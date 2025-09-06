Θεσσαλονίκη: Φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στο δημογραφικό προανήγγειλε ο Πιερρακάκης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φορολογική μεταρρύθμιση, με βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ ΑΕ) στη Θεσσαλονίκη.
Σε μια ανοιχτή συζήτηση με σχεδόν 100 νέους και νέες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή επέστρεψαν από το εξωτερικό, ο Υπουργός άκουσε από πρώτο χέρι τα αιτήματα και τις ανησυχίες τους, δίνοντας αναλυτικές απαντήσεις για τη φορολογία, την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, αλλά και το μέλλον του ίδιου του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.
Ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι η νέα φορολογική μεταρρύθμιση θα στοχεύσει στην ενίσχυση των οικογενειών, ώστε να ανακοπεί η υπογεννητικότητα:
«Είμαστε στις μισές γεννήσεις από όσες ήμασταν πριν από την κρίση. Σήμερα, ως επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου, θα σας έλεγα ότι αυτό που βάζω πρώτο είναι το δημογραφικό και η αλλαγή του πώς φορολογούμαστε στην Ελλάδα. Θα κάνουμε μια φορολογική μεταρρύθμιση που θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το πρόβλημα».
Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι η χώρα έχει εξέλθει από το καθεστώς χρεοκοπίας και πλέον εμφανίζει πλεόνασμα – «κάτι που συμβαίνει μόνο σε έξι κράτη-μέλη της Ε.Ε.». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το πλεόνασμα αυτό δεν πρέπει να χαθεί:
«Έχουμε συγκεκριμένο χώρο για το τι μπορούμε να ξοδεύουμε κάθε χρόνο. Οι μειώσεις φόρων και οι αλλαγές στην προκαταβολή φόρου είναι ζητήματα που εξετάζουμε, αλλά χρειάζεται προτεραιοποίηση και σεβασμός στους ευρωπαϊκούς κανόνες».
Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε την ανάγκη για σταθερούς κανόνες στο φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο:
«Το πιο πολιτικό παιχνίδι είναι το Tetris. Οι επιτυχίες εξαφανίζονται και τα λάθη συσσωρεύονται. Οι άνθρωποι θυμούνται τις αστοχίες και τις εκκρεμότητες. Αν βάλεις το σωστό software στη χώρα –σταθερούς κανόνες, σταθερό γήπεδο– μπορεί να δημιουργηθεί πολύ μεγάλη αξία. Το στοίχημα είναι να συνεχίσουμε έτσι, χωρίς να περάσουμε στο Jenga, δηλαδή να μην αφαιρέσουμε τα λάθος κομμάτια και καταρρεύσει το οικοδόμημα».
Αναφερόμενος στην πορεία της χώρας, σημείωσε:
«Μειώσαμε 72 φόρους. Καθιερώσαμε το σχήμα του 50% μείωσης φόρου για όσους επέστρεψαν από το εξωτερικό. Μειώθηκαν οι εισφορές. Πάνω από 2.500 υπηρεσίες βρίσκονται πλέον στο gov.gr. Αλλάζουμε σταθερά το οικονομικό μοντέλο – είμαστε στη μέση μιας διαδρομής».
Ο Υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο brain gain:
«Αν δει κανείς τα στοιχεία, ειδικά μετά την πανδημία, αυτοί που επιστρέφουν είναι περισσότεροι από όσους φεύγουν. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά σε αυτούς τους αριθμούς. Η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα κίνητρα, δημιουργεί συνθήκες επιστροφής».
Παράλληλα, επισήμανε ότι η κουλτούρα γύρω από την επιχειρηματικότητα και την αποτυχία έχει αλλάξει:
«Παλιά, η αποτυχία ήταν στίγμα. Σήμερα, με εργαλεία όπως τα funds Jeremie και Equifund, είδαμε μια νέα γενιά startups να αναπτύσσεται. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να ενισχυθεί».
Αναφερόμενος στην εκπαίδευση, τόνισε την ανάγκη για δια βίου μάθηση:
«Το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και η τεχνολογία αλλάζει εκθετικά. Ένα παιδί που γεννιέται σήμερα έχει πολλές πιθανότητες να ζήσει πάνω από 100 χρόνια. Δεν αρκεί ένα πτυχίο – πρέπει να ανανεώνουμε δεξιότητες σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Δεν θέλουμε αιώνιους φοιτητές, θέλουμε αιώνιους μαθητές».
Επεσήμανε ότι σύντομα θα ψηφιστεί νόμος που θα επιτρέπει τη δημιουργία επαγγελματικών σχολών σε συνεργασία με εταιρείες, ώστε να συνδέεται άμεσα η εκπαίδευση με την αγορά εργασίας.
Στη συζήτηση συμμετείχαν νέοι επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων:
Απαντώντας, ο Υπουργός σημείωσε:
«Μέχρι ενός σημείου πρέπει να σκεφτόμαστε εθνικά. Από εκεί και πέρα, πρέπει να σκεφτούμε ως Ευρωπαίοι. Στην Ε.Ε. υπάρχουν ακόμη εμπόδια που λειτουργούν σαν δασμοί μεταξύ μας. Πρέπει να τα ξεπεράσουμε».
Τη συζήτηση άνοιξε ο Πρόεδρος της ΑΖΚ ΑΕ, δρ. Παναγιώτης Κετικίδης, ο οποίος παρουσίασε τις εκατοντάδες δράσεις του φορέα την περίοδο 2023-2025 και τον σχεδιασμό για τη δημιουργία του Thess InnoFood Hub, θύλακα καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής, σε έκταση 60 στρεμμάτων στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
