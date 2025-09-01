Πιερρακάκης: Κάθε ευρώ που επενδύεται στα σχολεία επιστρέφει πολλαπλάσια στο μέλλον μας

«Σήμερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι οι τράπεζες θα συνεισφέρουν, σε βάθος τριετίας, επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”. Ήταν μια ιδέα που γεννήθηκε πέρσι τέτοια εποχή, μέσα από μια δύσκολη πραγματικότητα, όταν σε κάποια σχολεία σοβάδες κρέμονταν δίπλα από υπερσύγχρονους διαδραστικούς πίνακες. Αυτό έπρεπε να αλλάξει. Και αλλάζει», τονίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με ανάρτησή του στο Facebook

Μετά τη συμφωνία μεταξύ των συστημικών τραπεζών και της κυβέρνησης για επέκταση του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι «από το βήμα της περσινής ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον αρχικό προϋπολογισμό των 250 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τον Δεκέμβριο του 2024, οι τράπεζες προσέθεσαν ακόμη 100 εκατομμύρια ευρώ. Και σήμερα, με τη νέα συνεισφορά, ο συνολικός προϋπολογισμός για την ανακαίνιση συνολικά 2.500 σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα φτάνει τα 650 εκατομμύρια ευρώ.

Ήδη, με το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, 431 σχολεία σε όλη τη χώρα θα είναι αγνώριστα: Φρεσκοβαμμένα, με νέα προαύλια, καινούργιες τουαλέτες, σύγχρονους αθλητικούς χώρους. Τα σχολεία που αξίζουν τα παιδιά μας.

Έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε ώσπου όλα τα σχολεία να είναι χώροι φιλικοί, που αγκαλιάζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες. Όμως η αρχή έγινε και το στοίχημα κερδίζεται. Κάθε ευρώ που επενδύεται στα σχολεία, επιστρέφει πολλαπλάσια στο μέλλον μας. Στα παιδιά, στην κοινωνία, στην ίδια την Ελλάδα».

