστω και ένα ευρώ φόρο.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη δέσμη «την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος της μεταπολίτευσης», τονίζοντας ότι αφορά περισσότερους από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Το δημοσιονομικό κόστος είναι υψηλό: 1,2 δισ. ευρώ για το 2026 και 1,6 δισ. ευρώ για το 2027 μόνο από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, ενώ το συνολικό κόστος φτάνει τα 1,76 δισ. ευρώ το 2026 και 2,46 δισ. ευρώ το 2027 για όλο το πακέτο.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι

Οι αλλαγές θα φανούν άμεσα: από τον Ιανουάριο του 2026, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα δουν μειωμένη παρακράτηση φόρου στις αποδοχές τους. Η νέα φορολογική κλίμακα για φυσικά πρόσωπα διατηρεί τον εισαγωγικό συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Για εισοδήματα από 10.001 έως 20.000 ευρώ ο συντελεστής μειώνεται στο 20% (από 22% σήμερα), ενώ για εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ πέφτει στο 26% (από 28%). Οι βαθμίδες 30.001–40.000 ευρώ μειώνονται στο 34% (από 36%), εισάγεται νέος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.001–60.000 ευρώ και διατηρείται ο ανώτατος 44% για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Για εργαζόμενους χωρίς παιδιά με εισόδημα 30.000 ευρώ, η μείωση του φόρου ανέρχεται περίπου στα 400 ευρώ ετησίως.

Οικογένειες με παιδιά

Οι μειώσεις είναι σημαντικά μεγαλύτερες για φορολογούμενους με τέκνα.

Με ένα παιδί , οι συντελεστές μειώνονται περαιτέρω: για εισοδήματα 10.001–20.000 ευρώ στο 18%, 20.001–30.000 στο 24%, με όφελος για εισόδημα 30.000 ευρώ περίπου 800 ευρώ.

, οι συντελεστές μειώνονται περαιτέρω: για εισοδήματα 10.001–20.000 ευρώ στο 18%, 20.001–30.000 στο 24%, με όφελος για εισόδημα 30.000 ευρώ περίπου 800 ευρώ. Με δύο παιδιά , η κλίμακα πέφτει 16% για 10.001–20.000 και 22% για 20.001–30.000, με ετήσιο όφελος 600 ευρώ για εισόδημα 20.000 και 1.200 ευρώ για εισόδημα 30.000 ευρώ.

, η κλίμακα πέφτει 16% για 10.001–20.000 και 22% για 20.001–30.000, με ετήσιο όφελος 600 ευρώ για εισόδημα 20.000 και 1.200 ευρώ για εισόδημα 30.000 ευρώ. Με τρία παιδιά , τα χαμηλότερα εισοδήματα απαλλάσσονται σε μεγάλο βαθμό, με όφελος για 20.000 ευρώ εισόδημα 1.300 ευρώ και 2.100 ευρώ για 30.000 ευρώ.

, τα χαμηλότερα εισοδήματα απαλλάσσονται σε μεγάλο βαθμό, με όφελος για 20.000 ευρώ εισόδημα 1.300 ευρώ και 2.100 ευρώ για 30.000 ευρώ. Οι πολύτεκνοι με τέσσερα παιδιά απαλλάσσονται εντελώς από τον φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και μπορούν να κερδίσουν έως 4.100 ευρώ ετησίως για εισόδημα 30.000 ευρώ.

Νέοι έως 30 ετών

Η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό καθεστώς για τους νέους:

Έως 25 ετών , εισοδήματα έως 20.000 ευρώ απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο, με όφελος έως 2.480 ευρώ για εισόδημα 20.000 ευρώ.

, εισοδήματα έως 20.000 ευρώ απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο, με όφελος έως 2.480 ευρώ για εισόδημα 20.000 ευρώ. Ηλικίες 26–30, εφαρμόζεται συντελεστής 9% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, μειώνοντας αισθητά την επιβάρυνση.

Η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη στήριξη των νέων εργαζομένων και στην αποτροπή διαρροής ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό.

Εισοδήματα από ενοίκια και τεκμήρια

Για όσους λαμβάνουν εισοδήματα από ενοίκια πάνω από 12.000 ευρώ ετησίως, εισάγεται νέος συντελεστής 25% για το τμήμα 12.000–24.000 ευρώ, μειώνοντας την επιβάρυνση των μεσαίων μισθωμάτων.

Τα τεκμήρια διαβίωσης μειώνονται κατά 30% μεσοσταθμικά για κατοικίες και αυτοκίνητα, επηρεάζοντας περίπου 500.000 φορολογούμενους, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς βλέπουν μείωση 50% στο τεκμαρτό εισόδημα.

Άλλα μέτρα

ΕΝΦΙΑ : στους οικισμούς έως 1.500 κατοίκους μειώνεται στο μισό το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027.

: στους οικισμούς έως 1.500 κατοίκους μειώνεται στο μισό το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027. ΦΠΑ: στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων μειώνεται κατά 30%.

Το φετινό πακέτο σηματοδοτεί μια σαφή στροφή σε στοχευμένη φορολογική ανακούφιση, σε αντίθεση με τα αποσπασματικά μέτρα της προηγούμενης τετραετίας. Η παρέμβαση αγγίζει πρακτικά όλους όσους πληρώνουν φόρο εισοδήματος, με προτεραιότητα σε μισθωτούς, οικογένειες, νέους και πολύτεκνους.

Συνολικά, η δέσμη μέτρων αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη «οριζόντια» φορολογική παρέμβαση της κυβέρνησης, μετά το 2019, και προβάλλει το μήνυμα ότι η μείωση φόρων εισοδήματος παραμένει βασικό εργαλείο οικονομικής πολιτικής και πολιτικού στίγματος.

